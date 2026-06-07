Geçen Yıl Kupkuruydu, Bu Yıl Yeniden Eski Güzelliğine Kavuştu
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Konya'nın Bozkır ilçesinde doğaseverlerin ve kampçıların gözbebeği olan Sarıot Gölü, geçtiğimiz yıl yaşanan şiddetli kuraklık nedeniyle tamamen kuruyarak adeta bir kara parçasına dönüşmüştü. Bölgede etkili olan son yağışların ardından mucizevi bir geri dönüş yaşayan göl, yeniden su tutarak eski doğal güzelliğine ve ihtişamına kavuştu.
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Bozkır ilçesi Dereköy Sarıot Yaylası'nda yer alan ve çevresini saran görkemli dağlar ile yeşil doğasıyla bilinen Sarıot Gölü, küresel iklim değişikliğinin ve kuraklığın pençesinden kurtulmayı başardı.
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Gölün bu muhteşem dönüşümüne tanıklık eden ve uzun yıllardır bölgeyi ziyaret eden Rüştü Güven, yaşanan değişimi şu sözlerle anlattı:
Yeniden suyla dolmasıyla birlikte etrafında sahil yürüyüşlerini aratmayan harika yürüyüş parkurları oluşan Sarıot Gölü, eski popülerliğini de hızla geri kazanıyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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