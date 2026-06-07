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Geçen Yıl Kupkuruydu, Bu Yıl Yeniden Eski Güzelliğine Kavuştu

Geçen Yıl Kupkuruydu, Bu Yıl Yeniden Eski Güzelliğine Kavuştu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
07.06.2026 - 09:07
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Konya'nın Bozkır ilçesinde doğaseverlerin ve kampçıların gözbebeği olan Sarıot Gölü, geçtiğimiz yıl yaşanan şiddetli kuraklık nedeniyle tamamen kuruyarak adeta bir kara parçasına dönüşmüştü. Bölgede etkili olan son yağışların ardından mucizevi bir geri dönüş yaşayan göl, yeniden su tutarak eski doğal güzelliğine ve ihtişamına kavuştu.

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Bozkır ilçesi Dereköy Sarıot Yaylası'nda yer alan ve çevresini saran görkemli dağlar ile yeşil doğasıyla bilinen Sarıot Gölü, küresel iklim değişikliğinin ve kuraklığın pençesinden kurtulmayı başardı.

Bozkır ilçesi Dereköy Sarıot Yaylası'nda yer alan ve çevresini saran görkemli dağlar ile yeşil doğasıyla bilinen Sarıot Gölü, küresel iklim değişikliğinin ve kuraklığın pençesinden kurtulmayı başardı.

Geçtiğimiz yaz tamamen kuruyan ve üzerinden araçların geçebileceği bir duruma gelen göl, son dönemdeki bol yağışlarla birlikte adeta yeniden doğdu ve büyüleyici maviliğine geri büründü.

Gölün bu muhteşem dönüşümüne tanıklık eden ve uzun yıllardır bölgeyi ziyaret eden Rüştü Güven, yaşanan değişimi şu sözlerle anlattı:

Gölün bu muhteşem dönüşümüne tanıklık eden ve uzun yıllardır bölgeyi ziyaret eden Rüştü Güven, yaşanan değişimi şu sözlerle anlattı:

'Buraya yıllardır geliyorum. Yağış olmayınca bu göl yaz aylarında kupkuru kalıyordu. Geçen yıl kuraklık nedeniyle o kadar susuzdu ki, gölün ortasından arabayla geçebilirdik. Bu yıl yağışlar çok bol olduğu için çeşmelerimiz ve gölümüz epey canlandı, gayet güzel bir görüntüye kavuştu. Hatta yıllardır görmediğim küçük balıklar bile yeniden ortaya çıkmış. Şimdi bırakın yürümeyi veya arabayla geçmeyi, göl neredeyse yüzülecek seviyeye geldi.'

Yeniden suyla dolmasıyla birlikte etrafında sahil yürüyüşlerini aratmayan harika yürüyüş parkurları oluşan Sarıot Gölü, eski popülerliğini de hızla geri kazanıyor.

Yeniden suyla dolmasıyla birlikte etrafında sahil yürüyüşlerini aratmayan harika yürüyüş parkurları oluşan Sarıot Gölü, eski popülerliğini de hızla geri kazanıyor.

Doğayla baş başa kalmak, kamp yapmak ve bu görsel şöleni kaçırmamak isteyen yerli ve yabancı turistler bölgeye akın etmeye başladı.

Özellikle Antalya, Ankara ve İstanbul gibi büyükşehirlerden birçok doğasever, araçlarıyla uzun yollar kat ederek Sarıot Gölü’nün bu yeni ve canlı halini görmek için Konya'ya geliyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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