Geçen Yıl Kupkuruydu, Bu Yıl Yeniden Eski Güzelliğine Kavuştu

'Buraya yıllardır geliyorum. Yağış olmayınca bu göl yaz aylarında kupkuru kalıyordu. Geçen yıl kuraklık nedeniyle o kadar susuzdu ki, gölün ortasından arabayla geçebilirdik. Bu yıl yağışlar çok bol olduğu için çeşmelerimiz ve gölümüz epey canlandı, gayet güzel bir görüntüye kavuştu. Hatta yıllardır görmediğim küçük balıklar bile yeniden ortaya çıkmış. Şimdi bırakın yürümeyi veya arabayla geçmeyi, göl neredeyse yüzülecek seviyeye geldi.'