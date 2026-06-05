Avokadonun Ömrünü ve Rengini Saatlerce Koruyan Kesim Yöntemi

Küçük seramik çok amaçlı bıçaklar, metal içermediği için meyveyi oksidasyondan koruyor ve tazeliğini çok daha uzun süre muhafaza etmesini sağlıyor.

Doğru bıçağı seçmek işin sadece kimyasal boyutu. İşin bir de sağlık ve güvenlik boyutu var ki, hafife alınacak gibi değil. Dr. John Torres, avokadoyu kesmeye çalışırken yaşanan yaralanmaların çok ciddi boyutlara ulaşabildiği konusunda uyarıyor:

'Avokado ile ilgili mutfak yaralanmaları çoğu insanın düşündüğünden çok daha yaygın. Avokadoyu avuç içinde kesmeye çalışırken oluşan derin kesikler, el bölgesinde kalıcı sinir hasarlarına yol açabiliyor.'