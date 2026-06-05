Avokadonun Ömrünü ve Rengini Saatlerce Koruyan Kesim Yöntemi
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Sabah kahvaltılarının ve sağlıklı tariflerin vazgeçilmezi avokadoyu dilimlerken mutfak çekmecesinden aldığınız o sıradan metal bıçak, hem meyvenin ömrünü kısaltıyor hem de ciddi mutfak kazalarına davetiye çıkarıyor.
İşte avokadonun rengini ve tazeliğini koruyan, uzmanların önerdiği o yöntem...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Pek çok kişi avokadoyu dilimlemek için farkında olmadan en yaygın mutfak hatalarından birini yapıyor: Çelik veya metal bıçak kullanmak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ünlü şef Nick Stellino, kremsi yeşil rengi korumanın ve bu kimyasal reaksiyonu durdurmanın formülünü tek bir cümleyle özetliyor: "Avokadoyu plastik veya seramik bıçakla kesin."
Peki, en güvenli kesim tekniği ne?
Avokadonun sadece yarısını kullandınız ve diğer yarısını sonraya saklamak istiyorsunuz.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın