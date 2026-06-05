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Avokadonun Ömrünü ve Rengini Saatlerce Koruyan Kesim Yöntemi

Avokadonun Ömrünü ve Rengini Saatlerce Koruyan Kesim Yöntemi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
05.06.2026 - 17:08
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Sabah kahvaltılarının ve sağlıklı tariflerin vazgeçilmezi avokadoyu dilimlerken mutfak çekmecesinden aldığınız o sıradan metal bıçak, hem meyvenin ömrünü kısaltıyor hem de ciddi mutfak kazalarına davetiye çıkarıyor. 

İşte avokadonun rengini ve tazeliğini koruyan, uzmanların önerdiği o yöntem...

Kaynak Kaynak2

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Pek çok kişi avokadoyu dilimlemek için farkında olmadan en yaygın mutfak hatalarından birini yapıyor: Çelik veya metal bıçak kullanmak.

Pek çok kişi avokadoyu dilimlemek için farkında olmadan en yaygın mutfak hatalarından birini yapıyor: Çelik veya metal bıçak kullanmak.

Eğer avokadonuzun jet hızıyla kararmasından şikayetçiyseniz, suçlu aldığınız manav değil, kullandığınız bıçak olabilir.

Biyokimyacı Anne Marie Helmenstine’in açıklamalarına göre, bu durum tamamen kimyasal bir reaksiyondan ibaret. Paslanmaz çelik bıçaklar doğası gereği bakır ve demir içeriyor. Bu metaller avokadoda bulunan özel enzimleri tetikliyor ve meyvenin havayla temas ettiği andaki elektron kaybetme sürecini, yani oksidasyonu (kararmayı) maksimum hıza ulaştırıyor.

Ünlü şef Nick Stellino, kremsi yeşil rengi korumanın ve bu kimyasal reaksiyonu durdurmanın formülünü tek bir cümleyle özetliyor: "Avokadoyu plastik veya seramik bıçakla kesin."

Ünlü şef Nick Stellino, kremsi yeşil rengi korumanın ve bu kimyasal reaksiyonu durdurmanın formülünü tek bir cümleyle özetliyor: "Avokadoyu plastik veya seramik bıçakla kesin."

Küçük seramik çok amaçlı bıçaklar, metal içermediği için meyveyi oksidasyondan koruyor ve tazeliğini çok daha uzun süre muhafaza etmesini sağlıyor. 

Doğru bıçağı seçmek işin sadece kimyasal boyutu. İşin bir de sağlık ve güvenlik boyutu var ki, hafife alınacak gibi değil. Dr. John Torres, avokadoyu kesmeye çalışırken yaşanan yaralanmaların çok ciddi boyutlara ulaşabildiği konusunda uyarıyor:

'Avokado ile ilgili mutfak yaralanmaları çoğu insanın düşündüğünden çok daha yaygın. Avokadoyu avuç içinde kesmeye çalışırken oluşan derin kesikler, el bölgesinde kalıcı sinir hasarlarına yol açabiliyor.'

Peki, en güvenli kesim tekniği ne?

Peki, en güvenli kesim tekniği ne?

Uzmanlar, avokadoyu asla elinizde havada tutarak kesmemeniz gerektiğinin altını çiziyor. En doğru yöntem; meyveyi sağlam bir kesme tahtasının üzerine yaslamak, bir elinizle üstten sabitlemek ve diğer elinizle seramik/plastik bir bıçak yardımıyla çekirdeğin etrafından boylamasına dolanmaktır. İkiye ayrılan meyvenin çekirdeğini ve içini ise bir kaşık yardımıyla rahatça çıkarabilirsiniz.

Avokadonun sadece yarısını kullandınız ve diğer yarısını sonraya saklamak istiyorsunuz.

Avokadonun sadece yarısını kullandınız ve diğer yarısını sonraya saklamak istiyorsunuz.

Seramik bıçak kullansanız dahi havayla temas ettiği an doğanın saati işlemeye başlar. Kalan yarının kararmasını tamamen durdurmak için şu adımları izleyin:

  • Avokadonun açıkta kalan etli kısmına birkaç damla taze limon veya misket limonu suyu gezdirin. Limondaki yüksek asidite, havanın meyve etiyle bağ kurmasını engelleyerek mekanik bir kalkan oluşturur.

  • Asit kalkanını oluşturduktan sonra avokadoyu hava sızdırmaz bir saklama kabına koyun ve doğrudan buzdolabına kaldırın.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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