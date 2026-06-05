Erkeklerin Romantik Sandığı, Kadınların İtici Bulduğu 8 Davranış
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İlişkilerde erkeklerin büyük romantizm olarak gördüğü birçok hamle, kadınların dünyasında tam tersi bir etki yaratıyor. Romantik filmlerden veya sosyal medyadan ilham alınarak yapılan bazı abartılı hareketler, kadınlar tarafından romantik değil, aksine sınır ihlali, manipülasyon ve itici birer davranış olarak görülüyor.
İşte erkeklerin aşk gösterisi sandığı ancak kadınları arkasına bakmadan kaçıran o 8 hatalı davranış...
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1. Love Bombing
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2. "Sürpriz" Maskeli Sınır İhlali: Davetsiz Ziyaretler
3. Gösteriş Merakı: Abartılı Jestler
4. Bukalemun Stratejisi
5. Rol Çalma Hastalığı: Başkasının Özel Gününde Evlilik Teklifi
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7. Israrı Yüzsüzlüğe Vardırmak
8. Toksik Sahiplenme: Kıskançlığı Sevgi Kılıfına Sokmak
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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