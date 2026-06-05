Erkeklerin Romantik Sandığı, Kadınların İtici Bulduğu 8 Davranış

Karşı tarafın gözüne girmek için onun hobilerine, müzik zevkine veya dünya görüşüne yapay bir hayranlık beslemek sürdürülebilir bir taktik değildir. Gerçek bir yakınlık, kadının hobilerini birebir kopyalamaktan değil, erkeğin kendi benliğini korurken partnerine de özgür bir alan tanıyabilmesinden geçiyor. Bu sahte ortaklıklar er ya da geç maskenin düşmesiyle son buluyor.