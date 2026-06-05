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Erkeklerin Romantik Sandığı, Kadınların İtici Bulduğu 8 Davranış

Erkeklerin Romantik Sandığı, Kadınların İtici Bulduğu 8 Davranış

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
05.06.2026 - 15:45
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İlişkilerde erkeklerin büyük romantizm olarak gördüğü birçok hamle, kadınların dünyasında tam tersi bir etki yaratıyor. Romantik filmlerden veya sosyal medyadan ilham alınarak yapılan bazı abartılı hareketler, kadınlar tarafından romantik değil, aksine sınır ihlali, manipülasyon ve itici birer davranış olarak görülüyor.

İşte erkeklerin aşk gösterisi sandığı ancak kadınları arkasına bakmadan kaçıran o 8 hatalı davranış...

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1. Love Bombing

1. Love Bombing

Flörtün henüz ısınma turlarında sonsuz sadakat yeminleri etmek, 'Hayatımın aşkını buldum' çığlıkları atmak ya da daha ilk buluşmada geçmişe dair en mahrem sırları ortaya dökmek.

2. "Sürpriz" Maskeli Sınır İhlali: Davetsiz Ziyaretler

2. "Sürpriz" Maskeli Sınır İhlali: Davetsiz Ziyaretler

Bir kadının kapısına aniden dayanmak ya da mesai saatinde iş yerine habersizce gelmek, romantik komedilerdeki gibi büyülü bir an yaratmıyor. Aksine ilişkilerde bu durum, kişisel alanın hoyratça çiğnenmesi anlamına geliyor. Kadını toplum içinde anlık ve zoraki bir memnuniyet gösterisi yapmaya zorlayan bu emrivakiler, özerklik hakkına bir müdahale olarak görülüyor.

3. Gösteriş Merakı: Abartılı Jestler

3. Gösteriş Merakı: Abartılı Jestler

Sokaklara reklam panoları astırmak, ofise herkesin göreceği devasa ve şov kokan hediyeler göndermek bazı kadın için utanç verici bir durum olabiliyor.

4. Bukalemun Stratejisi

4. Bukalemun Stratejisi

Karşı tarafın gözüne girmek için onun hobilerine, müzik zevkine veya dünya görüşüne yapay bir hayranlık beslemek sürdürülebilir bir taktik değildir. Gerçek bir yakınlık, kadının hobilerini birebir kopyalamaktan değil, erkeğin kendi benliğini korurken partnerine de özgür bir alan tanıyabilmesinden geçiyor. Bu sahte ortaklıklar er ya da geç maskenin düşmesiyle son buluyor.

5. Rol Çalma Hastalığı: Başkasının Özel Gününde Evlilik Teklifi

5. Rol Çalma Hastalığı: Başkasının Özel Gününde Evlilik Teklifi

Bir yakınının düğününde, doğum günü partisinde ya da başarı kutlamasında spot ışıklarını kendi üzerine çekerek diz çökmek, centilmenlikten çok uzaktır. Başka birinin hayatındaki en mutlu günü kendi şovu için basamak olarak kullanmak, kadınların gözünde bencilce bir saygısızlık örneğidir.

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6. Kararlara Ambargo: Restoranda Kadın Adına Sipariş Vermek

6. Kararlara Ambargo: Restoranda Kadın Adına Sipariş Vermek

Yeşilçam filmlerinde kalması gereken 'Masaya yumruğunu vurma' ve kadın adına menüden seçim yapma modası modern ilişkilerde tamamen geçerliliğini yitirdi. Kadınlar kendi damak zevkine bile müdahale edilmesini romantik bir jest olarak değil, özgürlüklerine yönelik itici bir üstten bakış olarak değerlendiriyor.

7. Israrı Yüzsüzlüğe Vardırmak

7. Israrı Yüzsüzlüğe Vardırmak

Net bir 'Hayır' cevabını bir sınır çizgisi olarak kabul etmeyip, bunu 'Biraz daha peşimden koş' sinyali olarak yorumlamak büyük bir yanılgıdır. Sınırlara saygı duymayan, reddedilmeyi hazmedemeyip ısrarı bir kur yapma yöntemi sanan erkekler, kadınlar tarafından güvenilmez ve rahatsız edici bulunuyor.

8. Toksik Sahiplenme: Kıskançlığı Sevgi Kılıfına Sokmak

8. Toksik Sahiplenme: Kıskançlığı Sevgi Kılıfına Sokmak

'Seni çok sevdiğim için kıskanıyorum' bahanesiyle hayatı dar etmek, giyime kuşamdan sosyal çevreye kadar her şeye kısıtlama getirmek modern dünyada artık bir sevgi göstergesi sayılmıyor. Bu tarz baskıcı davranışlar, korumacılık maskesi arkasına gizlenmiş derin bir öz güven eksikliğinin ve kontrol takıntısının kanıtı olarak görülüp ilişkiyi hızla felakete sürüklüyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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