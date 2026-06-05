Elektrikli Araç Devriminin Karanlık Yüzü Ortaya Çıktı

Elektrikli araç dönüşümünde dünyaya liderlik eden ve milyonlarca otomobili yollara çıkaran Çin, şimdi bu büyük hamlenin kaçınılmaz ve tehlikeli bir yan etkisiyle yüzleşiyor: Kullanım ömrünü tamamlamış devasa bir batarya dağı.

Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı’nın Mayıs 2026'da yaptığı resmi açıklamaya göre, ülkede boşa çıkacak atık batarya hacminin 2030 yılına kadar yılda 1 milyon tonu aşması bekleniyor. Bu öngörü, elektrikli araç filosunun hızla büyümesinin ardından ülkenin kitlesel bir imha ve geri dönüşüm krizinin eşiğine geldiğini gösteriyor.

Kaynak