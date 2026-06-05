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Elektrikli Araç Devriminin Karanlık Yüzü Ortaya Çıktı

Elektrikli Araç Devriminin Karanlık Yüzü Ortaya Çıktı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
05.06.2026 - 14:17
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Elektrikli araç dönüşümünde dünyaya liderlik eden ve milyonlarca otomobili yollara çıkaran Çin, şimdi bu büyük hamlenin kaçınılmaz ve tehlikeli bir yan etkisiyle yüzleşiyor: Kullanım ömrünü tamamlamış devasa bir batarya dağı.

Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı’nın Mayıs 2026'da yaptığı resmi açıklamaya göre, ülkede boşa çıkacak atık batarya hacminin 2030 yılına kadar yılda 1 milyon tonu aşması bekleniyor. Bu öngörü, elektrikli araç filosunun hızla büyümesinin ardından ülkenin kitlesel bir imha ve geri dönüşüm krizinin eşiğine geldiğini gösteriyor.

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Elektrikli araçların kalbi olan bataryalar sonsuza kadar çalışmıyor; zamanla kapasitelerini kaybediyorlar.

Elektrikli araçların kalbi olan bataryalar sonsuza kadar çalışmıyor; zamanla kapasitelerini kaybediyorlar.

Ancak bu bataryalar boşa çıktığında içerdikleri kimyasallar ve ağır metaller nedeniyle muazzam birer çevresel risk haline geliyor.

Ekonomik değeri yüksek olan bu atıklar, yeterli denetim olmadığında yasadışı söküm şebekelerinin ve ruhsatsız işletmelerin iştahını kabartıyor. Çin hükümeti, çevre felaketlerine yol açabilecek standart dışı ürün üretimi, izinsiz ticari faaliyetler ve gizli söküm işlemlerine karşı radikal önlemleri devreye soktu. Ortak denetim operasyonlarıyla, kontrol mekanizmalarından kaçan kayıt dışı paralel pazarın tamamen çökertilmesi hedefleniyor.

Çin’in bu devasa atık yükünü yönetmek için devreye soktuğu en stratejik hamlelerden biri dijital takip sistemi oldu.

Çin’in bu devasa atık yükünü yönetmek için devreye soktuğu en stratejik hamlelerden biri dijital takip sistemi oldu.

Bu sistem sayesinde:

  • Bir bataryanın üretiminden, araca takılmasına, sökülmesinden geri dönüşüm tesisine varışına kadar her adımı anlık olarak izlenecek.

  • Her bir ünitenin menşei ve varış noktası kayıt altında olacağı için, düzensiz satışlar ve gizli söküm operasyonları gizlenemeyecek.

  • Piller üzerinde 'görünürlük kaybı' yaşanmasının önüne geçilecek.

Hükümet, yılda 1 milyon tonu aşacak bu devasa yükü sadece kamunun sırtına bırakmak istemiyor.

Hükümet, yılda 1 milyon tonu aşacak bu devasa yükü sadece kamunun sırtına bırakmak istemiyor.

Yeni eylem planı kapsamında, batarya döngüsünde yer alan tüm şirketlerin sorumlulukları artırıldı. Elektrikli araç bataryalarını üreten, pazarlayan, toplayan veya işleyen tüm aktörler teknik standartlara uymak ve sıkı kayıtlar tutmak zorunda kalacak. Bir bataryanın araçtan çıkarılması, üretici firmanın çevresel sorumluluğunun bittiği anlamına gelmeyecek.

Çin’in karşı karşıya kaldığı bu durum, küresel elektrikli araç pazarında çok önemli bir gerçeği de kanıtlıyor: Ulaşımın elektrifikasyonu, sadece egzoz emisyonlarını sıfırlamakla bitmiyor. Teknolojinin gerçekten sürdürülebilir sayılabilmesi için, kullanım ömrü biten bileşenlerin de çevreye zarar vermeden sisteme geri kazandırılması gerekiyor.

Çin, büyük bir atık batarya tsunamisi kapıya dayanmadan önce, piyasayı regüle etmek için adeta zamanla yarışıyor.

Çin, büyük bir atık batarya tsunamisi kapıya dayanmadan önce, piyasayı regüle etmek için adeta zamanla yarışıyor.

Eğer bu dijital takip ve sert denetim mekanizmaları başarılı olursa, elektrikli araçların geleceği gerçekten temiz kalabilecek; aksi takdirde yeşil ulaşımın getirdiği tüm kazanımlar, devasa bir nükleer olmayan çevre kirliliğinin gölgesinde kalma riski taşıyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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