Elektrikli Araç Devriminin Karanlık Yüzü Ortaya Çıktı
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Elektrikli araç dönüşümünde dünyaya liderlik eden ve milyonlarca otomobili yollara çıkaran Çin, şimdi bu büyük hamlenin kaçınılmaz ve tehlikeli bir yan etkisiyle yüzleşiyor: Kullanım ömrünü tamamlamış devasa bir batarya dağı.
Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı’nın Mayıs 2026'da yaptığı resmi açıklamaya göre, ülkede boşa çıkacak atık batarya hacminin 2030 yılına kadar yılda 1 milyon tonu aşması bekleniyor. Bu öngörü, elektrikli araç filosunun hızla büyümesinin ardından ülkenin kitlesel bir imha ve geri dönüşüm krizinin eşiğine geldiğini gösteriyor.
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Elektrikli araçların kalbi olan bataryalar sonsuza kadar çalışmıyor; zamanla kapasitelerini kaybediyorlar.
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Çin’in bu devasa atık yükünü yönetmek için devreye soktuğu en stratejik hamlelerden biri dijital takip sistemi oldu.
Hükümet, yılda 1 milyon tonu aşacak bu devasa yükü sadece kamunun sırtına bırakmak istemiyor.
Çin, büyük bir atık batarya tsunamisi kapıya dayanmadan önce, piyasayı regüle etmek için adeta zamanla yarışıyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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