Tarlalarda Büyük Değişim: Ayçiçeği Yerine O Ürüne Yöneldiler
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Türkiye'nin ayçiçeği deposu olarak bilinen Trakya'da, son yıllarda üst üste yaşanan şiddetli kuraklık tarımsal üretimin çehresini değiştiriyor. Üst üste iki yıl zarar eden ve tarlalarından biçerdöver bile geçiremeyen üreticiler, sapsarı ayçiçeği tarlalarını geride bırakarak alternatif ve daha risksiz bir ürün olan kanolaya yönelmeye başladı.
Bölgedeki bu radikal değişim resmi verilere de yansımış durumda; Edirne'de ayçiçeği ekimi azalırken, kanola ekili alanlar tam iki katına çıktı.
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Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, üreticinin iki yıl üst üste kuraklık ve düşük fiyatlar nedeniyle büyük darbe aldığını ve bu yüzden zorunlu bir "ürün deseni değişikliğine" gittiğini belirtti.
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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halim Orta, bölgedeki bu sert evrilmeyi iklim ve kış şartlarına bağlıyor.
Bölgede bu yıl iklim koşullarının geçmiş yıllara göre daha iyi ve yağışlı gittiğini aktaran uzmanlar, ayçiçeği ekimlerinin %70-80’inin tamamlandığını ve topraktaki nemin güzel olduğunu belirtiyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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