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Tarlalarda Büyük Değişim: Ayçiçeği Yerine O Ürüne Yöneldiler

Tarlalarda Büyük Değişim: Ayçiçeği Yerine O Ürüne Yöneldiler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
05.06.2026 - 11:35
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Türkiye'nin ayçiçeği deposu olarak bilinen Trakya'da, son yıllarda üst üste yaşanan şiddetli kuraklık tarımsal üretimin çehresini değiştiriyor. Üst üste iki yıl zarar eden ve tarlalarından biçerdöver bile geçiremeyen üreticiler, sapsarı ayçiçeği tarlalarını geride bırakarak alternatif ve daha risksiz bir ürün olan kanolaya yönelmeye başladı.

Bölgedeki bu radikal değişim resmi verilere de yansımış durumda; Edirne'de ayçiçeği ekimi azalırken, kanola ekili alanlar tam iki katına çıktı.

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Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, üreticinin iki yıl üst üste kuraklık ve düşük fiyatlar nedeniyle büyük darbe aldığını ve bu yüzden zorunlu bir "ürün deseni değişikliğine" gittiğini belirtti.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, üreticinin iki yıl üst üste kuraklık ve düşük fiyatlar nedeniyle büyük darbe aldığını ve bu yüzden zorunlu bir "ürün deseni değişikliğine" gittiğini belirtti.

Kendisinin de bir üretici olduğunu vurgulayan Arabacı, şu çarpıcı verileri paylaştı:

  • Edirne genelinde geçen yıl 1 milyon 181 bin 990 dekar olan ayçiçeği ekim alanı, bu yıl %15 düşüşle 1 milyon 34 bin 908 dekara geriledi.

  • Geçtiğimiz yıl Edirne genelinde 50 bin dekar olan kanola ekilişi, bu yıl 102 bin dekara yükselerek %100'ün üzerinde bir artış gösterdi.

  • Ayçiçeğinden kaçan üreticiler sadece kanolaya değil, aynı zamanda buğday yerine daha dayanıklı olan arpaya da yöneldi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halim Orta, bölgedeki bu sert evrilmeyi iklim ve kış şartlarına bağlıyor.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halim Orta, bölgedeki bu sert evrilmeyi iklim ve kış şartlarına bağlıyor.

Kanolanın kışlık, ayçiçeğinin ise yazlık bir yağ bitkisi olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Orta, şu değerlendirmede bulundu:

'Çimlenme çıkışından itibaren kanola, özellikle kurak periyotlarda ayçiçeğine göre çok daha risksiz gözüküyor. Ayçiçeğinde dönüm başına 150-200 kilogram verim beklenirken, kanolada bunun iki katı (300-400 kg) ürün almak mümkün. Fiyatlar da ayçiçeğine yakın olunca, kanolanın birim alan getirisi çok daha yüksek oluyor. Üretici de tamamen günü kurtarmak ve hayatta kalmak amacıyla kanolaya doğru bir eğilim gösteriyor.'

Bölgede bu yıl iklim koşullarının geçmiş yıllara göre daha iyi ve yağışlı gittiğini aktaran uzmanlar, ayçiçeği ekimlerinin %70-80’inin tamamlandığını ve topraktaki nemin güzel olduğunu belirtiyor.

Bölgede bu yıl iklim koşullarının geçmiş yıllara göre daha iyi ve yağışlı gittiğini aktaran uzmanlar, ayçiçeği ekimlerinin %70-80’inin tamamlandığını ve topraktaki nemin güzel olduğunu belirtiyor.

Eğer hava şartları böyle devam ederse ayçiçeğinde bir toparlanma yaşanabileceğini ifade eden Prof. Dr. Orta, bu noktada devletin açıklayacağı alım fiyatları ve destekleme politikalarının ayçiçeğinin geleceği için hayati önem taşıdığını vurguladı.

Kanolaya yönelimin ekonomik olarak anlaşılabilir olduğunu ancak Trakya'nın ekolojik kimliği açısından endişe verici olduğunu belirten Prof. Dr. Halim Orta, 'İstemememize ve desteklemememize rağmen kanola bitkisi maalesef Trakya'da bu verimli topraklarda yayılmaya devam ediyor. Oysa Trakya iklimi, toprağı ve arazi yapısıyla dünyada ayçiçeğinin en etkili yetiştirildiği 5-6 bölgeden biri' diyerek durumun ciddiyetine dikkat çekti.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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