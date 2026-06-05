Tarlalarda Büyük Değişim: Ayçiçeği Yerine O Ürüne Yöneldiler

Türkiye'nin ayçiçeği deposu olarak bilinen Trakya'da, son yıllarda üst üste yaşanan şiddetli kuraklık tarımsal üretimin çehresini değiştiriyor. Üst üste iki yıl zarar eden ve tarlalarından biçerdöver bile geçiremeyen üreticiler, sapsarı ayçiçeği tarlalarını geride bırakarak alternatif ve daha risksiz bir ürün olan kanolaya yönelmeye başladı.

Bölgedeki bu radikal değişim resmi verilere de yansımış durumda; Edirne'de ayçiçeği ekimi azalırken, kanola ekili alanlar tam iki katına çıktı.