Bu Ağaçlar Altın Madenlerinin Yerini Ele Veriyor
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'Para ağaçta yetişmez' sözü, bilim dünyasından gelen son keşifle birlikte geçerliliğini yitirmek üzere. Bilim insanları, Norveç ladini ağaçlarının iğne yapraklarının içinde gizlenmiş altın nanopartikülleri keşfetti. Sıradan bir ağaç yaprağının içinde katı metal bulunması araştırmacıları şaşkına çevirirken; bu keşfin yer altındaki devasa altın madenlerini bulmada yepyeni, doğa dostu bir rehber olacağı belirtiliyor.
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Environmental Microbiome dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, altın aslında canlı organizmalar için zehirli bir metal.
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Uzmanlar, hiç kimsenin çam veya ladin ağaçlarını kesip yapraklarındaki altını damıtarak zengin olamayacağının altını çiziyor; çünkü buradaki metal miktarı mikroskobik düzeyde.
Bu keşif, jeoloji dünyasında heyecan yaratmasının yanı sıra çevre koruma açısından da tarihi bir dönüm noktası olarak görülüyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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