Bu Ağaçlar Altın Madenlerinin Yerini Ele Veriyor

Ancak Avrupa'nın en büyük altın üreticisi olan Kuzey Finlandiya'daki Kittilä madeninin yakınlarında yapılan incelemeler, doğanın bu zehirle baş etme yöntemini gözler önüne serdi.

Yer altı sularında çözünmüş halde bulunan altın iyonları, ağaçların kökleri vasıtasıyla emilerek yapraklara kadar taşınıyor. Ağacın içinde yaşayan ve endofit olarak adlandırılan yerleşik bakteriler ise kendilerini korumak ve metalin toksisitesini (zehirliliğini) azaltmak için devreye giriyor. P3OB-42, Cutibacterium ve Corynebacterium cinsi bu mikroplar, altının etrafında özel bir koruyucu biyofilm tabakası oluşturuyor. Ortamın asitlik ve oksijen seviyesini değiştirerek sıvı haldeki altını, milimetrenin milyonda biri büyüklüğünde katı nanopartiküllere dönüştürüyor ve iğne yaprakların içine hapsediyor.