The Odyssey Filminde Oynayan Oyuncuların Aldığı İddia Edilen Ücretler Dudak Uçuklattı!

Homeros'un yaklaşık 3 bin yıllık destanı Odysseia'dan uyarlanan film, Truva Savaşı'nın ardından ülkesi İthaka'ya dönmeye çalışan efsanevi savaşçı Odysseus'un tanrılar, canavarlar ve sayısız tehlikeyle dolu uzun yolculuğunu modern sinema teknolojisiyle yeniden anlatıyor. Yüzyıllardır edebiyatın en önemli eserlerinden biri kabul edilen bu destan, Christopher Nolan'ın yorumuyla bambaşka bir boyut kazandı.

Filmin en çok konuşulan taraflarından biri ise yalnızca hikayesi olmadı. The Odyssey, sinema tarihinde tamamı gerçek IMAX film kameralarıyla çekilen ilk uzun metrajlı film olma özelliğini taşıyor. Nolan bunun için IMAX ile birlikte yeni nesil kameraların geliştirilmesini sağladı. Fas, Yunanistan, İtalya, İskoçya ve İzlanda gibi birbirinden farklı coğrafyalarda gerçekleştirilen çekimler, dev prodüksiyonuyla daha şimdiden sinema tarihinin kilometre taşlarından biri olarak gösterildi.

Elbette böylesine iddialı bir yapımın oyuncu kadrosu da en az teknik tarafı kadar ses getirdi. Başrolde Odysseus karakterine hayat veren Matt Damon'a; Tom Holland, Zendaya, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Lupita Nyong'o, Jon Bernthal, John Leguizamo ve Elliot Page gibi Hollywood'un birbirinden güçlü isimleri eşlik etti. Daha fragman yayınlandığı ilk günden itibaren 'yılın filmi' yorumlarını alan yapım, 2026'nın açık ara en iddialı sinema projelerinden biri olmayı başardı.