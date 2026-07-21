article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
The Odyssey Filminde Oynayan Oyuncuların Aldığı İddia Edilen Ücretler Dudak Uçuklattı!

The Odyssey Filminde Oynayan Oyuncuların Aldığı İddia Edilen Ücretler Dudak Uçuklattı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
21.07.2026 - 18:26
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Christopher Nolan imzalı The Odyssey, vizyona girdiği ilk günden itibaren dünya çapında büyük ses getirdi. Dev bütçesi, yıldız oyuncu kadrosu ve IMAX deneyimiyle sinemaseverleri büyüleyen yapımın bu kez de oyuncularına ödediği iddia edilen ücretler gündem oldu. Hollywood'un en büyük yıldızlarının aldığı rakamlar ise resmen dudak uçuklattı!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Christopher Nolan imzasını taşıyan The Odyssey, daha vizyona girmeden yıllardır sinema dünyasının en çok konuşulan projelerinden biri olmayı başarmıştı.

Christopher Nolan imzasını taşıyan The Odyssey, daha vizyona girmeden yıllardır sinema dünyasının en çok konuşulan projelerinden biri olmayı başarmıştı.

Homeros'un yaklaşık 3 bin yıllık destanı Odysseia'dan uyarlanan film, Truva Savaşı'nın ardından ülkesi İthaka'ya dönmeye çalışan efsanevi savaşçı Odysseus'un tanrılar, canavarlar ve sayısız tehlikeyle dolu uzun yolculuğunu modern sinema teknolojisiyle yeniden anlatıyor. Yüzyıllardır edebiyatın en önemli eserlerinden biri kabul edilen bu destan, Christopher Nolan'ın yorumuyla bambaşka bir boyut kazandı. 

Filmin en çok konuşulan taraflarından biri ise yalnızca hikayesi olmadı. The Odyssey, sinema tarihinde tamamı gerçek IMAX film kameralarıyla çekilen ilk uzun metrajlı film olma özelliğini taşıyor. Nolan bunun için IMAX ile birlikte yeni nesil kameraların geliştirilmesini sağladı. Fas, Yunanistan, İtalya, İskoçya ve İzlanda gibi birbirinden farklı coğrafyalarda gerçekleştirilen çekimler, dev prodüksiyonuyla daha şimdiden sinema tarihinin kilometre taşlarından biri olarak gösterildi. 

Elbette böylesine iddialı bir yapımın oyuncu kadrosu da en az teknik tarafı kadar ses getirdi. Başrolde Odysseus karakterine hayat veren Matt Damon'a; Tom Holland, Zendaya, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Lupita Nyong'o, Jon Bernthal, John Leguizamo ve Elliot Page gibi Hollywood'un birbirinden güçlü isimleri eşlik etti. Daha fragman yayınlandığı ilk günden itibaren 'yılın filmi' yorumlarını alan yapım, 2026'nın açık ara en iddialı sinema projelerinden biri olmayı başardı.

17 Temmuz'da dünya genelinde vizyona giren The Odyssey, beklentileri de boşa çıkarmadı.

17 Temmuz'da dünya genelinde vizyona giren The Odyssey, beklentileri de boşa çıkarmadı.

Film, yalnızca ilk hafta sonunda dünya çapında 264 milyon dolar hasılat elde ederek Christopher Nolan kariyerinin en büyük açılışını yaptı. Bunun yaklaşık 52 milyon dolarlık kısmı ise yalnızca IMAX salonlarından geldi ve format adına yeni bir rekora imza atıldı. 

Filmin etkisi yalnızca ABD ya da Avrupa'yla sınırlı kalmadı. Türkiye'de de özellikle IMAX gösterimleri günler öncesinden tükenmeye başladı. İstanbul'daki birçok IMAX salonunda seans bulmak neredeyse imkansız hale gelirken, sosyal medyada filmi ikinci hatta üçüncü kez izleyenlerin paylaşımları dikkat çekti. Özellikle Nolan'ın pratik efektlere ağırlık vermesi, gerçek mekan kullanımı ve devasa ölçekli savaş sahneleri, izleyicilerin filmi mümkün olan en büyük perdede deneyimlemek istemesinin başlıca nedenleri arasında gösteriliyor.

Yaklaşık 250 milyon dolarlık bütçeyle çekildiği tahmin edilen yapım, Christopher Nolan'ın bugüne kadarki en pahalı filmi olarak da öne çıktı. Dev setler, aylar süren uluslararası çekimler, yeni geliştirilen IMAX teknolojileri ve yıldız oyuncu kadrosu düşünüldüğünde bu bütçenin nasıl oluştuğunu tahmin etmek çok da zor değil. 

Hal böyle olunca, izleyicilerin aklındaki en büyük sorulardan biri de şu oldu: Hollywood'un bu kadar yıldız ismini aynı projede buluşturan yapım, oyuncularına ne kadar ödeme yaptı?

Olimpos'un hazinesi bile yetmez! İşte The Odyssey oyuncularının iddia edilen ücretleri

Olimpos'un hazinesi bile yetmez! İşte The Odyssey oyuncularının iddia edilen ücretleri

Geçtiğimiz saatlerde sosyal medyada dolaşıma giren ve kısa sürede binlerce kez paylaşılan bir liste, The Odyssey kadrosunun film için aldığı öne sürülen ücretleri ortaya koydu. Resmi olarak doğrulanmamış olsa da Hollywood kulislerinde konuşulan rakamlar, adeta küçük bir serveti andırıyor.

İşte iddia edilen ücretler:

  • Matt Damon — 15 milyon dolar

  • Tom Holland — 10 milyon dolar

  • Zendaya — 8 milyon dolar

  • Anne Hathaway — 7 milyon dolar

  • Robert Pattinson — 6 milyon dolar

  • Charlize Theron — 5 milyon dolar

  • Lupita Nyong'o — 4 milyon dolar

  • Jon Bernthal — 3 milyon dolar

  • John Leguizamo — 2,5 milyon dolar

  • Elliot Page — 1,5 milyon dolar

Listede özellikle Matt Damon'ın zirvede yer alması şaşırtıcı bulunmazken, Tom Holland ve Zendaya'nın da Hollywood'un en yüksek kazanan yıldızları arasındaki yerlerini koruduğu görüldü. Anne Hathaway, Robert Pattinson ve Charlize Theron gibi Oscar ödüllü ve gişe garantisi isimlerin aldığı ücretler de kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi.

Elbette bu rakamların stüdyodan doğrulanmadığını ve şimdilik yalnızca iddia niteliği taşıdığını hatırlatmakta fayda var. Ancak yaklaşık 250 milyon dolarlık dev bütçesiyle yılın en pahalı yapımlarından biri olan The Odyssey için konuşulan bu maaşlar, Hollywood'un büyük stüdyo sisteminde artık kimseye imkansız görünmüyor. Homeros'un destanında Odysseus yıllarca evine ulaşabilmek için tanrılarla mücadele etmişti. 

Görünen o ki Christopher Nolan'ın The Odyssey'inde ise yalnızca kahramanların değil, oyuncuların banka hesapları da destansı bir yolculuğa çıkmış durumda!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın