The Odyssey Filminde Oynayan Oyuncuların Aldığı İddia Edilen Ücretler Dudak Uçuklattı!
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Christopher Nolan imzalı The Odyssey, vizyona girdiği ilk günden itibaren dünya çapında büyük ses getirdi. Dev bütçesi, yıldız oyuncu kadrosu ve IMAX deneyimiyle sinemaseverleri büyüleyen yapımın bu kez de oyuncularına ödediği iddia edilen ücretler gündem oldu. Hollywood'un en büyük yıldızlarının aldığı rakamlar ise resmen dudak uçuklattı!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
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Christopher Nolan imzasını taşıyan The Odyssey, daha vizyona girmeden yıllardır sinema dünyasının en çok konuşulan projelerinden biri olmayı başarmıştı.
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17 Temmuz'da dünya genelinde vizyona giren The Odyssey, beklentileri de boşa çıkarmadı.
Olimpos'un hazinesi bile yetmez! İşte The Odyssey oyuncularının iddia edilen ücretleri
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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