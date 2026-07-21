Algına Meydan Oku: Bu İki Görsel Arasındaki 7 Farkı Bul!
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İlk bakışta her şey kusursuz görünüyor... Ama dikkatli bakarsan gözden kaçan küçük detaylar seni bekliyor!
Algını ve dikkatini sınayacak bu eğlenceli oyunda iki görsel arasındaki 7 gizli farkı bulmaya çalış. Bakalım sen gerçek bir detay avcısı mısın, yoksa gözlerin sana küçük oyunlar mı oynayacak?
Hazırsan başlayalım!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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