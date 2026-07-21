Hala Birlikteler: Sylvester Stallone'un 29 Yıllık Eşine Yaptığı Acımasız ve Aşağılayıcı Hamle Gündem Oldu!
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Sylvester Stallone ile Jennifer Flavin bugün hala Hollywood'un en uzun soluklu çiftlerinden biri olarak gösteriliyor. Ancak çiftin boşanmanın eşiğine geldiği dönemde Stallone'un attığı bir adım yıllar sonra yeniden gündeme oturdu. Oldukça da acımasız bulundu...
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Hollywood'un aksiyon sinemasına damga vuran isimlerinden biri denince akla gelen ilk isimlerden biri hiç şüphesiz Sylvester Stallone oluyor.
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Sylvester Stallone bugüne kadar üç kez evlendi.
Tam da o çalkantılı boşanma döneminde yaşanan acımasız olay ise geçtiğimiz saatlerde sosyal medyada yeniden gündeme taşındı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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