Hala Birlikteler: Sylvester Stallone'un 29 Yıllık Eşine Yaptığı Acımasız ve Aşağılayıcı Hamle Gündem Oldu!

İlk evliliğini 1974 yılında fotoğrafçı Sasha Czack ile yapan oyuncunun bu evlilikten Sage Stallone ve Seargeoh Stallone adında iki oğlu dünyaya geldi. Büyük oğlu Sage Stallone, 2012 yılında henüz 36 yaşındayken hayatını kaybetmiş, bu acı olay oyuncuyu derinden sarsmıştı.

İkinci evliliğini ise oyuncu Brigitte Nielsen ile yapan Stallone'nin bu birlikteliği uzun ömürlü olmadı ve çift kısa süre içinde yollarını ayırdı.

Ünlü oyuncu gerçek anlamda uzun soluklu aşkını ise 1990'lı yıllarda tanıştığı model Jennifer Flavin'de buldu. Uzun yıllar birlikte olan çift, 1997 yılında dünyaevine girdi. Evliliklerinden Sophia, Sistine ve Scarlet Stallone adını verdikleri üç kız çocukları dünyaya geldi. Özellikle son yıllarda üç kız kardeş de modellik ve oyunculuk kariyerleriyle sık sık magazin gündeminde yer almaya başladı.

Ancak bu masalsı görünen evlilik de zaman zaman büyük sınavlardan geçti. En büyük kriz ise 2022 yılında yaşandı. Jennifer Flavin, Ağustos 2022'de resmi olarak boşanma davası açtı. Çiftin mal varlığıyla ilgili anlaşmazlık yaşadığı ve ilişkilerinin ciddi şekilde yıprandığı öne sürülürken, bu haber Hollywood gündemine adeta bomba gibi düştü.

Fakat beklenen olmadı. Haftalar süren sessizliğin ardından ikili yeniden bir araya geldi. Aralarındaki sorunları konuşarak çözen Stallone ve Flavin, boşanma kararından vazgeçti. Jennifer Flavin açtığı davayı geri çekerken çift de ilişkilerine ikinci bir şans verdi. O günden bu yana kırmızı halıda, davetlerde ve aile paylaşımlarında sık sık birlikte görüntülenen ikili, yaşadıkları krizi geride bırakmayı başardı.