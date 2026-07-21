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Hala Birlikteler: Sylvester Stallone'un 29 Yıllık Eşine Yaptığı Acımasız ve Aşağılayıcı Hamle Gündem Oldu!

Hala Birlikteler: Sylvester Stallone'un 29 Yıllık Eşine Yaptığı Acımasız ve Aşağılayıcı Hamle Gündem Oldu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
21.07.2026 - 17:04
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Sylvester Stallone ile Jennifer Flavin bugün hala Hollywood'un en uzun soluklu çiftlerinden biri olarak gösteriliyor. Ancak çiftin boşanmanın eşiğine geldiği dönemde Stallone'un attığı bir adım yıllar sonra yeniden gündeme oturdu. Oldukça da acımasız bulundu... 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Hollywood'un aksiyon sinemasına damga vuran isimlerinden biri denince akla gelen ilk isimlerden biri hiç şüphesiz Sylvester Stallone oluyor.

Hollywood'un aksiyon sinemasına damga vuran isimlerinden biri denince akla gelen ilk isimlerden biri hiç şüphesiz Sylvester Stallone oluyor.

Sadece canlandırdığı karakterlerle değil, yazdığı senaryolar ve yıllardır sürdürdüğü başarılı kariyeriyle de sinema tarihine adını altın harflerle yazdıran usta oyuncu, onlarca yıldır dünyanın dört bir yanında milyonlarca hayrana sahip. Özellikle Rocky Balboa ve John Rambo karakterleriyle popüler kültürün unutulmaz figürleri arasına giren Stallone; Rocky, Rambo, The Expendables, Cliffhanger, Demolition Man, Cop Land, Creed ve daha birçok yapımla aksiyon sinemasının en güçlü temsilcilerinden biri haline geldi.

Yıllar geçse de üretmeye devam eden Stallone, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık magazin dünyasının gündemine geldi. Özellikle eşi Jennifer Flavin ve üç kızıyla verdiği aile pozları uzun yıllar boyunca 'Hollywood'un örnek çiftleri' arasında gösterilmelerine neden oldu. Ancak bugün kusursuz görünen bu evlilik, geçmişte oldukça sancılı ve konuşulan bir dönemden geçmişti.

Sylvester Stallone bugüne kadar üç kez evlendi.

Sylvester Stallone bugüne kadar üç kez evlendi.

İlk evliliğini 1974 yılında fotoğrafçı Sasha Czack ile yapan oyuncunun bu evlilikten Sage Stallone ve Seargeoh Stallone adında iki oğlu dünyaya geldi. Büyük oğlu Sage Stallone, 2012 yılında henüz 36 yaşındayken hayatını kaybetmiş, bu acı olay oyuncuyu derinden sarsmıştı.

İkinci evliliğini ise oyuncu Brigitte Nielsen ile yapan Stallone'nin bu birlikteliği uzun ömürlü olmadı ve çift kısa süre içinde yollarını ayırdı.

Ünlü oyuncu gerçek anlamda uzun soluklu aşkını ise 1990'lı yıllarda tanıştığı model Jennifer Flavin'de buldu. Uzun yıllar birlikte olan çift, 1997 yılında dünyaevine girdi. Evliliklerinden Sophia, Sistine ve Scarlet Stallone adını verdikleri üç kız çocukları dünyaya geldi. Özellikle son yıllarda üç kız kardeş de modellik ve oyunculuk kariyerleriyle sık sık magazin gündeminde yer almaya başladı.

Ancak bu masalsı görünen evlilik de zaman zaman büyük sınavlardan geçti. En büyük kriz ise 2022 yılında yaşandı. Jennifer Flavin, Ağustos 2022'de resmi olarak boşanma davası açtı. Çiftin mal varlığıyla ilgili anlaşmazlık yaşadığı ve ilişkilerinin ciddi şekilde yıprandığı öne sürülürken, bu haber Hollywood gündemine adeta bomba gibi düştü.

Fakat beklenen olmadı. Haftalar süren sessizliğin ardından ikili yeniden bir araya geldi. Aralarındaki sorunları konuşarak çözen Stallone ve Flavin, boşanma kararından vazgeçti. Jennifer Flavin açtığı davayı geri çekerken çift de ilişkilerine ikinci bir şans verdi. O günden bu yana kırmızı halıda, davetlerde ve aile paylaşımlarında sık sık birlikte görüntülenen ikili, yaşadıkları krizi geride bırakmayı başardı.

Tam da o çalkantılı boşanma döneminde yaşanan acımasız olay ise geçtiğimiz saatlerde sosyal medyada yeniden gündeme taşındı.

Tam da o çalkantılı boşanma döneminde yaşanan acımasız olay ise geçtiğimiz saatlerde sosyal medyada yeniden gündeme taşındı.

O dönem çiftin arasındaki gerginlik sürerken Sylvester Stallone'un attığı bir adım, hem hayranlarını hem de magazin basınını şaşkına çevirmişti.

Ünlü oyuncu, yıllardır kolunda taşıdığı eşi Jennifer Flavin'in büyük portre dövmesini tamamen kapattırmıştı. Üstelik yerine, Rocky filmlerinde de yer alan ve gerçek hayatta çok sevdiği eski köpeği Butkus'un portresini yaptırmıştı...

Henüz resmi olarak boşanmamış olduğu eşinin yüzünü kolundan sildirmesi, o günlerde birçok kişi tarafından oldukça sert, acımasız ve hatta aşağılayıcı bir mesaj olarak yorumlandı. Stallone'un bunu tam olarak hangi duyguyla yaptığı hiçbir zaman netlik kazanmadı. Kimileri bunun öfkeyle verilmiş ani bir karar olduğunu söylerken, kimileri de boşanmanın artık kaçınılmaz olduğuna inandığı için böyle bir adım attığını öne sürdü.

İşin en dikkat çeken tarafı ise Jennifer Flavin'in boşanma davasını tam da bu dövme değişikliğinin ardından açması olmuştu. İkili arasındaki krizin sembollerinden biri haline gelen bu olay, uzun süre Hollywood basınının en çok konuştuğu başlıklardan biri olmayı başarmıştı.

Gündem büyüyünce Stallone cephesinden de bir açıklama gelmişti. Ünlü oyuncunun temsilcisi, Stallone'un aslında Jennifer Flavin'in portre dövmesini tamamen sildirmek istemediğini, yalnızca yıllar içinde solan dövmeyi yeniletmeyi planladığını söyledi. Ancak yapılan rötuş işleminin kötü ve geri döndürülemez bir sonuç vermesi üzerine, mecburen eski dövmenin üzerinin Butkus dövmesiyle kapatıldığını ifade etti.

Her ne kadar bu açıklama olayın dozunu düşürmeye çalışsa da birçok kişi buna ikna olmadı. O dönem sosyal medyada 'Bundan daha sert bir mesaj olamazdı', 'Bir insan eşinin dövmesini köpeğiyle kapatır mı?' ve 'Boşanmanın habercisi buydu' yorumları peş peşe gelmişti.

Fakat hikayenin sonu tahmin edildiği gibi olmadı. Aralarındaki buzları eriten Sylvester Stallone ve Jennifer Flavin yeniden bir araya gelerek evliliklerini kurtardı. Bugün geriye dönüp bakıldığında ise Hollywood tarihinin en ilginç dövme hikayelerinden biri olarak hafızalardaki yerini koruyor. Jennifer Flavin'in portresi artık Stallone'un kolunda olmasa da, çiftin evliliği tüm iniş çıkışlara sağlam bir 29 yılla yoluna devam ediyor.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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