Photoshop Sandık: Seren Serengil'in Son Paylaşımında Gittikçe Sivrileşen Çenesi Dikkat Çekti!
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Seren Serengil, deniz kenarından paylaştığı son tatil karesiyle sosyal medyanın gündemine oturdu. İlk bakışta zayıflığı dikkat çeken ünlü ismin, fotoğrafta giderek sivrileşen çene hattı ise 'Photoshop mu, estetik mi?' tartışmasını başlattı. Paylaşım kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Türk magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seren Serengil, henüz genç yaşlarda sanat dünyasının içinde büyüyen ve yıllardır adından söz ettirmeyi başaran isimlerden biri.
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Seren Serengil'in yıllar içindeki değişimi, magazin gündeminin en çok konuşulan başlıklarından biri olmaya devam ediyor.
Seren Serengil, geçtiğimiz saatlerde deniz kenarında çekilen yeni karesini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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