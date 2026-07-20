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Photoshop Sandık: Seren Serengil'in Son Paylaşımında Gittikçe Sivrileşen Çenesi Dikkat Çekti!

Photoshop Sandık: Seren Serengil'in Son Paylaşımında Gittikçe Sivrileşen Çenesi Dikkat Çekti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
20.07.2026 - 19:20
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Seren Serengil, deniz kenarından paylaştığı son tatil karesiyle sosyal medyanın gündemine oturdu. İlk bakışta zayıflığı dikkat çeken ünlü ismin, fotoğrafta giderek sivrileşen çene hattı ise 'Photoshop mu, estetik mi?' tartışmasını başlattı. Paylaşım kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Türk magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seren Serengil, henüz genç yaşlarda sanat dünyasının içinde büyüyen ve yıllardır adından söz ettirmeyi başaran isimlerden biri.

Türk magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seren Serengil, henüz genç yaşlarda sanat dünyasının içinde büyüyen ve yıllardır adından söz ettirmeyi başaran isimlerden biri.

Sanatçı bir ailenin kızı olarak çocuk yaşta kameralarla tanışan Serengil, 1990'lı yıllarda oyunculuk, şarkıcılık ve sunuculuk kariyeriyle geniş kitleler tarafından tanındı. Yer aldığı televizyon projeleri, çıkardığı şarkılar ve magazin programlarıyla uzun yıllar ekranların tanıdık yüzlerinden biri olmayı başardı.

Ancak Seren Serengil'i bugünkü konumuna taşıyan asıl süreç, hiç kuşkusuz magazin yorumculuğu oldu. Yıllardır farklı televizyon programlarında ünlüler dünyasını yorumlayan Serengil, çoğu zaman sivri dili, filtresiz açıklamaları ve sert eleştirileriyle gündeme geldi. Söylemek istediğini dolandırmadan dile getirmesi, zaman zaman hem izleyicilerden hem de eleştirdiği isimlerden tepki almasına neden oldu. Buna rağmen magazin dünyasının en çok konuşulan yorumcularından biri olmayı başardı.

Özellikle Gülben Ergen'le yıllara yayılan polemiği, zaman zaman yeniden alevlenen açıklamaları ve birçok ünlü isimle yaşadığı fikir ayrılıkları hafızalara kazındı. Sosyal medya paylaşımları da en az televizyon ekranlarındaki yorumları kadar ses getiren Serengil, kimi zaman yaptığı çıkışlarla destek görürken kimi zaman da yoğun eleştirilerin hedefi oldu. Sağlık süreci, geçirdiği operasyonlar, özel hayatı ve estetik tercihleri de yıllardır magazin basınının yakından takip ettiği konular arasında yer aldı.

Seren Serengil'in yıllar içindeki değişimi, magazin gündeminin en çok konuşulan başlıklarından biri olmaya devam ediyor.

Seren Serengil'in yıllar içindeki değişimi, magazin gündeminin en çok konuşulan başlıklarından biri olmaya devam ediyor.

Kariyerinin ilk dönemlerinde daha dolgun yüz hatları, balık etli fiziği ve doğal güzelliğiyle hafızalara kazınan Serengil, özellikle son yıllarda hem sağlık sorunları hem de yaşam tarzındaki değişikliklerle birlikte bambaşka bir görünüme kavuştu.

Geçirdiği sağlık süreçleri nedeniyle ciddi kilo kaybı yaşayan Serengil, zaman zaman bu süreci takipçileriyle de paylaştı. Bunun yanında yüzüne yaptırdığı estetik ve medikal işlemler de sosyal medyada sık sık tartışma konusu oldu. Daha belirgin yüz hatları, keskin çene çizgisi, dolgun dudaklar ve yüz kontürünü öne çıkaran uygulamalar nedeniyle her yeni paylaşımında eski haliyle kıyaslanan ünlü isim, estetik konusundaki tercihlerini hiçbir zaman tamamen gizleyen isimlerden de olmadı.

Öte yandan yalnızca görünümüyle değil, yaptığı duygusal paylaşımlarla da gündeme geliyor. Son olarak çok sevdiği köpeğini kaybetmesinin ardından yaptığı paylaşımlar, takipçilerini derinden etkilemişti. Günlerce peş peşe yayınladığı mesajlar ve yaşadığı büyük üzüntü sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı. Bu kez bambaşka bir nedenle konuşuluyor. Seren Serengil'in tatilden paylaştığı son kare, sosyal medyada estetik tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Seren Serengil, geçtiğimiz saatlerde deniz kenarında çekilen yeni karesini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Seren Serengil, geçtiğimiz saatlerde deniz kenarında çekilen yeni karesini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Mavi havlusuna sarınmış bir şekilde objektife poz veren ünlü isim, tatil keyfini yansıtan paylaşımıyla kısa sürede gündem oldu. 

Ancak fotoğrafa bakanların ilk dikkatini çeken detay deniz manzarası ya da tatil atmosferi olmadı. Önce Serengil'in oldukça zayıf görüntüsü konuşulurken, ardından birçok sosyal medya kullanıcısının gözü yüz hatlarına, özellikle de çene bölgesine takıldı. Fotoğrafta çene hattının normalden çok daha uzun ve sivri görünmesi, kısa sürede yorumların odağı haline geldi.

Aslında bu ilk kez yaşanmıyor. Son dönemde paylaştığı bazı fotoğraflarda da Seren Serengil'in çene hattının her geçen gün daha belirgin göründüğüne dair yorumlar yapılmıştı. Bu son kare ise tartışmaları yeniden alevlendirdi. X ve Instagram'da birçok kullanıcı, görüntünün fotoğraf düzenleme uygulamalarından kaynaklanmış olabileceğini öne sürerken, bazıları ise bunun estetik veya medikal yüz şekillendirme işlemlerinin sonucu olabileceğini düşündü.

Son yıllarda oldukça popüler hale gelen çene ucu dolgusu, jawline dolgusu, çene implantı ya da farklı yüz kontürleme uygulamaları, yüzün alt bölümünü daha keskin ve belirgin gösterebiliyor. Bununla birlikte tek bir fotoğrafa bakarak bir kişinin herhangi bir estetik işlem yaptırdığını söylemek mümkün değil. Fotoğrafın çekim açısı, kullanılan lens, ışık, yüzün pozisyonu veya dijital düzenlemeler de yüz hatlarını olduğundan farklı gösterebilir.

Yine de sosyal medya kullanıcılarının büyük bölümü bu karedeki çene görünümünü oldukça sıra dışı buldu. Kimi paylaşımı 'Photoshop fazla kaçmış.' yorumuyla değerlendirirken, kimileri de 'Çene estetiğinde yeni bir seviyeye mi geçildi?' sorusunu sormadan edemedi.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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