Ünlüleri Ne Kadar Dikkatli İnceliyorsun? 10 Saniyelik Hafıza Testi Seni Bekliyor!
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Bir yüzü tanımak kolay, peki ya saniyeler sonra tüm detaylarını hatırlamak? Magazin dünyasının en tanıdık isimleri bu kez hafızanı zorlamak için bir araya geliyor. Dikkatini topla, gözünü dört aç ve bakalım bu eğlenceli meydan okumada tam puana ulaşabilecek kadar güçlü bir hafızaya sahip misin?
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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