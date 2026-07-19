Uzak Şehir Oyuncuları Alaçatı'yı Karıştırdı! Taksi Tartışması Gündem Oldu
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Uzak Şehir oyuncuları Alper Çankaya, Atakan Özkaya ve Nihat Altınkaya'nın Alaçatı tatilinde yaşadığı taksi krizi gündem oldu. İddiaya göre kısa süreli tartışma çevredeki tatilcilerin de dikkatini çekerken, taraflar daha sonra sakinleşerek bölgeden ayrıldı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan dizi, güçlü hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla kısa sürede sezonun en çok konuşulan yapımları arasına adını yazdırdı.
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Çekim maratonunun ardından soluğu tatilde alan Uzak Şehir oyuncuları Alper Çankaya, Atakan Özkaya, Nihat Altınkaya ve arkadaşları, bu kez Alaçatı'da yaşanan gergin anlarla magazin gündemine geldi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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