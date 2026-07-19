Uzak Şehir Oyuncuları Alaçatı'yı Karıştırdı! Taksi Tartışması Gündem Oldu

Lübnan yapımı 'Al Hayba'dan uyarlanan dizi, Kanada'dan Mardin'e oğluyla birlikte gelen Alya'nın, hayatını tamamen değiştiren zorunlu dönüş hikayesini konu alıyor. Bir yanda aile bağları, diğer yanda güç savaşları ve imkansız aşklar üzerine kurulan senaryo, her hafta milyonları ekran başına toplamayı başardı.

Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın paylaştığı yapımda Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Alper Çankaya, Atakan Özkaya ve Nihat Altınkaya gibi birbirinden başarılı isimler de yer alıyor. Reytinglerde uzun süre zirveden inmeyen Uzak Şehir, sosyal medyada da en çok konuşulan dizilerden biri olmayı sürdürüyor.

Bu kez ise dizi, hikayesiyle değil oyuncularının Alaçatı'da yaşadığı gerginlikle gündeme geldi.