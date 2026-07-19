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Uzak Şehir Oyuncuları Alaçatı'yı Karıştırdı! Taksi Tartışması Gündem Oldu

Uzak Şehir Oyuncuları Alaçatı'yı Karıştırdı! Taksi Tartışması Gündem Oldu

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
19.07.2026 - 23:24
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Uzak Şehir oyuncuları Alper Çankaya, Atakan Özkaya ve Nihat Altınkaya'nın Alaçatı tatilinde yaşadığı taksi krizi gündem oldu. İddiaya göre kısa süreli tartışma çevredeki tatilcilerin de dikkatini çekerken, taraflar daha sonra sakinleşerek bölgeden ayrıldı.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan dizi, güçlü hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla kısa sürede sezonun en çok konuşulan yapımları arasına adını yazdırdı.

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan dizi, güçlü hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla kısa sürede sezonun en çok konuşulan yapımları arasına adını yazdırdı.

Lübnan yapımı 'Al Hayba'dan uyarlanan dizi, Kanada'dan Mardin'e oğluyla birlikte gelen Alya'nın, hayatını tamamen değiştiren zorunlu dönüş hikayesini konu alıyor. Bir yanda aile bağları, diğer yanda güç savaşları ve imkansız aşklar üzerine kurulan senaryo, her hafta milyonları ekran başına toplamayı başardı.

Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın paylaştığı yapımda Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Alper Çankaya, Atakan Özkaya ve Nihat Altınkaya gibi birbirinden başarılı isimler de yer alıyor. Reytinglerde uzun süre zirveden inmeyen Uzak Şehir, sosyal medyada da en çok konuşulan dizilerden biri olmayı sürdürüyor.

Bu kez ise dizi, hikayesiyle değil oyuncularının Alaçatı'da yaşadığı gerginlikle gündeme geldi.

Çekim maratonunun ardından soluğu tatilde alan Uzak Şehir oyuncuları Alper Çankaya, Atakan Özkaya, Nihat Altınkaya ve arkadaşları, bu kez Alaçatı'da yaşanan gergin anlarla magazin gündemine geldi.

İddiaya göre ekip, gece eğlendikleri mekandan ayrıldıktan sonra kendi çağırdıkları taksiye binmek üzere hazırlanıyordu. Ancak o sırada gruptan bazı kişilerin başka bir taksiye yönelmek istemesi kısa süreli bir anlaşmazlığa neden oldu.

Yaşanan karışıklık sırasında Nihat Altınkaya'nın duruma sinirlendiği ve taraflar arasında sözlü tartışma yaşandığı öne sürüldü. Gerginliğin kısa süre içinde büyümesi çevrede bulunan tatilcilerin de dikkatini çekerken, tarafların daha sonra sakinleştiği öğrenildi.

İddialara göre olayın büyümesine izin verilmezken, kısa süren tartışmanın ardından grup araçlarına binerek bölgeden ayrıldı. Yaşananlar sosyal medyada kısa sürede yayılırken, Uzak Şehir oyuncularının tatil gecesi magazin gündeminin dikkat çeken başlıklarından biri oldu.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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