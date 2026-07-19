Arzu Sabancı'dan Hakan Sabancı'nın "Belalı" Eski Sevgilisi Aygün Aydın'a Şok Hamle!
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Yıllardır Hakan Sabancı'yla ilgili yaptığı çıkışlarla gündem olan Aygün Aydın'dan bu kez kimsenin beklemediği bir hamle geldi. Arzu Sabancı'nın paylaşımına övgü dolu bir yorum bırakan Aydın'ın mesajını, Arzu Sabancı'nın beğenmesi sosyal medyada şaşkınlık yarattı.
Buyurun, magazin dünyasının konuştuğu o sürpriz gelişmenin perde arkasını beraber inceleyelim!
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Aygün Aydın, yıllardır magazin gündeminden düşmeyen isimlerden biri.
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Sabancı ailesi denince akıllara bir tek Hakan değil, Arzu Sabancı da geliyor.
Derken magazin gündemine bu kez herkesi şaşırtan bir gelişme düştü.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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