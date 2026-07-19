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Arzu Sabancı'dan Hakan Sabancı'nın "Belalı" Eski Sevgilisi Aygün Aydın'a Şok Hamle!

Arzu Sabancı'dan Hakan Sabancı'nın "Belalı" Eski Sevgilisi Aygün Aydın'a Şok Hamle!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
19.07.2026 - 19:01
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Yıllardır Hakan Sabancı'yla ilgili yaptığı çıkışlarla gündem olan Aygün Aydın'dan bu kez kimsenin beklemediği bir hamle geldi. Arzu Sabancı'nın paylaşımına övgü dolu bir yorum bırakan Aydın'ın mesajını, Arzu Sabancı'nın beğenmesi sosyal medyada şaşkınlık yarattı. 

Buyurun, magazin dünyasının konuştuğu o sürpriz gelişmenin perde arkasını beraber inceleyelim!

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Aygün Aydın, yıllardır magazin gündeminden düşmeyen isimlerden biri.

Aygün Aydın, yıllardır magazin gündeminden düşmeyen isimlerden biri.

Bir dönem Hakan Sabancı ile yaşadığı olaylı ilişki sayesinde geniş kitleler tarafından tanınan Aydın, ayrılığın üzerinden uzun yıllar geçmesine rağmen Sabancı ailesiyle ilgili yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Oyunculuk kariyerinde çeşitli dizi projelerinde yer alsa da, kamuoyu onu daha çok Hakan Sabancı'yla yaşadığı çalkantılı ilişkinin ardından tanıdı.

İkilinin birlikteliği sona erdikten sonra yaşananlar ise ilişkinin kendisinden bile daha çok konuşuldu. Aygün Aydın'ın sosyal medya hesabından yaptığı peş peşe paylaşımlar, Hakan Sabancı ile olan özel mesajlarını ifşa etmesi ve hamile olduğunu öne süren açıklamaları uzun süre magazin gündeminin en çok konuşulan başlıkları arasında yer aldı.

Ancak dikkat çeken asıl nokta, bu hikayenin Aygün Aydın cephesinde hiçbir zaman tamamen kapanmamış olmasıydı. Hakan Sabancı'nın adı ne zaman yeni bir aşkla anılsa ya da özel hayatıyla ilgili bir haber çıksa, Aydın'ın yaptığı imalı paylaşımlar yeniden gündem olmayı başardı. Özellikle Hande Erçel ile yaşadığı ilişki sırasında yaptığı göndermeler sosyal medyada günlerce konuşuldu.

Üstelik yalnızca Hande Erçel değil... Hakan Sabancı'nın Aygün Aydın'dan sonra hayatına giren hemen her isim, bir şekilde onun paylaşımlarının hedefi oldu. Takipçileri de artık Aydın'ın hesabını yalnızca kendi paylaşımları için değil, Hakan Sabancı hakkında yaşanan yeni gelişmelere nasıl tepki vereceğini görmek için takip eder hale geldi. Bu nedenle magazin kulislerinde Aygün Aydın denildiğinde akla ilk gelen şey, yıllardır bitmeyen Sabancı göndermeleri oluyor. E haliyle sosyal medyada Hakan Sabancı'nın 'belalı ex'i' olarak öne çıkıyor.

Sabancı ailesi denince akıllara bir tek Hakan değil, Arzu Sabancı da geliyor.

Sabancı ailesi denince akıllara bir tek Hakan değil, Arzu Sabancı da geliyor.

Hakan Sabancı'nın aşk hayatı magazin gündeminin en çok takip edilen başlıklarından biri olmayı yıllardır sürdürüyor. Ancak onun ilişkileri konuşulurken ismi en az sevgilileri kadar gündeme gelen bir kişi daha var: Arzu Sabancı.

Magazin kulislerinde uzun yıllardır konuşulan iddialara göre Arzu Sabancı, oğullarının özel hayatıyla yakından ilgileniyor. Üç oğlunun da birlikte olduğu isimlerle tanıştığı, aile yapısına uyum sağlayıp sağlayamayacaklarını önemsediği ve bu konuda oldukça seçici davrandığı yıllardır konuşulan konular arasında yer alıyor. Bu nedenle Sabancı ailesinin gelin adayları, magazin dünyasında her zaman ayrı bir ilgiyle takip ediliyor. Aygün Aydın ile Arzu Sabancı'nın adının aynı cümlede anılması ise birkaç hafta önce yaşanan olayla yeniden gündeme gelmişti.

Hakan Sabancı'nın yeni bir aşk yaşadığı yönündeki iddiaların ardından Aygün Aydın'ın sosyal medya hesabına 'Artık asla Arzu Sabancı'nın gelini olamayacaksın.' şeklinde bir yorum yapılmıştı.

Bu yoruma sessiz kalmayan Aygün Aydın ise 'Hayır canım düzelteyim, o benim kayınvalidem olamaz artık.' diyerek dikkat çeken bir cevap vermişti.

Bununla da yetinmeyen Aydın, Arzu Sabancı hakkında 'Tek başına otursun yalısında sıkılmaya devam etsin. Ben olsam orada neşe, eğlence olurdu. Ben değil, o kaybetti.' ifadelerini kullanırken, Hakan Sabancı için de 'Benden başkası onun oğlunu dinginleyemez. Bir ömür boyu da kahrını çekmez.' sözleriyle uzun süre konuşulan açıklamalara imza atmıştı.

Bu sözlerin ardından Arzu Sabancı ile Aygün Aydın arasında herhangi bir temas yaşanması ise kimsenin aklına bile gelmiyordu.

Derken magazin gündemine bu kez herkesi şaşırtan bir gelişme düştü.

Derken magazin gündemine bu kez herkesi şaşırtan bir gelişme düştü.

Arzu Sabancı, geçtiğimiz günlerde kendi markasına ait bir kozmetik ürününü tanıttığı paylaşımı takipçileriyle buluşturdu. Paylaşımın altına gelen yüzlerce yorum arasında öyle bir isim vardı ki görenler gözlerine inanamadı.

Yıllardır yaptığı açıklamalarla Sabancı ailesini hedef alan Aygün Aydın, Arzu Sabancı'nın paylaşımının altına ürünü öven samimi bir yorum bıraktı.

'Çok samimi ve tatlı olmuş. Bu arada ben de allığı çok severek kullanıyorum. Hem ağırlık yapmıyor hem de küçük ambalajıyla tüm çantalarıma sığıyor.' ifadelerini kullanan Aydın'ın bu yorumu ilk etapta sosyal medyada 'Acaba barış mı ilan edildi?' sorularını da beraberinde getirdi.

Fakat asıl sürpriz bunun ardından yaşandı.

Arzu Sabancı, herkesin gözü önünde Aygün Aydın'ın bu yorumunu beğendi.

İşte tam da bu noktada sosyal medyada yorumlar peş peşe gelmeye başladı. Kimi kullanıcılar 'Hatlar karıştı galiba.', 'Herhalde yanlışlıkla bastı.', 'Telefon el değiştirdi sanırım.' diyerek durumu tiye alırken, kimileri ise 'Demek ki buzlar eriyor.', 'Bu ateşkesi gerçekten hiç beklemiyorduk.' yorumlarında bulundu.

Daha birkaç hafta önce birbirlerine gönderme yapılan açıklamalar gündemdeyken gelen bu beğeni, magazin dünyasında adeta küçük çaplı bir şaşkınlık yarattı.

Elbette bunun bilinçli bir tercih mi yoksa tamamen anlık bir refleks mi olduğu bilinmiyor. Ancak kesin olan bir şey var ki; yıllardır Hakan Sabancı üzerinden karşı karşıya getirilen Arzu Sabancı ile Aygün Aydın cephesinde yaşanan bu beklenmedik 'beğeni' hamlesi, sosyal medyanın en çok konuştuğu magazin olaylarından biri olmayı şimdiden başardı.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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