Arzu Sabancı'dan Hakan Sabancı'nın "Belalı" Eski Sevgilisi Aygün Aydın'a Şok Hamle!

Bir dönem Hakan Sabancı ile yaşadığı olaylı ilişki sayesinde geniş kitleler tarafından tanınan Aydın, ayrılığın üzerinden uzun yıllar geçmesine rağmen Sabancı ailesiyle ilgili yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Oyunculuk kariyerinde çeşitli dizi projelerinde yer alsa da, kamuoyu onu daha çok Hakan Sabancı'yla yaşadığı çalkantılı ilişkinin ardından tanıdı.

İkilinin birlikteliği sona erdikten sonra yaşananlar ise ilişkinin kendisinden bile daha çok konuşuldu. Aygün Aydın'ın sosyal medya hesabından yaptığı peş peşe paylaşımlar, Hakan Sabancı ile olan özel mesajlarını ifşa etmesi ve hamile olduğunu öne süren açıklamaları uzun süre magazin gündeminin en çok konuşulan başlıkları arasında yer aldı.

Ancak dikkat çeken asıl nokta, bu hikayenin Aygün Aydın cephesinde hiçbir zaman tamamen kapanmamış olmasıydı. Hakan Sabancı'nın adı ne zaman yeni bir aşkla anılsa ya da özel hayatıyla ilgili bir haber çıksa, Aydın'ın yaptığı imalı paylaşımlar yeniden gündem olmayı başardı. Özellikle Hande Erçel ile yaşadığı ilişki sırasında yaptığı göndermeler sosyal medyada günlerce konuşuldu.

Üstelik yalnızca Hande Erçel değil... Hakan Sabancı'nın Aygün Aydın'dan sonra hayatına giren hemen her isim, bir şekilde onun paylaşımlarının hedefi oldu. Takipçileri de artık Aydın'ın hesabını yalnızca kendi paylaşımları için değil, Hakan Sabancı hakkında yaşanan yeni gelişmelere nasıl tepki vereceğini görmek için takip eder hale geldi. Bu nedenle magazin kulislerinde Aygün Aydın denildiğinde akla ilk gelen şey, yıllardır bitmeyen Sabancı göndermeleri oluyor. E haliyle sosyal medyada Hakan Sabancı'nın 'belalı ex'i' olarak öne çıkıyor.