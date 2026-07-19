Tuncel Kurtiz'in Mezarının Son Hali Gündem Oldu: Tuncel Kurtiz'in Mezarı Neden Yaptırılmadı?
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Tuncel Kurtiz'in vefatının üzerinden 13 yıl geçmesine rağmen usta sanatçı unutulmadı. Ölüm yıl dönümüne iki ay kala mezarının son hali sosyal medyada yeniden gündem olurken, 'Mezarı neden yaptırılmadı?' sorusu da yeniden konuşulmaya başlandı.
Buyurun, Tuncel Kurtiz'in vasiyeti, defin süreci ve yıllardır tartışılan mezarının ardındaki gerçeği beraber inceleyelim.
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Türk sineması ve tiyatrosunun en güçlü seslerinden biri olan Tuncel Kurtiz'i kaybedeli tam 13 yıl oluyor.
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Ölüm yıl dönümüne iki ay kala Tuncel Kurtiz'in mezarı gündem oldu.
Tuncel Kurtiz'in Mezarı Neden Yaptırılmadı? Yıllardır Korunan Vasiyetinin Perde Arkası Ne?
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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