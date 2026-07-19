Tuncel Kurtiz'in Mezarının Son Hali Gündem Oldu: Tuncel Kurtiz'in Mezarı Neden Yaptırılmadı?

27 Eylül 2013'te, İstanbul'daki evinde geçirdiği düşme sonucu oluşan kafa travmasına bağlı beyin kanaması nedeniyle 77 yaşında hayata gözlerini yuman usta sanatçı, geride onlarca unutulmaz karakter, yüzlerce sahne ve milyonların hafızasına kazınan replikler bıraktı. Aradan geçen yıllara rağmen ismi anıldığında hala aynı saygıyla hatırlanmasının en büyük nedeni ise yalnızca başarılı bir oyuncu olması değil; sanatın her alanına dokunan, duruşuyla da iz bırakan gerçek bir 'usta' olmasıydı.

1960'lı yıllardan itibaren tiyatro, sinema ve uluslararası yapımlarda rol alan sanatçı; yalnızca Türkiye'de değil, Avrupa sinemasında da kendine önemli bir yer edinmeyi başardı. Özellikle Yılmaz Güney ile yaptığı çalışmalar, 'Sürü', 'Umut', 'Duvar' gibi kült filmler ve yurt dışında rol aldığı projeler, onu döneminin en saygın oyuncularından biri haline getirdi.

Elbette onu genç kuşaklara yeniden tanıtan yapım ise tartışmasız Ezel oldu. Ramiz Karaeski, yani herkesin hafızasına kazınan adıyla 'Dayı', televizyon tarihinin en unutulmaz karakterlerinden biri olarak hafızalara işlendi. Hayata dair yaptığı felsefi konuşmalar, ağır ama etkileyici üslubu, şiirlerle süslenen sahneleri ve 'Herkes ölür yeğen...' diye başlayan unutulmaz sözleri yalnızca dizinin değil, Türk televizyon tarihinin de en çok paylaşılan replikleri arasına girdi. Kurtiz'in başarısı yalnızca oyunculuğuyla sınırlı değildi. Güçlü sesiyle şiir yorumları yaptı, belgeseller seslendirdi, tiyatro sahnesinden hiçbir zaman kopmadı ve sanatın her alanında üretmeye devam etti. Sahneye çıktığında yalnızca bir karakteri canlandırmıyor, adeta onu yeniden yaratıyordu. Bu nedenle birçok meslektaşı tarafından 'oyuncudan fazlası' olarak tanımlandı.