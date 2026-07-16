"Yumurta, Tavuğun Reglidir" Diyen Tan Taşçı'nın Balık ve Yumurta Hakkındaki Sözleri Tepki Çekti!
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Tan Taşçı, Hülya Avşar'ın YouTube programında yaptığı balık ve yumurta açıklamalarıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Ünlü şarkıcının 'Balık yiyen insan zehirlenir' ve 'Yumurta, tavuğun reglidir' sözleri kısa sürede tepki çekerken, sosyal medyada binlerce yorum yapıldı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Türk pop müziğinin güçlü söz yazarları ve yorumcuları arasında gösterilen Tan Taşçı, müzik kariyeri boyunca kaleme aldığı romantik şarkılar ve kendine özgü yorumuyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.
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Tan Taşçı, zaman zaman yaptığı açıklamalar ve gündeme ilişkin yorumlarıyla da sosyal medyada geniş yankı uyandıran isimlerden biri olarak biliniyor.
Programda beslenme alışkanlıkları üzerine konuşan Tan Taşçı, balık ve yumurta tüketimine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.
Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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