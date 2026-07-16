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"Yumurta, Tavuğun Reglidir" Diyen Tan Taşçı'nın Balık ve Yumurta Hakkındaki Sözleri Tepki Çekti!

"Yumurta, Tavuğun Reglidir" Diyen Tan Taşçı'nın Balık ve Yumurta Hakkındaki Sözleri Tepki Çekti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
16.07.2026 - 23:19
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Tan Taşçı, Hülya Avşar'ın YouTube programında yaptığı balık ve yumurta açıklamalarıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Ünlü şarkıcının 'Balık yiyen insan zehirlenir' ve 'Yumurta, tavuğun reglidir' sözleri kısa sürede tepki çekerken, sosyal medyada binlerce yorum yapıldı.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Türk pop müziğinin güçlü söz yazarları ve yorumcuları arasında gösterilen Tan Taşçı, müzik kariyeri boyunca kaleme aldığı romantik şarkılar ve kendine özgü yorumuyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.

Türk pop müziğinin güçlü söz yazarları ve yorumcuları arasında gösterilen Tan Taşçı, müzik kariyeri boyunca kaleme aldığı romantik şarkılar ve kendine özgü yorumuyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.

Müzikle profesyonel anlamda 2000'li yılların ortasında adım atan sanatçı, özellikle 'Yalan', 'Benim Gibi Olmayacak', 'Zor İşimiz Zor' ve 'Nasıl Seveceğim?' gibi milyonlarca kez dinlenen parçalarıyla hafızalara kazındı. Sadece kendi seslendirdiği eserlerle değil, birçok sanatçıya verdiği bestelerle de Türk pop müziğinde önemli bir yer edinen Taşçı, yıllardır konserleri kapalı gişe geçen isimler arasında gösteriliyor.

Başarılı müzik kariyerinin yanı sıra zaman zaman yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme gelen ünlü şarkıcı, son dönemde adını istemediği olaylarla da duyurdu. Geçtiğimiz aylarda Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı yasaklı madde soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen isimler arasında yer alan Tan Taşçı, jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı. 

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sanatçı hakkındaki süreç kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, kendisinden daha önce alınan ilk numunenin saçının kısa olması sebebiyle inceleme için yeterli numune miktarına ulaşamadığı tespit edildi. Bu nedenle Taşçı'dan İstanbul'da yeniden test örneği alınmıştı. Müzik kariyeriyle tanınan Taşçı, son dönemde hem hukuki süreci hem de yaptığı açıklamalar nedeniyle sık sık magazin gündeminde yer alıyor.

Tan Taşçı, zaman zaman yaptığı açıklamalar ve gündeme ilişkin yorumlarıyla da sosyal medyada geniş yankı uyandıran isimlerden biri olarak biliniyor.

Tan Taşçı, zaman zaman yaptığı açıklamalar ve gündeme ilişkin yorumlarıyla da sosyal medyada geniş yankı uyandıran isimlerden biri olarak biliniyor.

Daha önce Mustafa Sandal'ın Saygı1 konseri döneminde Nikbinler ve yapay zekâ tartışmaları hakkında yaptığı değerlendirmeler de uzun süre konuşulmuş, sanatçının yorumları sosyal medyada farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden olmuştu.

Bu kez ise Taşçı, Hülya Avşar'ın YouTube'da yayınlanan 'Hülya Avşar Soruyor' programına konuk oldu. Birkaç saat önce yayınlanan programdan paylaşılan kısa kesitler kısa sürede sosyal medyada dolaşıma girerken, en çok konuşulan bölüm ise sanatçının beslenme alışkanlıklarıyla ilgili yaptığı açıklamalar oldu.

Program sırasında balık ve yumurta tüketimi hakkında dile getirdiği görüşler sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, özellikle bu açıklamalar birçok kullanıcı tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

Programda beslenme alışkanlıkları üzerine konuşan Tan Taşçı, balık ve yumurta tüketimine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

Sanatçı, balık tüketiminin insan sağlığı üzerindeki etkilerine dair kendi görüşlerini paylaşırken, yumurta hakkında yaptığı benzetmeyle de sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Taşçı'nın açıklamalarının ardından sosyal medyada en çok paylaşılan kesitlerden biri şu sözler oldu:

'Balık yiyen insan zehirlenir. Balıkçıda helva yersin, zehirlenme geçsin gözün açılsın diye. Balık yemek bizi balıklaştırır. Biraz aklımız, hafızamız gider. Yumurta, teknik olarak tavuğun reglidir. Bilimsel açıdan çok tehlikeli yumurta yemek.'

Kısa sürede viral olan bu açıklamalar sosyal medya kullanıcılarını da ikiye böldü. Çok sayıda kullanıcı, sanatçının beslenme konusunda dile getirdiği ifadeleri bilimsel gerçeklerle bağdaştırmadığını savunurken, açıklamaları gereksiz ve temelsiz bulduğunu belirten yorumlar yaptı. Bazı kullanıcılar ise 'Abi sen sadece şarkı söyle', 'Uzmanlık alanın bu değil', 'Bu açıklamalar neden yapılıyor?' şeklindeki yorumlarıyla Taşçı'ya tepki gösterdi.

Öte yandan sosyal medyada olayın mizah tarafını öne çıkaran kullanıcılar da vardı. Tan Taşçı'nın sözlerini esprili paylaşımlarla tiye alan çok sayıda paylaşım yapılırken, bazı kullanıcılar sanatçının açıklamalarını son dönemde sıra dışı çıkışlarıyla sık sık gündeme gelen Yusuf Güney'in yorumlarına benzetti...

Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim.

Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim.
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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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