"Yumurta, Tavuğun Reglidir" Diyen Tan Taşçı'nın Balık ve Yumurta Hakkındaki Sözleri Tepki Çekti!

Müzikle profesyonel anlamda 2000'li yılların ortasında adım atan sanatçı, özellikle 'Yalan', 'Benim Gibi Olmayacak', 'Zor İşimiz Zor' ve 'Nasıl Seveceğim?' gibi milyonlarca kez dinlenen parçalarıyla hafızalara kazındı. Sadece kendi seslendirdiği eserlerle değil, birçok sanatçıya verdiği bestelerle de Türk pop müziğinde önemli bir yer edinen Taşçı, yıllardır konserleri kapalı gişe geçen isimler arasında gösteriliyor.

Başarılı müzik kariyerinin yanı sıra zaman zaman yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme gelen ünlü şarkıcı, son dönemde adını istemediği olaylarla da duyurdu. Geçtiğimiz aylarda Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı yasaklı madde soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen isimler arasında yer alan Tan Taşçı, jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sanatçı hakkındaki süreç kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, kendisinden daha önce alınan ilk numunenin saçının kısa olması sebebiyle inceleme için yeterli numune miktarına ulaşamadığı tespit edildi. Bu nedenle Taşçı'dan İstanbul'da yeniden test örneği alınmıştı. Müzik kariyeriyle tanınan Taşçı, son dönemde hem hukuki süreci hem de yaptığı açıklamalar nedeniyle sık sık magazin gündeminde yer alıyor.