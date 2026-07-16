Yasaklı Madde Operasyonunda Gözaltına Alınan Öner Faruk Işık'ın Cem Yılmaz Bağlantısı Dikkat Çekti!

Son aylarda magazin dünyasının en çok konuşulan başlıklarından biri haline gelen yasaklı madde soruşturmasında yeni bir operasyon daha düzenlendi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında birçok ünlü isim hakkında inceleme başlatılırken, süreç boyunca peş peşe gözaltı kararları ve adli işlemler kamuoyunun gündeminden düşmedi.

Bu sabah gerçekleştirilen yeni operasyonla birlikte soruşturmada bir kez daha önemli bir aşamaya geçildi. Haklarında gözaltı kararı bulunan 25 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, şu ana kadar 10 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonun ardından müzik, televizyon, sinema ve sosyal medya dünyasından tanınan isimlerin de dosyada yer alması dikkat çekti.

Gözaltına alınan isimler şu şekilde sıralandı:

Sıla Gençoğlu

İlyas Yalçıntaş

Mehmet Fatih Aksoy

Öner Faruk Işık

Ateş İnce

Şefik Ömer Dolman

Aybüke Aldere

Ayşe Nur Balcı

İrem Haznedar

Orhan Yıldız

Öte yandan soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Dosyada yer alan isimlerin ifadelerinin alınmasının ardından soruşturmanın yeni aşamasına ilişkin gelişmelerin de önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. Gözaltına alınan isimler arasında yer alan bir ismin ise ünlü komedyen Cem Yılmaz'la olan bağı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Bu detay, operasyonun en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi.