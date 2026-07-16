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Yasaklı Madde Operasyonunda Gözaltına Alınan Öner Faruk Işık'ın Cem Yılmaz Bağlantısı Dikkat Çekti!

Yasaklı Madde Operasyonunda Gözaltına Alınan Öner Faruk Işık'ın Cem Yılmaz Bağlantısı Dikkat Çekti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
16.07.2026 - 19:02
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yasaklı madde soruşturmasında bu sabah yeni bir operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 10 isim arasında yer alan Öner Faruk Işık'ın, yıllardır Cem Yılmaz'ın yanında çalışan kuzeni olduğu ortaya çıktı. İşte operasyonun detayları ve dikkat çeken bağlantı...

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı yasaklı madde soruşturmasında bu sabah dikkat çeken bir operasyon gerçekleştirildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı yasaklı madde soruşturmasında bu sabah dikkat çeken bir operasyon gerçekleştirildi.

Son aylarda magazin dünyasının en çok konuşulan başlıklarından biri haline gelen yasaklı madde soruşturmasında yeni bir operasyon daha düzenlendi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında birçok ünlü isim hakkında inceleme başlatılırken, süreç boyunca peş peşe gözaltı kararları ve adli işlemler kamuoyunun gündeminden düşmedi.

Bu sabah gerçekleştirilen yeni operasyonla birlikte soruşturmada bir kez daha önemli bir aşamaya geçildi. Haklarında gözaltı kararı bulunan 25 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, şu ana kadar 10 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonun ardından müzik, televizyon, sinema ve sosyal medya dünyasından tanınan isimlerin de dosyada yer alması dikkat çekti.

Gözaltına alınan isimler şu şekilde sıralandı:

  • Sıla Gençoğlu

  • İlyas Yalçıntaş

  • Mehmet Fatih Aksoy

  • Öner Faruk Işık

  • Ateş İnce

  • Şefik Ömer Dolman

  • Aybüke Aldere

  • Ayşe Nur Balcı

  • İrem Haznedar

  • Orhan Yıldız

Öte yandan soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Dosyada yer alan isimlerin ifadelerinin alınmasının ardından soruşturmanın yeni aşamasına ilişkin gelişmelerin de önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. Gözaltına alınan isimler arasında yer alan bir ismin ise ünlü komedyen Cem Yılmaz'la olan bağı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Bu detay, operasyonun en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi.

Gözaltına alınan isimler arasında en çok dikkat çekenlerden biri şüphesiz Öner Faruk Işık oldu.

Gözaltına alınan isimler arasında en çok dikkat çekenlerden biri şüphesiz Öner Faruk Işık oldu.

Bunun en önemli nedeni ise yalnızca sinema sektöründeki kariyeri değil, aynı zamanda ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın kuzeni olması ve uzun yıllardır birlikte çalışmaları.

Öner Faruk Işık, kariyerine farklı alanlarda devam ettikten sonra uzun yıllar Türk Hava Yolları'nda görev yaptı. Daha sonra ise yönünü tamamen sinema sektörüne çevirdi. 2007 yılından bu yana Cem Yılmaz'ın kurucusu olduğu CMYLMZ Fikir Sanat bünyesinde yapımcı olarak görev yapan Işık, komedyenin son yıllardaki neredeyse tüm büyük projelerinde kamera arkasındaki kilit isimlerden biri olarak yer aldı.

Yapımcılığını üstlendiği projeler arasında Erşan Kuneri, Cem Yılmaz: Diamond Elite Platinum Plus, Arif V 216, Pek Yakında, Ali Baba ve 7 Cüceler, Deli Aşk ile Karakomik Filmler: 2 Arada ve Karakomik Filmler: Kaçamak gibi Cem Yılmaz kariyerinin öne çıkan yapımları bulunuyor. Ayrıca 1998 yapımı Her Şey Çok Güzel Olacak filminin yapım ekibinde de yer alan Işık, yıllar içinde Cem Yılmaz'ın sinema yolculuğunun perde arkasındaki en yakın çalışma arkadaşlarından biri haline geldi.

Kamera arkasındaki görevlerinin yanı sıra zaman zaman oyuncu olarak da izleyici karşısına çıkan Öner Faruk Işık, 1998 yapımı Her Şey Çok Güzel Olacak filminde 'Tevfik' karakterini canlandırdı. Daha sonra Arif V 216 ve Karakomik Filmler serisinde de küçük rollerle kamera karşısına geçti. Böylece hem yapımcı hem de oyuncu kimliğiyle Türk sinema sektöründe uzun yıllardır aktif olarak çalışmalarını sürdürdü.

Bu sabah gerçekleştirilen operasyonla birlikte gözaltına alınan isimler arasında yer alması, özellikle Cem Yılmaz ile olan aile bağı ve yıllardır birlikte yürüttükleri profesyonel çalışmalar nedeniyle sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Soruşturma kapsamında Öner Faruk Işık hakkında yürütülen adli süreç devam ederken, dosyayla ilgili yeni gelişmelerin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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