Yasaklı Madde Operasyonunda Gözaltına Alınan Öner Faruk Işık'ın Cem Yılmaz Bağlantısı Dikkat Çekti!
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yasaklı madde soruşturmasında bu sabah yeni bir operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 10 isim arasında yer alan Öner Faruk Işık'ın, yıllardır Cem Yılmaz'ın yanında çalışan kuzeni olduğu ortaya çıktı. İşte operasyonun detayları ve dikkat çeken bağlantı...
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı yasaklı madde soruşturmasında bu sabah dikkat çeken bir operasyon gerçekleştirildi.
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Gözaltına alınan isimler arasında en çok dikkat çekenlerden biri şüphesiz Öner Faruk Işık oldu.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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