Tek Tek Kriter Saydı: Midyeci Ahmet Evlenmek İçin Taliplerini Beklediğini Duyurdu!
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Midyeci Ahmet bu kez ne iş hayatıyla ne de ilginç anılarıyla gündemde. Yeniden evlenmek istediğini açıklayan ünlü işletmeci, sosyal medya hesabından eş adayında aradığı kriterleri tek tek sıralayarak taliplerini beklediğini duyurdu.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Sokak lezzetlerini büyük bir markaya dönüştürmeyi başaran isimlerden biri olan Midyeci Ahmet, yıllardır hem girişimcilik hikâyesi hem de sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.
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Midyeci Ahmet bu kez ne iş hayatıyla ne de ilginç anılarıyla gündeme geldi...
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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