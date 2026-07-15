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Tek Tek Kriter Saydı: Midyeci Ahmet Evlenmek İçin Taliplerini Beklediğini Duyurdu!

Tek Tek Kriter Saydı: Midyeci Ahmet Evlenmek İçin Taliplerini Beklediğini Duyurdu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
15.07.2026 - 21:32
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Midyeci Ahmet bu kez ne iş hayatıyla ne de ilginç anılarıyla gündemde. Yeniden evlenmek istediğini açıklayan ünlü işletmeci, sosyal medya hesabından eş adayında aradığı kriterleri tek tek sıralayarak taliplerini beklediğini duyurdu.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Sokak lezzetlerini büyük bir markaya dönüştürmeyi başaran isimlerden biri olan Midyeci Ahmet, yıllardır hem girişimcilik hikâyesi hem de sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Sokak lezzetlerini büyük bir markaya dönüştürmeyi başaran isimlerden biri olan Midyeci Ahmet, yıllardır hem girişimcilik hikâyesi hem de sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Gerçek adı Ahmet Çiçek olan fenomen işletmeci, küçük yaşlardan itibaren midye satışı yaparak başladığı meslek hayatını kısa sürede Türkiye'nin en bilinen gastronomi markalarından birine dönüştürdü. Özellikle 'Midyeci Ahmet' markasının büyümesiyle birlikte yalnızca İstanbul'da değil, Türkiye'nin birçok şehrinde ve yurt dışında da şubeler açarak geniş bir kitleye ulaştı.

Samimi tavırları, ilginç çıkışları ve sık sık sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla magazin gündeminden de düşmeyen Midyeci Ahmet, zaman zaman verdiği röportajlarda iş hayatından özel yaşamına kadar pek çok konuda dikkat çeken açıklamalarda bulunuyor. Geçtiğimiz haftalarda İzzet Çapa'nın sunduğu Paşa Paşa Muhabbetler programına konuk olan Midyeci Ahmet de anlattıklarıyla uzun süre konuşulmuştu.

Programda hem çocukluk yıllarına hem de iş hayatının bilinmeyen yönlerine değinen Midyeci Ahmet, geçmişte yaşadığı birbirinden ilginç anıları da izleyicilerle paylaşmıştı. En çok konuşulan bölüm ise ünlü rock sanatçısı Şebnem Ferah hakkında anlattığı anı olmuştu. Şebnem Ferah'ın bir oturuşta onlarca midye yediğini söyleyen Midyeci Ahmet'in bu açıklaması sosyal medyada günlerce konuşulmuş, magazin gündeminde geniş yankı uyandırmıştı.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Midyeci Ahmet bu kez ne iş hayatıyla ne de ilginç anılarıyla gündeme geldi...

Ünlü işletmeci, sosyal medya hesabından yaptığı samimi açıklamayla yeniden evlenmek istediğini duyurdu. Uzun yıllar önce boşandığını söyleyen Midyeci Ahmet, artık hayatını paylaşacağı doğru kişiyi aradığını belirterek taliplerine açık çağrıda bulundu.

Kadınlarla tanışmak için flört uygulamalarını ya da gece kulüplerini tercih eden biri olmadığını söyleyen Midyeci Ahmet, kendisine ilgi duyanların doğrudan sosyal medya üzerinden ulaşabileceğini ifade etti. Paylaşımında bu konuda oldukça ciddi olduğunu vurgulayan işletmeci, 'Uzun zaman önce boşandım. Artık evlenmek istiyorum. Uygulamalarda ya da kulüplerde kadın peşinde koşacak biri değilim. Taliplerim varsa buradan yazabilirler. Çok ciddiyim.' sözleriyle dikkat çekti.

Bununla da yetinmeyen Midyeci Ahmet, hayatını birleştirmek istediği kadında aradığı özellikleri de tek tek sıraladı. Burç uyumuna önem verdiğini söyleyen fenomen isim, Akrep, Koç, Yay veya Terazi burçlarından biri olmasının kendisi için avantaj olduğunu belirtti. Bunun yanı sıra midyeyi, kokoreci, hayvanları ve köy hayatını sevmesini istediğini söyleyen Midyeci Ahmet, evlilik sözleşmesi gibi katı kurallara sıcak bakmadığını da dile getirdi.

Aile kurmayı ve çocuk sahibi olmayı isteyen biriyle tanışmak istediğini belirten işletmeci, birlikte gezebileceği, yemek yemeyi ve insanlara ikram etmeyi seven, temiz ve doğal bir karaktere sahip bir eş hayal ettiğini anlattı. 'Bende katı kurallar ya da sözleşme yok. Normal, temiz bir insanla evlenmek istiyorum. Daha 46 yaşındayım ve aile hayatı istiyorum.' diyen Midyeci Ahmet'in bu samimi çağrısı kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü. Paylaşımın ardından çok sayıda kullanıcı Midyeci Ahmet'in açıklamalarını yorumlarken, kimi takipçileri kriterlerini oldukça samimi buldu, kimileri ise taliplerini sosyal medya üzerinden beklemesini şaşkınlıkla karşıladı. Fakat görünen o ki Midyeci Ahmet, bu kez hayatının yeni sayfasını açmak için oldukça kararlı!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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