Tek Tek Kriter Saydı: Midyeci Ahmet Evlenmek İçin Taliplerini Beklediğini Duyurdu!

Gerçek adı Ahmet Çiçek olan fenomen işletmeci, küçük yaşlardan itibaren midye satışı yaparak başladığı meslek hayatını kısa sürede Türkiye'nin en bilinen gastronomi markalarından birine dönüştürdü. Özellikle 'Midyeci Ahmet' markasının büyümesiyle birlikte yalnızca İstanbul'da değil, Türkiye'nin birçok şehrinde ve yurt dışında da şubeler açarak geniş bir kitleye ulaştı.

Samimi tavırları, ilginç çıkışları ve sık sık sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla magazin gündeminden de düşmeyen Midyeci Ahmet, zaman zaman verdiği röportajlarda iş hayatından özel yaşamına kadar pek çok konuda dikkat çeken açıklamalarda bulunuyor. Geçtiğimiz haftalarda İzzet Çapa'nın sunduğu Paşa Paşa Muhabbetler programına konuk olan Midyeci Ahmet de anlattıklarıyla uzun süre konuşulmuştu.

Programda hem çocukluk yıllarına hem de iş hayatının bilinmeyen yönlerine değinen Midyeci Ahmet, geçmişte yaşadığı birbirinden ilginç anıları da izleyicilerle paylaşmıştı. En çok konuşulan bölüm ise ünlü rock sanatçısı Şebnem Ferah hakkında anlattığı anı olmuştu. Şebnem Ferah'ın bir oturuşta onlarca midye yediğini söyleyen Midyeci Ahmet'in bu açıklaması sosyal medyada günlerce konuşulmuş, magazin gündeminde geniş yankı uyandırmıştı.