Haluk Levent'i Övdüğü Tweet Gündem Olan Gülben Ergen'den "Hayal Kırıklığı" Açıklaması

Yıllardır AHBAP Derneği çatısı altında yürüttüğü yardım çalışmalarıyla tanınan sanatçı, şimdi bambaşka bir gündemle kamuoyunun karşısında.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından AHBAP Derneği'ne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Haluk Levent, 'Dernekler Kanunu'na muhalefet', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Örgüt üyeliği' suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı. Soruşturma dosyasında Levent'in 2020-2026 yılları arasında yaklaşık 990 milyon liralık bahis oynadığı, bu süreçte yaklaşık 390 milyon lira kaybettiği ve AHBAP Derneği hesabından asistanının hesabına 120 milyon lira aktarıldığının tespit edildiği iddia edilmişti.

Gözaltı sürecinin ardından ilk olarak konuşmasına izin verilmediğini öne sürdüğü ifade tutanağı gündeme gelirken, daha sonra savcılığa verdiği ifadenin tamamı ortaya çıkmıştı. Haluk Levent ifadesinde yaşananları 'usulsüzlük' olarak nitelendirirken, 'yolsuzluk' suçlamasını kabul etmediğini söylemişti.