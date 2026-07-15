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Haluk Levent'i Övdüğü Tweet Gündem Olan Gülben Ergen'den "Hayal Kırıklığı" Açıklaması

Haluk Levent'i Övdüğü Tweet Gündem Olan Gülben Ergen'den "Hayal Kırıklığı" Açıklaması

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
15.07.2026 - 19:36
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Haluk Levent hakkında 2023 yılında yaptığı övgü dolu paylaşımı yeniden gündem olan Gülben Ergen'den peş peşe açıklamalar geldi. Ünlü şarkıcı, yaşadığı hayal kırıklığını dile getirirken kendisini hedef alan haberlere de sert tepki gösterdi.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Türk rock müziğinin tanınan isimlerinden Haluk Levent, son günlerde hakkında yürütülen adli soruşturmayla gündemde.

Türk rock müziğinin tanınan isimlerinden Haluk Levent, son günlerde hakkında yürütülen adli soruşturmayla gündemde.

Yıllardır AHBAP Derneği çatısı altında yürüttüğü yardım çalışmalarıyla tanınan sanatçı, şimdi bambaşka bir gündemle kamuoyunun karşısında.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından AHBAP Derneği'ne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Haluk Levent, 'Dernekler Kanunu'na muhalefet', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Örgüt üyeliği' suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı. Soruşturma dosyasında Levent'in 2020-2026 yılları arasında yaklaşık 990 milyon liralık bahis oynadığı, bu süreçte yaklaşık 390 milyon lira kaybettiği ve AHBAP Derneği hesabından asistanının hesabına 120 milyon lira aktarıldığının tespit edildiği iddia edilmişti.

Gözaltı sürecinin ardından ilk olarak konuşmasına izin verilmediğini öne sürdüğü ifade tutanağı gündeme gelirken, daha sonra savcılığa verdiği ifadenin tamamı ortaya çıkmıştı. Haluk Levent ifadesinde yaşananları 'usulsüzlük' olarak nitelendirirken, 'yolsuzluk' suçlamasını kabul etmediğini söylemişti.

6 Şubat depremlerinin ardından birçok sanatçı, Haluk Levent'in kurucusu olduğu AHBAP Derneği bünyesinde gönüllü olarak yardım çalışmalarına katılmıştı.

6 Şubat depremlerinin ardından birçok sanatçı, Haluk Levent'in kurucusu olduğu AHBAP Derneği bünyesinde gönüllü olarak yardım çalışmalarına katılmıştı.

Geçtiğimiz saatlerde önce Eda Ece'den, ardından Melek Mosso'dan soruşturma sürecine ilişkin açıklamalar gelirken, bu kez sosyal medyada oklar Gülben Ergen'e çevrildi.

Soruşturmanın ardından Ergen'in 2023 yılında Haluk Levent hakkında yaptığı paylaşım yeniden dolaşıma girdi. Ünlü şarkıcı o dönem yaptığı paylaşımda,

'Haluk Levent'e bu ülke laf söyletmez! Kendini korumaya ve savunmaya ihtiyacı olmayacak kadar iyilik peşinde bi adam! Ve koca bir Anadolu yüreği taşır!'

ifadelerini kullanmıştı.

Yaklaşık üç yıl önce yapılan bu paylaşım, Haluk Levent hakkındaki son gelişmelerin ardından yeniden gündem olurken, Gülben Ergen'den de peş peşe açıklamalar da gecikmedi.

Gülben Ergen, ilk olarak Ensonhaber'in kendisini hedef alan paylaşımına sert tepki gösterdi.

Gülben Ergen, ilk olarak Ensonhaber'in kendisini hedef alan paylaşımına sert tepki gösterdi.

Yıllarca AHBAP'a bağış yaptığını ve Haluk Levent'in düzenlediği yardım konserlerinde hiçbir ücret almadan sahneye çıktığını belirten Ergen, çıkan haberleri kendisinin de şaşkınlıkla takip ettiğini söyledi ve haberde kullanılan dile tepki gösterdi.

Şarkıcı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

'Cahile bak!

● Yıllarca Ahbap'a bağış da yaptım!

● Haluk'un düzenlediği konserde hiç bir ücret almadan sahneye de çıktım.

● Tüm inananlar gibi şimdi ben de hayal kırıklığı ve hayretler içerisinde çıkan haberleri okuyorum!

Haber yaparken seçtiğiniz kelimelere ve üslubunuza dikkat edin!'

Ergen, kısa süre sonra yaptığı ikinci paylaşımda ise yaşadığı hayal kırıklığını daha açık ifadelerle dile getirdi. Kumar bağımlılığı nedeniyle yıllarca maddi kayıplar yaşayan Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'i örnek gösteren sanatçı, AHBAP gibi toplumun güven duyduğu bir sivil toplum kuruluşunun adının bu iddialarla anılmasının herkesi derinden sarstığını belirtti.

Gülben Ergen paylaşımında şu sözlere yer verdi:

'Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil yıllarca röportajlarında kumar belasının kendi hayatlarını, yıllarca alın teri ile yaptıkları birikimlerinin nasıl heba olduğunu pişmanlıkla anlattılar. Kendi hatalarıydı. Sadece kendileri mesuldü. Ahbap gibi toplumun güvendiği bir STK'nın başındaki kimse kumarla, bahisle, büyük rakamları borç almakla anıldığında toplumsal çöküş yaşıyoruz! Kendimizi kandırılmış, aldatılmış hissediyoruz.'

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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