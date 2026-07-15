Haluk Levent'i Övdüğü Tweet Gündem Olan Gülben Ergen'den "Hayal Kırıklığı" Açıklaması
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Haluk Levent hakkında 2023 yılında yaptığı övgü dolu paylaşımı yeniden gündem olan Gülben Ergen'den peş peşe açıklamalar geldi. Ünlü şarkıcı, yaşadığı hayal kırıklığını dile getirirken kendisini hedef alan haberlere de sert tepki gösterdi.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Türk rock müziğinin tanınan isimlerinden Haluk Levent, son günlerde hakkında yürütülen adli soruşturmayla gündemde.
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6 Şubat depremlerinin ardından birçok sanatçı, Haluk Levent'in kurucusu olduğu AHBAP Derneği bünyesinde gönüllü olarak yardım çalışmalarına katılmıştı.
Gülben Ergen, ilk olarak Ensonhaber'in kendisini hedef alan paylaşımına sert tepki gösterdi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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