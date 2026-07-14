Aytaç Şaşmaz'ın Ünlü Oyuncuyla Aylardır Aşk Yaşadığı Ortaya Çıktı!

Oyunculuk kariyerine 2017 yılında yayınlanan Söz dizisiyle adım atan Şaşmaz, kısa sürede dikkat çekmeyi başardı. Ardından Hekimoğlu, Baht Oyunu, Darmaduman ve Hatıran Yeter gibi yapımlarda rol alan oyuncu, farklı karakterleri başarıyla canlandırmasıyla geniş bir hayran kitlesi edindi. Sinema tarafında da çeşitli projelerde yer alan Aytaç Şaşmaz, özellikle romantik yapımlardaki performansıyla sık sık gündeme geldi.

Başarılı oyuncunun özel hayatı da kariyeri kadar uzun süre konuşuldu. Aytaç Şaşmaz ile oyuncu Cemre Baysel'in Baht Oyunu dizisinin setinde başlayan arkadaşlığı zamanla aşka dönüşmüş, ikili magazin dünyasının en sevilen çiftlerinden biri haline gelmişti. Yaklaşık üç yıl boyunca zaman zaman ayrılık iddialarıyla gündeme gelseler de ilişkilerini sürdürmeye çalışan çift, geçtiğimiz aylarda yollarını kesin olarak ayırdı. Ayrılık nedenine ilişkin taraflardan net bir açıklama gelmezken, ilişkinin fikir ayrılıkları nedeniyle sona erdiği öne sürüldü.

Ayrılığın ardından ilk aşk iddiaları Cemre Baysel cephesinden gelmiş, başarılı oyuncunun milli otomobil sporcusu Cem Bölükbaşı ile yeni bir ilişkiye başladığı konuşulmuştu. Aytaç Şaşmaz ise uzun süre sessizliğini korumayı tercih etti. Bu süreçte sosyal medya hesabından paylaştığı üstsüz fotoğraflar ve takipçileri tarafından eski ilişkisine gönderme olarak yorumlanan bazı paylaşımlar ise magazin gündeminde geniş yer bulmuştu. Ancak oyuncu, söz konusu yorumlarla ilgili herhangi bir açıklama yapmamıştı.