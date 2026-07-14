article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Aytaç Şaşmaz'ın Ünlü Oyuncuyla Aylardır Aşk Yaşadığı Ortaya Çıktı!

Aytaç Şaşmaz'ın Ünlü Oyuncuyla Aylardır Aşk Yaşadığı Ortaya Çıktı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
14.07.2026 - 22:03
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın ortaya attığı iddiaya göre Aytaç Şaşmaz, bir süredir birlikte rol aldığı oyuncu Serra Arıtürk ile aşk yaşıyor. Mayıs ayından bu yana birlikte oldukları öne sürülen ikilinin ilişkisi, Kıbrıs'taki dizi setinde gün yüzüne çıktı.

Kaynak: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Aytaç Şaşmaz, son yıllarda hem televizyon hem de dijital platform projeleriyle adından en çok söz ettiren genç oyuncular arasında yer alıyor.

Aytaç Şaşmaz, son yıllarda hem televizyon hem de dijital platform projeleriyle adından en çok söz ettiren genç oyuncular arasında yer alıyor.

Oyunculuk kariyerine 2017 yılında yayınlanan Söz dizisiyle adım atan Şaşmaz, kısa sürede dikkat çekmeyi başardı. Ardından Hekimoğlu, Baht Oyunu, Darmaduman ve Hatıran Yeter gibi yapımlarda rol alan oyuncu, farklı karakterleri başarıyla canlandırmasıyla geniş bir hayran kitlesi edindi. Sinema tarafında da çeşitli projelerde yer alan Aytaç Şaşmaz, özellikle romantik yapımlardaki performansıyla sık sık gündeme geldi.

Başarılı oyuncunun özel hayatı da kariyeri kadar uzun süre konuşuldu. Aytaç Şaşmaz ile oyuncu Cemre Baysel'in Baht Oyunu dizisinin setinde başlayan arkadaşlığı zamanla aşka dönüşmüş, ikili magazin dünyasının en sevilen çiftlerinden biri haline gelmişti. Yaklaşık üç yıl boyunca zaman zaman ayrılık iddialarıyla gündeme gelseler de ilişkilerini sürdürmeye çalışan çift, geçtiğimiz aylarda yollarını kesin olarak ayırdı. Ayrılık nedenine ilişkin taraflardan net bir açıklama gelmezken, ilişkinin fikir ayrılıkları nedeniyle sona erdiği öne sürüldü.

Ayrılığın ardından ilk aşk iddiaları Cemre Baysel cephesinden gelmiş, başarılı oyuncunun milli otomobil sporcusu Cem Bölükbaşı ile yeni bir ilişkiye başladığı konuşulmuştu. Aytaç Şaşmaz ise uzun süre sessizliğini korumayı tercih etti. Bu süreçte sosyal medya hesabından paylaştığı üstsüz fotoğraflar ve takipçileri tarafından eski ilişkisine gönderme olarak yorumlanan bazı paylaşımlar ise magazin gündeminde geniş yer bulmuştu. Ancak oyuncu, söz konusu yorumlarla ilgili herhangi bir açıklama yapmamıştı.

Şimdilerde Star TV ekranlarında yayınlanan Sevdiğim Sensin dizisinde izleyici karşısına çıkan Aytaç Şaşmaz, projede Helin Kandemir ile başrolü paylaşıyor.

Şimdilerde Star TV ekranlarında yayınlanan Sevdiğim Sensin dizisinde izleyici karşısına çıkan Aytaç Şaşmaz, projede Helin Kandemir ile başrolü paylaşıyor.

Erkan karakterine hayat veren oyuncu, performansıyla sosyal medyada sık sık gündeme gelirken, özel hayatı konusunda ise uzun süredir oldukça mesafeli bir tavır sergiliyordu.

Cemre Baysel ile yollarını ayırmasının ardından adı herhangi bir isimle anılmayan Şaşmaz, daha çok iş hayatı ve yaptığı paylaşımlarla konuşuluyordu. Zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekse de aşk hayatıyla ilgili herhangi bir gelişme yaşanmamış, oyuncu da bu konuda sessizliğini korumuştu.

Ancak görünen o ki bu sessizlik geçtiğimiz saatlerde bozuldu. Magazin kulislerine yansıyan yeni iddialar, Aytaç Şaşmaz'ın uzun süredir gözlerden uzak yürüttüğü bir ilişki yaşadığını öne sürdü. Henüz taraflardan resmi bir açıklama gelmese de, ünlü oyuncunun Cemre Baysel'den sonra yeniden aşkı bulduğu konuşulmaya başladı.

Magazin gündemine bomba gibi düşen iddia gazeteci Birsen Altuntaş'tan geldi.

Magazin gündemine bomba gibi düşen iddia gazeteci Birsen Altuntaş'tan geldi.

Altuntaş'ın haberine göre, HBO Max'in dikkat çeken yerli yapımlarından Kaosun Anatomisi dizisinde birlikte kamera karşısına geçen Aytaç Şaşmaz ile Serra Arıtürk arasındaki set arkadaşlığı zamanla romantik bir ilişkiye dönüştü. Haberde, ikilinin mayıs ayından bu yana birlikte olduğu öne sürüldü.

İddiaya göre ilişkileri uzun süre gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çiftin birlikteliği, son olarak yönetmen Emin Alper'in Kıbrıs'ta çekimleri devam eden İnsanlar dizisinin setinde ortaya çıktı. Habere göre Aytaç Şaşmaz, geçtiğimiz günlerde sevgilisi olduğu iddia edilen Serra Arıtürk'ü Kıbrıs'taki çekimlerde ziyaret etti. İkilinin birlikte vakit geçirdiği ve oldukça mutlu göründüğü öne sürüldü.

Söz konusu iddialarla ilgili Aytaç Şaşmaz ve Serra Arıtürk cephesinden şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı. Bakalım taraflardan önümüzdeki günlerde bu iddialara ilişkin bir açıklama gelecek mi?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın