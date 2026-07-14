Aytaç Şaşmaz'ın Ünlü Oyuncuyla Aylardır Aşk Yaşadığı Ortaya Çıktı!
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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın ortaya attığı iddiaya göre Aytaç Şaşmaz, bir süredir birlikte rol aldığı oyuncu Serra Arıtürk ile aşk yaşıyor. Mayıs ayından bu yana birlikte oldukları öne sürülen ikilinin ilişkisi, Kıbrıs'taki dizi setinde gün yüzüne çıktı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Aytaç Şaşmaz, son yıllarda hem televizyon hem de dijital platform projeleriyle adından en çok söz ettiren genç oyuncular arasında yer alıyor.
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Şimdilerde Star TV ekranlarında yayınlanan Sevdiğim Sensin dizisinde izleyici karşısına çıkan Aytaç Şaşmaz, projede Helin Kandemir ile başrolü paylaşıyor.
Magazin gündemine bomba gibi düşen iddia gazeteci Birsen Altuntaş'tan geldi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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