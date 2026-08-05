Kilo Verme İğnesinde Acı Son: Doz Artırıldı, Hayatını Kaybetti

Yapılan otopside Caroline Savage'ın ölüm nedeninin, bağırsak delinmesine bağlı gelişen fekal peritonit olduğu belirlendi. Bu tablo, bağırsak içeriğinin karın boşluğuna sızması sonucu gelişen ağır bir enfeksiyon olarak tanımlanıyor.

Savage'ın daha önce divertikül hastalığı ya da pankreatit tanısı almadığı da soruşturma dosyasına girdi.

Soruşturmada İlaç Bağlantısı Araştırılıyor

İngiltere'de yürütülen adli soruşturmada, ölüm ile kullanılan kilo verme ilacı arasında doğrudan bir neden-sonuç ilişkisi bulunup bulunmadığı araştırılıyor. Şu ana kadar ilacın ölüme doğrudan neden olduğuna ilişkin kesinleşmiş bir tıbbi ya da hukuki sonuca ulaşılmış değil.

Savage'ın ailesi ise hastanedeki değerlendirme sürecinin yetersiz (tomografi gibi ileri tetkiklerin yapılmadığını) olduğunu öne sürerken, sağlık kuruluşunu temsil eden avukatlar uygulanan tedavinin mevcut bulgular doğrultusunda uygun olduğunu savunuyor.

Uzmanlar Ne Diyor?

Uzmanlar, kilo verme iğnelerinin en sık görülen yan etkileri arasında mide bulantısı, kusma, kabızlık, ishal ve karın ağrısının bulunduğunu belirtiyor. Daha nadir durumlarda ise pankreatit ve safra kesesiyle ilgili sorunlar görülebiliyor. Uzmanlara göre bu olayda ilacın ölümde doğrudan rol oynayıp oynamadığı, ancak adli soruşturmanın tamamlanmasının ardından netlik kazanacak.