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Kilo Verme İğnesinde Acı Son: Doz Artırıldı, Hayatını Kaybetti

Kilo Verme İğnesinde Acı Son: Doz Artırıldı, Hayatını Kaybetti

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
05.08.2026 - 14:59
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İngiltere'de yaşayan 73 yaşındaki Caroline Savage, kullandığı kilo verme iğnesinin dozu artırıldıktan sonra fenalaştı. Şiddetli karın ağrısıyla hastaneye kaldırılan Savage, taburcu edildikten birkaç saat sonra evinde yaşamını yitirdi. Son dönemin en çok tartışılan zayıflama yöntemlerinden biri olan tedavi yeniden tartışma konusu oldu. Olayla ilgili yürütülen adli soruşturmada ise ölüm ile ilacın doğrudan bağlantısı olup olmadığı araştırılıyor. 

İşte detaylar! 

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128 kilodan 114 kiloya düştü

128 kilodan 114 kiloya düştü

Caroline Savage, Temmuz 2024'te kilo verme tedavisine başladığında 128 kiloydu. Daha önce diyet ve egzersizle istediği sonucu alamayan 73 yaşındaki kadın, doktor kontrolünde kilo verme iğnesi kullanmaya başladı. Tedavinin ilk aylarında yaklaşık 14 kilo veren Savage'ın kilosu Ekim 2024'te 114'e düştü.

Doktoru, tedavinin planlanan süreci kapsamında ilacın dozunun 7,5 mg'dan 10 mg'a çıkarılmasını önerdi. Doz artışının ardından ise sağlık durumu kısa sürede kötüleşti.

Şiddetli Karın Ağrısıyla Hastaneye Kaldırıldı

Doz artırıldıktan sonra şiddetli karın ağrısı yaşamaya başlayan Caroline Savage, 18 Ekim 2024'te ambulansla hastaneye kaldırıldı. Acil serviste yapılan muayenelerde pankreatit ihtimali değerlendirilirken çeşitli kan testleri ve tetkikler gerçekleştirildi.

Doktorlar, ilk değerlendirmelerde acil cerrahi müdahale gerektirecek bir bulguya rastlamayınca Savage ağrı kesici tedaviyle taburcu edildi. Ancak evine döndükten sadece birkaç saat sonra yeniden fenalaşan kadın yaşamını yitirdi.

Otopsi Sonucu Açıklandı

Otopsi Sonucu Açıklandı

Yapılan otopside Caroline Savage'ın ölüm nedeninin, bağırsak delinmesine bağlı gelişen fekal peritonit olduğu belirlendi. Bu tablo, bağırsak içeriğinin karın boşluğuna sızması sonucu gelişen ağır bir enfeksiyon olarak tanımlanıyor.

Savage'ın daha önce divertikül hastalığı ya da pankreatit tanısı almadığı da soruşturma dosyasına girdi.

Soruşturmada İlaç Bağlantısı Araştırılıyor

İngiltere'de yürütülen adli soruşturmada, ölüm ile kullanılan kilo verme ilacı arasında doğrudan bir neden-sonuç ilişkisi bulunup bulunmadığı araştırılıyor. Şu ana kadar ilacın ölüme doğrudan neden olduğuna ilişkin kesinleşmiş bir tıbbi ya da hukuki sonuca ulaşılmış değil.

Savage'ın ailesi ise hastanedeki değerlendirme sürecinin yetersiz (tomografi gibi ileri tetkiklerin yapılmadığını) olduğunu öne sürerken, sağlık kuruluşunu temsil eden avukatlar uygulanan tedavinin mevcut bulgular doğrultusunda uygun olduğunu savunuyor.

Uzmanlar Ne Diyor?

Uzmanlar, kilo verme iğnelerinin en sık görülen yan etkileri arasında mide bulantısı, kusma, kabızlık, ishal ve karın ağrısının bulunduğunu belirtiyor. Daha nadir durumlarda ise pankreatit ve safra kesesiyle ilgili sorunlar görülebiliyor. Uzmanlara göre bu olayda ilacın ölümde doğrudan rol oynayıp oynamadığı, ancak adli soruşturmanın tamamlanmasının ardından netlik kazanacak.

Peki Olay Neden Aylar Sonra Gündeme Geldi?

Peki Olay Neden Aylar Sonra Gündeme Geldi?

Ekim 2024'te yaşanan bu trajik ölümün medyada aylar sonra geniş yankı bulmasının nedeni, İngiltere'deki adli tıp mahkemesi (Coroner's Court) sisteminin işleyişinden kaynaklanıyor.

Ani, beklenmedik ve tıbbi ihmal şüphesi taşıyan ölümlerde; resmi otopsi sonuçlarının kesinleşmesi, toksikoloji raporlarının çıkması ve tıbbi kayıtların incelenmesi uzun bir süreç gerektiriyor. 

Ailenin hastaneye yönelik ihmal şikayetleri üzerine başlatılan soruşturmanın tamamlanıp resmi duruşmaların kamuoyuna ve basına henüz yeni açılmış olması, olayın tüm tıbbi detaylarının ve otopsi raporlarının uluslararası haber ajansları tarafından ancak şimdi servis edilebilmesine olanak sağladı.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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