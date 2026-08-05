Kilo Verme İğnesinde Acı Son: Doz Artırıldı, Hayatını Kaybetti
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İngiltere'de yaşayan 73 yaşındaki Caroline Savage, kullandığı kilo verme iğnesinin dozu artırıldıktan sonra fenalaştı. Şiddetli karın ağrısıyla hastaneye kaldırılan Savage, taburcu edildikten birkaç saat sonra evinde yaşamını yitirdi. Son dönemin en çok tartışılan zayıflama yöntemlerinden biri olan tedavi yeniden tartışma konusu oldu. Olayla ilgili yürütülen adli soruşturmada ise ölüm ile ilacın doğrudan bağlantısı olup olmadığı araştırılıyor.
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128 kilodan 114 kiloya düştü
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Otopsi Sonucu Açıklandı
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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