"30 Yaşını Göremezsin" Denildi: 152 Kilo Vererek 238 Kilodan 82 Kiloya Düştü

İngiltere'de yaşayan Laura Budreviciene, yıllarca fazla kilosuyla mücadele etti ancak durumun hayatını ne kadar etkilediğini tam olarak fark edemedi. En ağır olduğu dönemde yaklaşık 238 kiloya ulaşan Laura, doktorlarının 'Kilo vermezsen 30 yaşını göremeyebilirsin' uyarısını da ilk başta ciddiye almadı.

Günde 8 Bin Kaloriye Ulaşan Bir Beslenme Düzeni Vardı

Günde yaklaşık 6 bin ila 8 bin kalori tükettiğini söyleyen Laura'nın günlük menüsünde fast food, paket servis yemekleri ve şekerli içecekler önemli yer tutuyordu.

Bir gün içinde:

Yüksek kalorili burger menüleri,

Büyük porsiyon patates kızartması,

Paket servis yemekleri,

Tatlı ve çeşitli atıştırmalıklar,

Yaklaşık 2 litre tam şekerli kola

tüketiyordu.