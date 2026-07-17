"30 Yaşını Göremezsin" Denildi: 152 Kilo Vererek 238 Kilodan 82 Kiloya Düştü
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Doktorların 'Bu şekilde devam edersen 30 yaşını göremeyebilirsin' dediği Laura Budreviciene, yıllarca kilosunun hayatını etkilemediğini düşündü. Ancak yaşadığı büyük kayıp, onu hayatını değiştirecek bir karar almaya yöneltti. 238 kilodan 82 kiloya düşen Laura'nın hikayesi, küçük bir adımın nasıl büyük bir dönüşüme dönüşebileceğini gösteriyor.
İşte detaylar.
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152 Kilo Vererek Hayatını Değiştirdi
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Yaşadığı Kayıp Hayatını Değiştirdi
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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