article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
"30 Yaşını Göremezsin" Denildi: 152 Kilo Vererek 238 Kilodan 82 Kiloya Düştü

"30 Yaşını Göremezsin" Denildi: 152 Kilo Vererek 238 Kilodan 82 Kiloya Düştü

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
17.07.2026 - 15:48
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Doktorların 'Bu şekilde devam edersen 30 yaşını göremeyebilirsin' dediği Laura Budreviciene, yıllarca kilosunun hayatını etkilemediğini düşündü. Ancak yaşadığı büyük kayıp, onu hayatını değiştirecek bir karar almaya yöneltti. 238 kilodan 82 kiloya düşen Laura'nın hikayesi, küçük bir adımın nasıl büyük bir dönüşüme dönüşebileceğini gösteriyor.

İşte detaylar. 

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

152 Kilo Vererek Hayatını Değiştirdi

152 Kilo Vererek Hayatını Değiştirdi

İngiltere'de yaşayan Laura Budreviciene, yıllarca fazla kilosuyla mücadele etti ancak durumun hayatını ne kadar etkilediğini tam olarak fark edemedi. En ağır olduğu dönemde yaklaşık 238 kiloya ulaşan Laura, doktorlarının 'Kilo vermezsen 30 yaşını göremeyebilirsin' uyarısını da ilk başta ciddiye almadı. 

Günde 8 Bin Kaloriye Ulaşan Bir Beslenme Düzeni Vardı

Günde yaklaşık 6 bin ila 8 bin kalori tükettiğini söyleyen Laura'nın günlük menüsünde fast food, paket servis yemekleri ve şekerli içecekler önemli yer tutuyordu.

Bir gün içinde:

  • Yüksek kalorili burger menüleri,

  • Büyük porsiyon patates kızartması,

  • Paket servis yemekleri,

  • Tatlı ve çeşitli atıştırmalıklar,

  • Yaklaşık 2 litre tam şekerli kola

tüketiyordu.

Yaşadığı Kayıp Hayatını Değiştirdi

Yaşadığı Kayıp Hayatını Değiştirdi

Laura'nın hayatındaki en büyük dönüm noktası, 22 yaşında yaşadığı düşük oldu. Doktorlar, kilosunun hem sağlığını hem de anne olma hayalini etkileyebileceğini söyledi. İşte o andan itibaren Laura, hayatını değiştirmeye karar verdi. Ekim 2020'de gastrik bypass ameliyatı olmak için ilk adımı attı. 

Ameliyatla midesinin büyük bir bölümü küçültülen Laura, ilk yıl içinde yaklaşık 20 stone (127 kilogram) verdi.

İlham Kaynağına Dönüştü: İki Çocuk Sahibi Oldu! 

Kilo verme sürecinden sonra Laura, iki kız çocuğu dünyaya getirdi. Bugün yaklaşık 82 kilogram olan Laura, toplamda 152 kilo verdi.

Kilo vermesinin en büyük kazanımının çocukları olduğunu söyleyen Laura, 'Onlar benim tartıda görünmeyen en büyük başarım' diyerek yaşadığı değişimi anlatıyor.

'Kimse Bir Sabah 238 Kilo Olmuyor'

Laura, geçmişine baktığında kilosunun zaman içinde fark ettirmeden arttığını söylüyor.

'Kimse bir sabah 238 kilo olmaz. Bu yavaş yavaş gerçekleşen bir süreç. Sürekli pazartesiyi beklemeyin. Eğer değiştirmek istiyorsanız başlayın. Kötü bir gün, kötü bir hayat anlamına gelmez.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
3
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın