Psikologlar Açıkladı: WhatsApp'ta Sesli Mesajları Hep 2x Dinleyenlerin Ortak Özelliği

Sesli mesajları 2x hızda dinleyen kişilerde dikkat çeken ortak eğilim, bilgiye daha kısa sürede ulaşma isteği oluyor. Yapılan araştırmalar, insanların hızlandırılmış konuşmaları belirli seviyelere kadar anlayabildiğini ve özellikle 1.5x–2x aralığında birçok kişinin anlamayı büyük ölçüde koruyabildiğini gösteriyor.

Bu nedenle 2x hızda dinlemek her zaman 'sabırsızlık' anlamına gelmiyor. Aksine birçok kişi için amaç, karşı tarafın söylediklerini kaçırmadan daha kısa sürede tamamlamak. Özellikle gün içinde çok fazla mesaj alan kişiler, uzun anlatımları hızlandırarak zamanlarını daha kontrollü kullanmayı tercih edebiliyor.