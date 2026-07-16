Psikologlar Açıkladı: WhatsApp'ta Sesli Mesajları Hep 2x Dinleyenlerin Ortak Özelliği
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Gün içinde onlarca bildirim, yüzlerce mesaj ve bitmek bilmeyen içerik akışına maruz kalıyoruz. Peki, WhatsApp'ta gelen uzun sesli mesajları normal hızda mı dinliyorsunuz, yoksa 1.5x veya 2x hızda mı? Instagram videolarını, dizileri ve hatta filmleri hızlandırarak izliyorsanız, bunun arkasında düşündüğünüzden farklı nedenler olabilir.
Dijital çağda hızlanan yaşamla birlikte değişen bu alışkanlık, insanların bilgiyle kurduğu ilişki hakkında önemli ipuçları veriyor.
İşte, detaylar.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Daha Kısa Sürede Aynı Bilgiye Ulaşmayı Tercih Ediyorlar!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. İçeriğin Kendisine Odaklanıyorlar
3. Beyin Hızlı Konuşmaya Beklenenden Daha Kolay Uyum Sağlıyor
4. Dijital Dünyanın Hızına Alışmışlar
Peki Bu Beynin Daha Hızlı Çalıştığı Anlamına mı Geliyor?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın