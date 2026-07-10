Psikologlar Açıkladı: Evden Çıkmadan Önce Ocağı, Ütüyü ve Kapıyı Tekrar Tekrar Kontrol Etmenin 3 Nedeni
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Tam evden çıkıyorsunuz, kapıyı kilitlediniz ve hatta dışarıya doğru birkaç adım attınız… Ancak bir anda içinizde bir şüphe oluşuyor ve aklınıza o tanıdık sorular üşüşüyor: Kapı tam kapandı mı? Kaç kere kilitledim? Ütünün fişini çektim mi? Ocağı kapattım mı? Musluğu açık bıraktım mı? Uçak biletlerini, pasaportu yanıma aldım mı?
Eğer bu sorular sizi de her şeyi tekrar tekrar kontrol etmeye itiyor ve evden çıkmanızı geciktiriyorsa, uzman yorumları ile bu davranışın arkasında yatanları açıklıyoruz.
İşte, detaylar.
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1. Kesin Emin Olma İhtiyacı
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2. Kendini Sorumlu Hissetmek
3. Belirsizliği Kontrol Etme Çabası
Aman Dikkat: Tekrar Kontrol Ettikçe Hafızaya Güven Azalabilir, Şüphe Döngüsü Başlayabilir
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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