Psikologlar Açıkladı: Evden Çıkmadan Önce Ocağı, Ütüyü ve Kapıyı Tekrar Tekrar Kontrol Etmenin 3 Nedeni

Tam evden çıkıyorsunuz, kapıyı kilitlediniz ve hatta dışarıya doğru birkaç adım attınız… Ancak bir anda içinizde bir şüphe oluşuyor ve aklınıza o tanıdık sorular üşüşüyor: Kapı tam kapandı mı? Kaç kere kilitledim? Ütünün fişini çektim mi? Ocağı kapattım mı? Musluğu açık bıraktım mı? Uçak biletlerini, pasaportu yanıma aldım mı?

Eğer bu sorular sizi de her şeyi tekrar tekrar kontrol etmeye itiyor ve evden çıkmanızı geciktiriyorsa, uzman yorumları ile bu davranışın arkasında yatanları açıklıyoruz.

İşte, detaylar.

Kaynak