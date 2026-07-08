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Psikologlar Açıkladı: Telefon Ekranını Aşağı Bakacak Şekilde Koymanın 4 Psikolojik Nedeni

Psikologlar Açıkladı: Telefon Ekranını Aşağı Bakacak Şekilde Koymanın 4 Psikolojik Nedeni

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
08.07.2026 - 15:58
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Yakın dostlarla kahve molasında ya da romantik bir akşam yemeğinde, telefonu adeta bir refleksle ters çevirenlerden misiniz? Bu davranışınız ise etrafınızdakiler tarafından 'Bir şeyler gizliyor' şeklinde yorumlanıyorsa, bilim insanlarına göre gerçek neden sanıldığından çok daha farklı olabilir.

Peki, pek çoğumuzun farkında bile olmadan sergilediği bu ortak refleksin arkasında hangi psikolojik nedenler yatıyor? Partneriniz neden masaya telefonunu ters şekilde koyuyor? Sizi aldatıyor mu? Yoksa daha derin bir şeyler mi gizliyor? 

İşte, detaylar 

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1. Modern Dünyanın "Odysseus Taktiği"

Antik Yunan mitolojisinde, denizcileri büyüleyici sesleriyle ölüme sürükleyen Sirenlerden korunmak isteyen Odysseus, kendisini geminin direğine sıkıca bağlatmıştı. 

Davranış psikologları bu refleksi, literatürde 'Odysseus stratejisi' olarak bilinen öz denetim yaklaşımıyla ilişkilendiriyor. Uygulamaların bağımlılık yapıcı algoritmalarına ve anlık bildirim ışıklarına karşı koyamayacağımızı bildiğimiz için, kendimizi dijital dünyanın bu 'büyüleyici çağrısından' korumak adına ekranı gizleyerek bir tür kişisel kısıtlama mekanizması geliştiriyoruz. Yani aslında niyetimiz tamamen iyi niyetli bir korunma çabası.

2. Gizli Bir Mesajı Değil, "Odaklarını" Saklıyorlar

Birçoğumuz masada ters çevrilen bir telefon gördüğümüzde hemen şüpheci senaryolar üretmeye başlarız. Ancak Texas Üniversitesi araştırmasına göre telefonun sadece masada görünür şekilde durması bile dikkat ve bilişsel performansı olumsuz etkileyebiliyor.

Yani, ekran yukarı baktığında beyin arka planda sürekli 'ona dokunma, kontrol etme' diye gizli bir enerji harcıyor. 

Telefonu ters çeviren insanlar ise sizden bir şey sakladıkları için değil; o anki zihinsel kapasitelerini ve odaklarını bu enerjiyi tüketen uyarandan korumak için ekranı saklıyorlar.

3. Aldatmayı Değil, "İlişkinin Kalitesini" Koruyorlar

Bir kafede otururken partnerinizin ya da flörtünüzün telefonunu ters çevirmesi genelde bir sadakatsizlik emaresi olarak okunur. Ancak Elizabeth Dunn Laboratuvarı’nda yapılan 'kafe deneyleri' bu yaygın algıyla çelişiyor. 

Zira masada sadece bir telefonun yüzü yukarı bakar şekilde durması bile, insanların birbirine daha az güvenmesine ve buluşmadan aldıkları keyfin düşmesine neden oluyor. Sosyal psikolojide buna 'Phubbing' (telefonla sosyal ihmal) deniyor. 

Telefonunu ters çeviren insanlar, karşılarındaki insanla aralarındaki güven ve empati bağını sarsmamak için sanal dünyayı pasifize ediyor; yani aslında sizinle geçirdikleri zamanı koruyorlar.

4. Telefonu Değil, "Merak Canavarını" Susturuyorlar

Telefon dünyası ucu bucağı olmayan büyük bir 'Acaba şu an ne kaçırıyorum?' deryasıdır. Bu durum, FOMO (gelişmeleri kaçırma korkusu) ve olası ihtimallere odaklanma eğilimiyle ilişkilendiriliyor. Tıpkı olimpiyatlarda gümüş madalya alanların, 'Keşke altın alsaydım' diye sürekli hayali bir zirveyle bugünü kıyaslayıp mutsuz olması gibi; masada düz duran bir telefon da zihne sürekli ekrandaki 'Daha heyecanlı olabilecek' ihtimalleri fısıldar. 

Telefonu ters koyan kişi, içeride ne olduğunu kendisinden bile saklayarak, elindeki gerçek anı hayali ihtimallerle kıyaslayan o canavarı susturmaya çalışıyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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