Psikologlar Açıkladı: Telefon Ekranını Aşağı Bakacak Şekilde Koymanın 4 Psikolojik Nedeni
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Yakın dostlarla kahve molasında ya da romantik bir akşam yemeğinde, telefonu adeta bir refleksle ters çevirenlerden misiniz? Bu davranışınız ise etrafınızdakiler tarafından 'Bir şeyler gizliyor' şeklinde yorumlanıyorsa, bilim insanlarına göre gerçek neden sanıldığından çok daha farklı olabilir.
Peki, pek çoğumuzun farkında bile olmadan sergilediği bu ortak refleksin arkasında hangi psikolojik nedenler yatıyor? Partneriniz neden masaya telefonunu ters şekilde koyuyor? Sizi aldatıyor mu? Yoksa daha derin bir şeyler mi gizliyor?
İşte, detaylar
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1. Modern Dünyanın "Odysseus Taktiği"
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2. Gizli Bir Mesajı Değil, "Odaklarını" Saklıyorlar
3. Aldatmayı Değil, "İlişkinin Kalitesini" Koruyorlar
4. Telefonu Değil, "Merak Canavarını" Susturuyorlar
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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