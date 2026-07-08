Psikologlar Açıkladı: Telefon Ekranını Aşağı Bakacak Şekilde Koymanın 4 Psikolojik Nedeni

Yakın dostlarla kahve molasında ya da romantik bir akşam yemeğinde, telefonu adeta bir refleksle ters çevirenlerden misiniz? Bu davranışınız ise etrafınızdakiler tarafından 'Bir şeyler gizliyor' şeklinde yorumlanıyorsa, bilim insanlarına göre gerçek neden sanıldığından çok daha farklı olabilir.

Peki, pek çoğumuzun farkında bile olmadan sergilediği bu ortak refleksin arkasında hangi psikolojik nedenler yatıyor? Partneriniz neden masaya telefonunu ters şekilde koyuyor? Sizi aldatıyor mu? Yoksa daha derin bir şeyler mi gizliyor?

İşte, detaylar

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