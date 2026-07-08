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Yaşam
Film Değil Gerçek: Oyuncak Banknotlarla 45 Bin Dolarlık Soygun

Film Değil Gerçek: Oyuncak Banknotlarla 45 Bin Dolarlık Soygun

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
08.07.2026 - 14:47
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Güney Kore'de bulunan bir banka şubesinde, komedi filmlerini aratmayacak cinsten bir soygun yaşandı. Şube müdürü, bankanın kasasından 45 bin doları (yaklaşık 70 milyon won) zimmetine geçirdi. Üstelik soygunu, üzerinde sevimli ördek ve ayıların olduğu oyuncak paralarla yaptı! 

Kulağa şaka gibi gelse de tamamen gerçek olan bu olay, belki de tarihin en tuhaf hırsızlık hikayelerinden olmaya aday! Peki, 70 milyon won değerindeki banknotları nasıl sahteleriyle değiştirdi? İşte, detaylar:

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Ördekli ve Ayılı Banknotlarla 45 Bin Dolarlık Vurgun!

Ördekli ve Ayılı Banknotlarla 45 Bin Dolarlık Vurgun!

Güney Kore'nin Kuzey Gyeongsang Eyaleti'ne bağlı Gyeongju şehrindeki bir Saemaul Credit Union şubesinin müdürü, kasadaki gerçek 50.000 wonluk banknotları yavaş yavaş kendi cebine indirdi. Bunu yaparken, kasanın boş görünmemesi için ise internetten sipariş ettiği sahte paraları kullandı. 

İşin en absürt tarafıysa, bu sahte paraların gerçeğine benzemek gibi bir derdinin dahi olmamasıydı. Hatta banknotların üzerinde çizgi film karakterleri, sevimli ördekler ve ayılar bulunuyordu! Peki ama bu komik paraları kasada nasıl kimse fark etmedi?

La Casa De Papel’in Profesörü Kadar Plan Yapmasına Bile Gerek Yoktu!

La Casa De Papel’in Profesörü Kadar Plan Yapmasına Bile Gerek Yoktu!

Kilometrelerce öteden bile sahte olduğu anlaşılan bu oyuncak paraların günlerce banka kasasında durabildi, çünkü burası sadece müdür ve bir diğer çalışandan oluşan oldukça küçük bir banka şubesiydi. 

Kurnaz müdür, her gün kasaya paraları yerleştiren kişinin yalnızca kendisi olmasını sağladı. Kasayı ondan başka kimse kontrol etmediği için de çizgi film tadındaki soygun planı bir süre tıkır tıkır işlemeye devam etti.

Gerçekler Nasıl Ortaya Çıktı?

Gerçekler Nasıl Ortaya Çıktı?

Şubedeki diğer çalışanın, müdürün garip davranışlarından şüphelenip durumu üst mercilere bildirmesiyle yetkililer harekete geçti. Yapılan incelemelerde kasadaki oyuncak paralar bulundu ve müdürün foyası meydana çıktı. Ancak bankanın bu büyük skandalı polise bildirmekte gecikip olayı kendi içinde çözmeye çalışması da dikkatlerden kaçmadı. 

Sonuç olarak yakayı ele veren müdür işten kovuldu, çalınan parayı iade etti ve banka olayın kapandığını duyurdu. Yine de bu akılalmaz olay, tarihin en komik ve en tuhaf banka yolsuzluklarından biri olarak hafızalara çoktan kazındı!

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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