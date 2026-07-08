Film Değil Gerçek: Oyuncak Banknotlarla 45 Bin Dolarlık Soygun
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Güney Kore'de bulunan bir banka şubesinde, komedi filmlerini aratmayacak cinsten bir soygun yaşandı. Şube müdürü, bankanın kasasından 45 bin doları (yaklaşık 70 milyon won) zimmetine geçirdi. Üstelik soygunu, üzerinde sevimli ördek ve ayıların olduğu oyuncak paralarla yaptı!
Kulağa şaka gibi gelse de tamamen gerçek olan bu olay, belki de tarihin en tuhaf hırsızlık hikayelerinden olmaya aday! Peki, 70 milyon won değerindeki banknotları nasıl sahteleriyle değiştirdi? İşte, detaylar:
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Ördekli ve Ayılı Banknotlarla 45 Bin Dolarlık Vurgun!
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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