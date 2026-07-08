Film Değil Gerçek: Oyuncak Banknotlarla 45 Bin Dolarlık Soygun

Güney Kore'de bulunan bir banka şubesinde, komedi filmlerini aratmayacak cinsten bir soygun yaşandı. Şube müdürü, bankanın kasasından 45 bin doları (yaklaşık 70 milyon won) zimmetine geçirdi. Üstelik soygunu, üzerinde sevimli ördek ve ayıların olduğu oyuncak paralarla yaptı!

Kulağa şaka gibi gelse de tamamen gerçek olan bu olay, belki de tarihin en tuhaf hırsızlık hikayelerinden olmaya aday! Peki, 70 milyon won değerindeki banknotları nasıl sahteleriyle değiştirdi? İşte, detaylar:

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