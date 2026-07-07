İkinci El Silikon: Rus Kadınlar Kullanılmış Göğüs İmplantlarını Satıyor
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İnternetten ikinci el araba veya telefon almaya alışkınız, hatta şimdilerde giyilmiş kıyafetleri de alıyor ve satıyoruz! Peki, artık insanlar 'ikinci el göğüs implantı' da satıyor desek ne derdiniz?
Rusya'daki seri ilan siteleri, son aylarda inanması güç bir trende sahne oluyor. Ekonomik sıkıntılarla boğuşan Rus kadınlar, kullanılmış silikonlarını internet üzerinden satışa çıkarmaya başladı!
İşte, detaylar.
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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