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Yaşam
İkinci El Silikon: Rus Kadınlar Kullanılmış Göğüs İmplantlarını Satıyor

İkinci El Silikon: Rus Kadınlar Kullanılmış Göğüs İmplantlarını Satıyor

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
07.07.2026 - 16:05
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İnternetten ikinci el araba veya telefon almaya alışkınız, hatta şimdilerde giyilmiş kıyafetleri de alıyor ve satıyoruz! Peki, artık insanlar 'ikinci el göğüs implantı' da satıyor desek ne derdiniz? 

Rusya'daki seri ilan siteleri, son aylarda inanması güç bir trende sahne oluyor. Ekonomik sıkıntılarla boğuşan Rus kadınlar, kullanılmış silikonlarını internet üzerinden satışa çıkarmaya başladı!

İşte, detaylar. 

Kaynak: Oddity Central

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Önce Göğüs Büyütme Ameliyatları Trend Olmaktan Çıktı, Şimdi İmplantlar Satışta!

Önce Göğüs Büyütme Ameliyatları Trend Olmaktan Çıktı, Şimdi İmplantlar Satışta!

Rusya'da son 10 yılda göğüs büyütme ameliyatlarında yüzde 40'lık bir düşüş yaşandı. Ancak asıl şok edici gelişme son aylarda patlak verdi ve Rus internet siteleri kullanılmış silikon ilanlarıyla dolup taştı.

Peki, Göğüs İmplantları Neden Satışa Çıkarıldı? 

İlan açıklamalarında kadınlar 'Doğum yaptım', 'Artık onlardan bıktım', 'Vücudum ağrıyor' veya 'Kendimi çirkin hissetmeme neden oldular' gibi sebepler sıralıyor. Fakat asıl motivasyon tamamen ekonomik! Nitekim pek çok kadının ortak amacı şu cümlede özetleniyor: 'En azından ameliyat parasının bir kısmını geri almak istiyorum.'

Zengin Kesim Bile Silikonlarını Satıyor

Zengin Kesim Bile Silikonlarını Satıyor

İşin daha da çarpıcı boyutu ise bu ilanların sadece dar gelirli bölgelerden değil; Moskova ve St. Petersburg gibi ülkenin en varlıklı, en lüks noktalarından da gelmesi! 

Rus BAZA Telegram kanalının yayınladığı verilere göre, üst düzey kullanılmış göğüs implantları internette orijinal fiyatının neredeyse dörtte birine satılıyor. 

Uzmanlardan ise Hayati Uyarı Geldi: 'Ölümcül Olabilir!'

Fiyatlar cazip görünse de uzmanlar kesin bir dille uyarıyor: İkinci el silikon kullanmak bağışıklık sisteminin reddetmesiyle doku ölümüne (nekroz) ve hatta ölüme yol açabilir!

UYARI: Vücuttan çıkarılan implantlar ilk sahibinin biyomateryalini taşıyor ve silikonun yapısı gereği bunları kaynatarak veya kimyasallarla temizlemek imkansız. 

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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