İkinci El Silikon: Rus Kadınlar Kullanılmış Göğüs İmplantlarını Satıyor

İşin daha da çarpıcı boyutu ise bu ilanların sadece dar gelirli bölgelerden değil; Moskova ve St. Petersburg gibi ülkenin en varlıklı, en lüks noktalarından da gelmesi!

Rus BAZA Telegram kanalının yayınladığı verilere göre, üst düzey kullanılmış göğüs implantları internette orijinal fiyatının neredeyse dörtte birine satılıyor.

Uzmanlardan ise Hayati Uyarı Geldi: 'Ölümcül Olabilir!'

Fiyatlar cazip görünse de uzmanlar kesin bir dille uyarıyor: İkinci el silikon kullanmak bağışıklık sisteminin reddetmesiyle doku ölümüne (nekroz) ve hatta ölüme yol açabilir!

UYARI: Vücuttan çıkarılan implantlar ilk sahibinin biyomateryalini taşıyor ve silikonun yapısı gereği bunları kaynatarak veya kimyasallarla temizlemek imkansız.