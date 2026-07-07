Çıplak Gözle İzlenecek Tarihi Olay: Dev Göktaşı Dünya'yı Sıyırıp Geçecek!

Apophis, 2004 yılında keşfedildiğinde, Dünya'ya çarpma ihtimali bilim dünyasında kısa süreli bir endişe dalgası yaratmıştı. Ancak NASA'nın 20 yıla yayılan hassas gözlemleri bu endişeyi geride bırakmamızı sağladı. Zira bu dev uzay taşı, en azından önümüzdeki yüzyıl boyunca gezegenimiz için tehdit oluşturmuyor.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsünden (MIT) uzmanların da belirttiği gibi, insanlık ilk defa bu derece büyük bir uzay taşının geçişini bu kadar kesin bir şekilde önceden hesaplayıp izleme şansı bulacak. Üstelik Apophis, gökyüzünde bir anda parlayıp sönen bir meteor gibi değil de saatler boyunca usulca ilerleyen parlak, yıldız benzeri bir nokta olarak görülecek.