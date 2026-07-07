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Çıplak Gözle İzlenecek Tarihi Olay: Dev Göktaşı Dünya'yı Sıyırıp Geçecek!

Çıplak Gözle İzlenecek Tarihi Olay: Dev Göktaşı Dünya'yı Sıyırıp Geçecek!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
07.07.2026 - 11:34
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Göktaşının dünyayı teğet geçeceği an için geri sayım başladı! Gökbilimciler ise insanlık tarihinde eşine az rastlanır bu uzay olayının rotasını saniye saniye çizdi. 13 Nisan 2029'da devasa göktaşı '99942 Apophis', Dünya'nın yörüngedeki haberleşme uydularımızdan bile daha yakın bir mesafeden geçecek. Üstelik bu geçişi milyarlarca insan hiçbir teleskoba ihtiyaç duymadan çıplak gözle izleyebilecek. 

İşte detaylar: 

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Uydulardan Bile Yakın Geçecek!

Uydulardan Bile Yakın Geçecek!

Apophis, 2004 yılında keşfedildiğinde, Dünya'ya çarpma ihtimali bilim dünyasında kısa süreli bir endişe dalgası yaratmıştı. Ancak NASA'nın 20 yıla yayılan hassas gözlemleri bu endişeyi geride bırakmamızı sağladı. Zira bu dev uzay taşı, en azından önümüzdeki yüzyıl boyunca gezegenimiz için tehdit oluşturmuyor.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsünden (MIT) uzmanların da belirttiği gibi, insanlık ilk defa bu derece büyük bir uzay taşının geçişini bu kadar kesin bir şekilde önceden hesaplayıp izleme şansı bulacak. Üstelik Apophis, gökyüzünde bir anda parlayıp sönen bir meteor gibi değil de saatler boyunca usulca ilerleyen parlak, yıldız benzeri bir nokta olarak görülecek.

Dünya Nüfusunun Yüzde 90'ı İzleyebilecek

Dünya Nüfusunun Yüzde 90'ı İzleyebilecek

İtalya'da düzenlenen son bilimsel çalıştayda sunulan haritalara göre, hava şartlarının açık olması durumunda dünya nüfusunun yüzde 90'ı göktaşını anbean izleyebilecek. 

Göktaşı Nereden İzlenecek? Çıplak Gözle Görülecek mi?  

13 Nisan 2029'da Avustralya semalarından başlayacak olan görsel şölen; Asya, Avrupa'nın bir kısmı, Afrika ve Güney Amerika'ya kadar uzanan geniş bir şeritte izlenebilecek. Özellikle Afrika kıtası üzerindeyken Apophis'in en parlak konumuna ulaşması bekleniyor. Yani bu tarihi olayı çıplak gözle izleyebileceğiz. 

Sadece Görsel Bir Şov Değil: Bulunmaz Bir Fırsat!

Dünya'nın güçlü kütle çekim kuvvetinin, bu teğet geçiş sırasında Apophis'in yörüngesini bükmesi ve hatta göktaşının yüzeyinde küçük uzay sarsıntılarına (heyelanlara) yol açması bekleniyor. Yani bu eşsiz yakınlaşma, Güneş Sistemi'nin erken dönemlerinden kalma bu taşın gizemli yapısını anlamak için astronomlara bulunmaz bir fırsat sunacak.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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