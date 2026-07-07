Çıplak Gözle İzlenecek Tarihi Olay: Dev Göktaşı Dünya'yı Sıyırıp Geçecek!
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Göktaşının dünyayı teğet geçeceği an için geri sayım başladı! Gökbilimciler ise insanlık tarihinde eşine az rastlanır bu uzay olayının rotasını saniye saniye çizdi. 13 Nisan 2029'da devasa göktaşı '99942 Apophis', Dünya'nın yörüngedeki haberleşme uydularımızdan bile daha yakın bir mesafeden geçecek. Üstelik bu geçişi milyarlarca insan hiçbir teleskoba ihtiyaç duymadan çıplak gözle izleyebilecek.
İşte detaylar:
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Uydulardan Bile Yakın Geçecek!
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Dünya Nüfusunun Yüzde 90'ı İzleyebilecek
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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