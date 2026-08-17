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Hayko Cepkin’in Eylül-Ekim Ayındaki Konser Programı

etiket Hayko Cepkin’in Eylül-Ekim Ayındaki Konser Programı

Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu - Onedio Üyesi
17.08.2026 - 16:06 Son Güncelleme: 17.08.2026 - 17:47
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Sahne şovlarıyla, bitmeyen enerjisiyle ve unutulmaz performanslarıyla herkesi kendine hayran bırakan Hayko Cepkin, Eylül ayında oldukça aktif! Sonbahara minik adımlar attığımız bu ayda rock müziğinin coşkusunu yaşamak ister misiniz? “Electric” Türkiye turnesiyle herkesi coşturacak! 

Gelin, birlikte Hayko Cepkin’in konser programına bakalım!

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1. Ankara

1. Ankara

İlk durağı Ankara oluyor! 11 Eylül’de saat 21.00’da ODTÜ Mezunlar Derneği Vişnelik Tesisi’nde herkesin aklını başından alacak.  

https://www.passo.com.tr/tr/etkinlik/hayko-cepkin-electric-ankara-odtu-visnelik-biletleri/12389350

2. Bursa

2. Bursa

Bir sonraki durağı ise Bursa! 17 Eylül’de saat 21.00’da Bursa Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu’nda olacak. Açık havayla birleşen performansı eminim herkesin tüylerini diken diken edecek!  

https://www.passo.com.tr/tr/etkinlik/hayko-cepkin-electric-bursa-acik-hava-tiyatrosu/12394320

3. İzmir

3. İzmir

Sıra geldi İzmir’e! Son hız konserlerine devam eden Hayko Cepkin, 19 Eylül, 21.00’da Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası’nda olacak. İzmir’de olanlar kaçırmamalı... 

https://www.passo.com.tr/tr/etkinlik/hayko-cepkin-electric-izmir-biletleri/12392319

4. Antalya

4. Antalya

Artık sonbaharı yaşamaya başladığımız zamanlara giriş yapmış olacağız. 26 Eylül, 21.00’da Antalya Açıkhava Bahçe’de olacak! Sonbaharın esintisiyle birlikte Hayko Cepkin’in coşturucu müziği buluşunca ortam bir başka olacak! 

https://www.passo.com.tr/tr/etkinlik/hayko-cepkin-electric-antalya-biletleri/12390360

5. Samsun

5. Samsun

Eylülü geride bıraktık! Sıra geldi ekim ayında olan konserlerine. 3 Ekim, saat 21.00'da Samsun Doğu Park Amfi Tiyatro'da Hayko Cepkin'in muhteşem şovunu izleyebilirsiniz.

https://www.passo.com.tr/tr/etkinlik/hayko-cepkin-electric-samsun-biletleri/12393319

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6. Adana

6. Adana

Adana'da olanlar! Hayko Cepkin'in sesiyle büyülenmek istiyorsanız 16 Ekim, 21.00'da Mimar Sinan Açıkhava Tiyatrosu'nda bu imkanı yakalayabilirsiniz! 

https://www.passo.com.tr/tr/etkinlik/hayko-cepkin-electric-adana-biletleri/12392320

7. Gaziantep

7. Gaziantep

Artık sona yaklaşıyoruz... Hem sonbaharın melankolik etkisi hem de Hayko Cepkin'in kalp çarptıran enerjisi kendini Gaziantep'te gösterecek. 17 Ekim, saat 21.00'da GAÜN Mavera KSM - Açık Hava Sahnesi'nde olacak!

https://www.passo.com.tr/tr/etkinlik/hayko-cepkin-electric-gaziantep-biletleri/12395319

8. İstanbul

8. İstanbul

Ve geldik son durağımıza! Hayko Cepkin 24 Ekim, saat 22.00'da KüçükÇiftlik Park'ta herkesin aklını başından alacak!

https://www.passo.com.tr/tr/etkinlik/hayko-cepkin-electric-kucukciftlik-park-biletleri/12394319

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Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
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