Hayko Cepkin’in Eylül-Ekim Ayındaki Konser Programı
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Sahne şovlarıyla, bitmeyen enerjisiyle ve unutulmaz performanslarıyla herkesi kendine hayran bırakan Hayko Cepkin, Eylül ayında oldukça aktif! Sonbahara minik adımlar attığımız bu ayda rock müziğinin coşkusunu yaşamak ister misiniz? “Electric” Türkiye turnesiyle herkesi coşturacak!
Gelin, birlikte Hayko Cepkin’in konser programına bakalım!
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1. Ankara
2. Bursa
3. İzmir
4. Antalya
5. Samsun
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6. Adana
7. Gaziantep
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Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
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