Ekim Ayı Onlar İçin Kolay Geçmeyecek: Geçmişle Hesaplaşmak Zorunda Kalacak 5 Burç

Ekim ayı, gökyüzünde sessiz ama derin bir hesaplaşmayla başlıyor. 3 Ekim'de Venüs retrosu başlıyor ve yaklaşık 42 gün boyunca aşk, ilişkiler ve değer verdiğimiz her şey yeniden sorguya çekiliyor. 16 Ekim'de ise dönüşümün gezegeni Plüton aylardır süren geri hareketini tamamlayıp yeniden ileri yürümeye başlıyor. Merkür'ün gizemli Akrep burcunda ilerlemesi de söylenmeyenlerin artık saklanamayacağı bir atmosfer yaratıyor.

Kısacası bu ay, halının altına süpürülen ne varsa gün yüzüne çıkabilir. Bastırılan duygular, yutkunulan cümleler ve görmezden gelinen işaretler tek tek kapıyı çalacak. Bu yüzleşmeler ilk anda can yaksa da aslında çok daha hafif bir yeni dönemin kapısını aralıyor.

İşte ekim ayında eski defterleri yeniden açmak zorunda kalacak 5 burç!

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