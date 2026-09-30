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Ekim Ayı Onlar İçin Kolay Geçmeyecek: Geçmişle Hesaplaşmak Zorunda Kalacak 5 Burç

Ekim Ayı Onlar İçin Kolay Geçmeyecek: Geçmişle Hesaplaşmak Zorunda Kalacak 5 Burç

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
30.09.2026 - 17:51
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Ekim ayı, gökyüzünde sessiz ama derin bir hesaplaşmayla başlıyor. 3 Ekim'de Venüs retrosu başlıyor ve yaklaşık 42 gün boyunca aşk, ilişkiler ve değer verdiğimiz her şey yeniden sorguya çekiliyor. 16 Ekim'de ise dönüşümün gezegeni Plüton aylardır süren geri hareketini tamamlayıp yeniden ileri yürümeye başlıyor. Merkür'ün gizemli Akrep burcunda ilerlemesi de söylenmeyenlerin artık saklanamayacağı bir atmosfer yaratıyor.

Kısacası bu ay, halının altına süpürülen ne varsa gün yüzüne çıkabilir. Bastırılan duygular, yutkunulan cümleler ve görmezden gelinen işaretler tek tek kapıyı çalacak. Bu yüzleşmeler ilk anda can yaksa da aslında çok daha hafif bir yeni dönemin kapısını aralıyor.

İşte ekim ayında eski defterleri yeniden açmak zorunda kalacak 5 burç!

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Akrep: Kontrolü bırakma zamanı

Akrep: Kontrolü bırakma zamanı

Venüs'ün burcunuzda geri harekete geçmesi, bu yüzleşmenin en yoğun yaşanacağı yerin sizin hayatınız olduğunu gösteriyor. Uzun süredir kimseye açmadığınız, hatta kendinize bile itiraf etmekte zorlandığınız bir konu ekimde kendiliğinden ortaya çıkabilir. Bir sır, bir kırgınlık ya da yarım kalmış bir ilişki... Hangisi olursa olsun, bu kez olayların gidişatını tek başınıza yönetemeyeceğinizi fark edeceksiniz.

Plüton'un düz harekete geçtiği 16 Ekim'den sonra içinizde büyük bir ferahlama başlıyor. Her şeyi kontrol etme çabanızı bıraktığınız anda, aslında sizi yoranın olaylar değil bu çaba olduğunu göreceksiniz.

Yengeç: Geçmişin kapısı yeniden aralanıyor

Yengeç: Geçmişin kapısı yeniden aralanıyor

Eski bir fotoğraf, tanıdık bir şarkı ya da hiç beklemediğiniz bir anda gelen bir mesaj... Venüs retrosu Yengeç için geçmişin sayfalarını tek tek yeniden açıyor. Çoktan kapattığınızı düşündüğünüz bir aşk hikayesinin, aslında kalbinizin bir köşesinde hâlâ yaşadığını fark edebilirsiniz.

Bu yüzleşme acı verici olabilir ama gereksiz değil. Birini içinizde taşımayı sürdürmek mi, yoksa ona nihayet veda etmek mi istediğinize bu ay karar vereceksiniz. Hangi yolu seçerseniz seçin, ekim sonunda omuzlarınızdan büyük bir yük kalkmış olacak.

Terazi: Hep veren taraf olmaktan yoruldunuz

Terazi: Hep veren taraf olmaktan yoruldunuz

Yönetici gezegeniniz Venüs'ün geri harekete geçmesi, ilişkilerinizdeki dengeyi masaya yatırmanızı istiyor. Ortam gerilmesin diye yutkunduğunuz cümleler, huzur bozulmasın diye verdiğiniz tavizler bu ay birden gözünüzün önüne gelecek. Özellikle aşk hayatınızda ya da yakın bir dostlukta, emek verenin hep siz olduğunu fark etmek canınızı sıkabilir.

Ama bu farkındalık, kendinizi korumayı öğrenmenin ilk adımı. Ekimde 'hayır' demeyi ve ihtiyaçlarınızı açıkça dile getirmeyi denediğinizde, kimin gerçekten yanınızda olduğunu çok net göreceksiniz.

Başak: Görmezden geldiğiniz o işaret

Başak: Görmezden geldiğiniz o işaret

Her şeyi analiz eden, en küçük ayrıntıyı bile kaçırmayan Başak, bu kez gözünün önündeki gerçeği görmemeyi seçmiş olabilir. Bir ilişkide, iş hayatında ya da bir arkadaşlıkta uzun süredir 'bir sıkıntı yok' diyerek geçiştirdiğiniz bir durum, ekimde artık görmezden gelinemeyecek kadar belirginleşiyor.

Listeler yapmak, artıları ve eksileri tartmak bu kez işe yaramayabilir. Kalbinizin çoktan verdiği bir kararı, zihniniz hâlâ onaylamaya çalışıyor olabilir. Bu ay kendinize biraz daha yumuşak davranmayı denediğinizde, aylardır sizi uyutmayan o iç sesin de nihayet susmaya başladığını fark edeceksiniz.

Kova: Artık size uymayan rolleri bırakıyorsunuz

Kova: Artık size uymayan rolleri bırakıyorsunuz

Plüton'un burcunuzda düz harekete geçmesi, Kova için büyük bir iç dönüşümün yeni bir aşamaya taşındığı anlamına geliyor. Son dönemde çok değiştiniz ama çevrenizdeki bazı ilişkiler ve üstlendiğiniz bazı roller bu değişime ayak uyduramadı. Ekimde, eski kalıpların size artık dar geldiğini açıkça hissedeceksiniz.

Bu yüzleşme bazı insanlarla aranıza mesafe koymanızı gerektirebilir. Ancak bu bir kayıp değil, bir yer açma hamlesi. Size artık uymayan her şeyi geride bıraktıkça, bugünkü halinize gerçekten eşlik edebilecek insanlar ve fırsatlar hayatınıza çok daha kolay girecek.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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