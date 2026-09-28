Ekim Ayında Şansı Dönecek 4 Burç: Küllerinden Doğacaklar!

Eylülün yorgunluğunu geride bırakıp ekime adım atarken gökyüzü de vites değiştiriyor. Ayın hemen başında, 3 Ekim'de Venüs retrosu başlıyor. Yaklaşık 42 gün sürecek bu süreçte ikili ilişkiler, ortaklıklar ve harcamalar konusunda geçmiş hesaplar yeniden masaya yatırılabilir. Eski bir sevgilinin mesajı, yarım kalmış bir anlaşma ya da uzun süredir ertelenen bir karar birdenbire yeniden gündeme gelebilir.

Hemen ertesi gün, 4 Ekim'de Satürn'ün karşı konuma gelmesiyle gökyüzünde bir netleşme dönemi başlıyor. Sorumluluklar, iş hayatı ve otorite figürleriyle ilgili kadersel yüzleşmeler ön plana çıkıyor. Kimin gerçekten yanınızda olduğunu, hangi yükü artık taşımak istemediğinizi ve nereye doğru ilerlemeniz gerektiğini çok daha açık görmeye başlıyorsunuz.

Güneş ise ayın ilk yarısında Terazi burcunda denge ve uyum temasını çalıştırıyor. Ayın sonuna doğru derin, araştırmacı ve tutkulu Akrep burcuna geçmesiyle birlikte enerji de derinleşiyor.

Tüm bu hareketlilik her burcu farklı etkileyecek. Ama dört burç var ki ekim onlar için sıradan bir ay olmayacak. Kimi aşkta hayatını değiştirecek bir kararın eşiğine gelecek, kimi kariyerinde uzun süredir beklediği adımı atacak.

İşte ekim ayında şansı dönecek 4 burç!