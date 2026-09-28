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Ekim Ayında Şansı Dönecek 4 Burç: Küllerinden Doğacaklar!

Ekim Ayında Şansı Dönecek 4 Burç: Küllerinden Doğacaklar!

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
28.09.2026 - 13:19
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Eylülün yorgunluğunu geride bırakıp ekime adım atarken gökyüzü de vites değiştiriyor. Ayın hemen başında, 3 Ekim'de Venüs retrosu başlıyor. Yaklaşık 42 gün sürecek bu süreçte ikili ilişkiler, ortaklıklar ve harcamalar konusunda geçmiş hesaplar yeniden masaya yatırılabilir. Eski bir sevgilinin mesajı, yarım kalmış bir anlaşma ya da uzun süredir ertelenen bir karar birdenbire yeniden gündeme gelebilir.

Hemen ertesi gün, 4 Ekim'de Satürn'ün karşı konuma gelmesiyle gökyüzünde bir netleşme dönemi başlıyor. Sorumluluklar, iş hayatı ve otorite figürleriyle ilgili kadersel yüzleşmeler ön plana çıkıyor. Kimin gerçekten yanınızda olduğunu, hangi yükü artık taşımak istemediğinizi ve nereye doğru ilerlemeniz gerektiğini çok daha açık görmeye başlıyorsunuz.

Güneş ise ayın ilk yarısında Terazi burcunda denge ve uyum temasını çalıştırıyor. Ayın sonuna doğru derin, araştırmacı ve tutkulu Akrep burcuna geçmesiyle birlikte enerji de derinleşiyor. 

Tüm bu hareketlilik her burcu farklı etkileyecek. Ama dört burç var ki ekim onlar için sıradan bir ay olmayacak. Kimi aşkta hayatını değiştirecek bir kararın eşiğine gelecek, kimi kariyerinde uzun süredir beklediği adımı atacak. 

İşte ekim ayında şansı dönecek 4 burç!

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Terazi: Aşkta artık idare etmek yok

Terazi: Aşkta artık idare etmek yok

Ayın ilk yarısında Güneş burcunuzda ilerlerken doğum günü sezonunuzu yaşıyor ve ekime adeta kişisel bir yeni yıl gibi başlıyorsunuz. Yönetici gezegeniniz Venüs'ün 3 Ekim'de retroya girmesi ise en çok ilişkiler alanınızı hareketlendirecek. Yalnızsanız geçmişten biri yeniden hayatınıza girebilir; bu kez duygularınıza değil, aklınıza kulak vererek karar vereceksiniz. 

Bir ilişkiniz varsa, 4 Ekim'deki Satürn karşıtlığı aranızdaki belirsizlikleri gün yüzüne çıkarıyor. Ya ilişkinizi bir sonraki aşamaya taşıyacak o konuşmayı yapacaksınız ya da size iyi gelmeyen bir bağı geride bırakacaksınız. Her iki durumda da ekim, hak ettiğiniz aşka yer açtığınız ay olacak.

Oğlak: Kariyerde beklenen yüzleşme ve büyük fırsat

Oğlak: Kariyerde beklenen yüzleşme ve büyük fırsat

Yönetici gezegeniniz Satürn'ün 4 Ekim'de karşı konuma gelmesi, ekimi Oğlak için kariyerde bir dönüm noktasına çeviriyor. Sorumluluklar ve otorite figürleriyle ilgili yüzleşmelerin öne çıktığı bu dönemde, uzun süredir sessizce taşıdığınız yükü artık dile getirme cesaretini bulacaksınız. Üstünüzle yapacağınız bir konuşma, bir terfinin ya da yeni bir sorumluluğun kapısını aralayabilir. 

Venüs retrosu ise geçmişten bir iş bağlantısını yeniden karşınıza çıkarabilir; bir zamanlar geri çevirdiğiniz ya da yarım kalan bir teklif bu kez tam zamanında gelebilir. Alçakgönüllülüğü bir kenara bırakıp emeğinizin karşılığını istemekten çekinmeyin. Bu ay vereceğiniz bir karar, önümüzdeki yılın tamamını şekillendirebilir.

Boğa: Ortaklıklarda ve parada yeni bir düzen

Boğa: Ortaklıklarda ve parada yeni bir düzen

Yönetici gezegeniniz Venüs'ün 3 Ekim'de başlayan ve yaklaşık 42 gün sürecek retrosu, Boğa için bir yeniden yapılanma dönemi anlamına geliyor. Harcamalar ve ortaklıklar bu sürecin merkezinde: Uzun süredir ertelediğiniz bir mali kararı gözden geçirebilir, eski bir alacağı tahsil edebilir ya da bir iş ortaklığının şartlarını yeniden masaya yatırabilirsiniz. Bu ay aceleyle büyük harcamalar yapmak yerine hesaplarınızı toparlamak, uzun vadede sizi çok daha güçlü bir noktaya taşıyacak. 

Ayın sonuna doğru Güneş'in karşı burcunuz Akrep'e geçmesiyle birlikte ilişkiler de gündeminize giriyor. Partnerinizle aranızdaki söylenmemiş meseleleri konuşmak, bağınızı eskisinden çok daha sağlam hale getirebilir.

Akrep: Aşkta küllerinden doğuyorsunuz

Akrep: Aşkta küllerinden doğuyorsunuz

Ayın sonuna doğru Güneş burcunuza geçiyor ve derin, tutkulu enerjiniz yeniden sahneye çıkıyor. Ama bu doğum günü sezonu sıradan olmayacak. Venüs retrosu, geçmişte kapanmadığını düşündüğünüz bir aşk hikayesini yeniden gündeminize getirebilir. Dönüşümün burcu Akrep için bu, ya yarım kalan bir hikayeyi tamamlamak ya da onu nihayet gönül rahatlığıyla geride bırakmak anlamına geliyor. 

Satürn'ün getirdiği netleşme sayesinde kimin hayatınızda kalmayı hak ettiğini çok daha açık göreceksiniz. Ay sonunda karizmanız zirvede olacak; yüzeysel ilişkilerden uzaklaşıp sizi gerçekten anlayan biriyle derin bir bağ kurmaya her zamankinden daha yakınsınız.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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