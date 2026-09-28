Doğduğun Aya Göre Hayatındaki En Büyük Dönüm Noktası Ne?

Senin hayatındaki en büyük dönüm noktası bir insanla tanışmanla bağlantılı görünüyor. Bu kişi romantik bir partner olmak zorunda değil. Çok yakın bir arkadaş, hayatında sana yol gösterecek bir mentor, bir çalışma arkadaşı veya hiç beklemediğin bir anda karşılaştığın biri olabilir. Bu insanın hayatına girmesiyle birlikte daha önce düşünmediğin bir ihtimali fark edebilirsin. Belki yeni bir şehir, yeni bir meslek, yeni bir sosyal çevre veya kendinle ilgili farklı bir bakış açısı ortaya çıkacak. İlk başta sıradan görünen bir tanışıklığın zaman içerisinde hayatının yönünü etkileyen bir bağlantıya dönüşmesi mümkün.