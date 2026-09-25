Bu Davranışlardan 15 Tanesini Yapıyorsan Anksiyeten Yüksek Olabilir!
Bazen zihnimiz yaşadığımız olaylardan çok daha fazlasını düşünür. Henüz gerçekleşmemiş bir şey için endişelenmek, sürekli kötü ihtimalleri hesaplamak, insanların söylediklerinin altında başka anlamlar aramak veya küçük bir problemi saatlerce düşünmek günlük hayatın bir parçası haline gelebilir. Peki senin zihnin ne kadar fazla çalışıyor? Aşağıdaki davranışlardan kaç tanesini yaptığını say. Özellikle 15 veya daha fazlasını kendinde görüyorsan, yoğun kaygı eğilimlerin olabilir. Ancak unutma, bu test bir tanı aracı değildir. Sonuçlar yalnızca günlük davranışların üzerinden eğlenceli ve farkındalık amaçlı bir değerlendirme sunar.
Bu davranışlardan hangilerini yapıyorsun?
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Kaygını Genellikle Yönetebiliyorsun
Zihnin Fazla Çalışıyor
Kaygı Günlük Hayatında Daha Fazla Yer Kaplıyor
Kaygı Düşüncelerinin Kontrolünü Zorlaştırıyor Olabilir
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