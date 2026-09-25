Bu Davranışlardan 15 Tanesini Yapıyorsan Anksiyeten Yüksek Olabilir!

Listedeki davranışların yarısından fazlasını kendinde görüyorsan, endişe ve aşırı düşünme günlük hayatında belirgin bir yer kaplıyor olabilir. Özellikle gelecekle ilgili belirsizlikler, insanların davranışları ve kontrolün dışında gelişen olaylar seni normalden fazla düşündürüyor olabilir. Bir problem ortaya çıktığında yalnızca mevcut durumu değil, bunun ileride yaratabileceği onlarca ihtimali de hesaplıyor olabilirsin. Bazen henüz yaşanmamış olaylar için bile zihinsel olarak hazırlık yapman mümkün. Bu durum kısa vadede seni hazırlıklı hissettirse de uzun vadede zihinsel yorgunluğa neden olabilir. Kendine sürekli 'Bunu nasıl kontrol edebilirim?' diye sormak yerine 'Şu anda gerçekten yapabileceğim bir şey var mı?' diye düşünmek sana farklı bir bakış açısı kazandırabilir. Eğer bu kaygılar günlük yaşamını, uykunu, ilişkilerini veya işlerini belirgin şekilde etkiliyorsa bir uzmandan destek almak faydalı olabilir.