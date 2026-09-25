article/comments
article/share
Haberler
Test
Psikoloji Testleri
Bu Davranışlardan 15 Tanesini Yapıyorsan Anksiyeten Yüksek Olabilir!

Bu Davranışlardan 15 Tanesini Yapıyorsan Anksiyeten Yüksek Olabilir!

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Editörü
25.09.2026 - 18:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bazen zihnimiz yaşadığımız olaylardan çok daha fazlasını düşünür. Henüz gerçekleşmemiş bir şey için endişelenmek, sürekli kötü ihtimalleri hesaplamak, insanların söylediklerinin altında başka anlamlar aramak veya küçük bir problemi saatlerce düşünmek günlük hayatın bir parçası haline gelebilir. Peki senin zihnin ne kadar fazla çalışıyor? Aşağıdaki davranışlardan kaç tanesini yaptığını say. Özellikle 15 veya daha fazlasını kendinde görüyorsan, yoğun kaygı eğilimlerin olabilir. Ancak unutma, bu test bir tanı aracı değildir. Sonuçlar yalnızca günlük davranışların üzerinden eğlenceli ve farkındalık amaçlı bir değerlendirme sunar.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bu davranışlardan hangilerini yapıyorsun?

Eğer seçmek istediğin tüm şıkları seçtiysen.
Sonucu görmek için yandaki butona tıkla!

Kaygını Genellikle Yönetebiliyorsun

Günlük hayatında endişelendiğin ve stres yaşadığın zamanlar elbette oluyor, ancak kaygının düşüncelerini tamamen ele geçirmesine genellikle izin vermiyorsun. Bir problemle karşılaştığında hemen en kötü senaryoya gitmek yerine olayın gerçekten ne kadar önemli olduğunu değerlendirebiliyorsun. Belirsizlik seni zaman zaman rahatsız etse de her şeyi kontrol altında tutmaya çalışmıyorsun. İnsanların davranışlarını sürekli analiz etmek veya gelecekte yaşanabilecek sorunları önceden çözmeye çalışmak yerine çoğu durumda olayların kendi akışında ilerlemesine izin verebiliyorsun.

Zihnin Fazla Çalışıyor

Senin zihnin bazen gereğinden fazla senaryo üretebiliyor. Özellikle belirsiz durumlarda ne olacağını önceden tahmin etmeye çalışıyor ve kontrol edemediğin şeyleri kontrol etmeye uğraşıyor olabilirsin. Bir mesajın neden geç geldiğini düşünmek, bir konuşmanın ardından söylediklerini tekrar değerlendirmek veya gelecekte yaşanabilecek problemleri önceden hesaplamak sende zaman zaman görülebilir. Bunların her biri tek başına olağan davranışlar olabilir. Ancak sıklaştığında zihinsel olarak yorucu hale gelebilir. Senin için önemli olan şey, her düşüncenin çözülmesi gereken bir problem olmadığını fark etmek. Bazen bir sorunun cevabını hemen bulamamak veya gelecekte ne olacağını bilememek de hayatın normal bir parçası. Zihnine biraz boşluk bırakmayı öğrendikçe kendini daha rahat hissedebilirsin.

Kaygı Günlük Hayatında Daha Fazla Yer Kaplıyor

Listedeki davranışların yarısından fazlasını kendinde görüyorsan, endişe ve aşırı düşünme günlük hayatında belirgin bir yer kaplıyor olabilir. Özellikle gelecekle ilgili belirsizlikler, insanların davranışları ve kontrolün dışında gelişen olaylar seni normalden fazla düşündürüyor olabilir. Bir problem ortaya çıktığında yalnızca mevcut durumu değil, bunun ileride yaratabileceği onlarca ihtimali de hesaplıyor olabilirsin. Bazen henüz yaşanmamış olaylar için bile zihinsel olarak hazırlık yapman mümkün. Bu durum kısa vadede seni hazırlıklı hissettirse de uzun vadede zihinsel yorgunluğa neden olabilir. Kendine sürekli 'Bunu nasıl kontrol edebilirim?' diye sormak yerine 'Şu anda gerçekten yapabileceğim bir şey var mı?' diye düşünmek sana farklı bir bakış açısı kazandırabilir. Eğer bu kaygılar günlük yaşamını, uykunu, ilişkilerini veya işlerini belirgin şekilde etkiliyorsa bir uzmandan destek almak faydalı olabilir.

Kaygı Düşüncelerinin Kontrolünü Zorlaştırıyor Olabilir

Kaygı Düşüncelerinin Kontrolünü Zorlaştırıyor Olabilir

Bu listedeki davranışların neredeyse tamamını kendinde görüyorsan zihninin sürekli tetikte olduğu bir dönemden geçiyor olabilirsin. Henüz gerçekleşmemiş olayları düşünmek, en kötü ihtimalleri hesaplamak, insan davranışlarını analiz etmek ve kontrol edemediğin durumlar hakkında endişelenmek oldukça yorucu bir döngü yaratabilir. Özellikle her şey yolundayken bile bir şeylerin ters gitmesini beklemek, zihnin sürekli tehlike arıyor gibi hissetmene neden olabilir. Böyle zamanlarda kişi bazen kaygıyı azaltmak için daha fazla düşünmeye başlar. Fakat fazla düşünmek her zaman daha fazla kontrol sağlamaz. Aksine zihinsel yorgunluğu artırabilir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın