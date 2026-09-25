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Halef: Köklerin Çağrısı Dizisi Oyuncusu Biran Damla Yılmaz’a Hapis Cezası Verildi

Halef: Köklerin Çağrısı Dizisi Oyuncusu Biran Damla Yılmaz’a Hapis Cezası Verildi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
25.09.2026 - 08:51
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'Halef: Köklerin Çağrısı' dizisinin başrol oyuncusu Biran Damla Yılmaz, Almanya'da 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ceza, oyuncunun Almanya'da yaşadığı dönemde yaptırdığı ve toplamı 285 bin euroyu bulan estetik işlemlerin ücretini ödememesi nedeniyle verildi. Yılmaz cephesi ise aylardır Almanya'da hakkında hiçbir adli süreç bulunmadığını savunuyordu.

Kaynak: Ömer Karahan / Sabah

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Karar, oyuncunun Almanya'da yaptırdığı estetik işlemlerin faturaları ödenmeyince geldi.

Karar, oyuncunun Almanya'da yaptırdığı estetik işlemlerin faturaları ödenmeyince geldi.

Sabah'tan Ömer Karahan'ın haberine göre Biran Damla Yılmaz, Almanya'da bulunduğu dönemde botoks, dudak dolgusu, selülit tedavisi ve lazer gibi bir dizi işlem yaptırdı. Bu işlemlerin toplam bedeli 285 bin euroya ulaştı.

Ücret ödenmeyince Alman savcılığı, polis ve alacaklılar devreye girdi. Yürütülen yargı sürecinin sonunda oyuncu hakkında 6 ay hapis cezası verildi. Karar, Yılmaz'ın Şanlıurfa'da 'Halef: Köklerin Çağrısı'nın çekimlerini sürdürdüğü bir döneme denk geldi.

Borç iddiası ilk kez haziran ayında bir televizyon programında gündeme gelmişti.

Borç iddiası ilk kez haziran ayında bir televizyon programında gündeme gelmişti.

16 Haziran 2026'da TV8'de yayınlanan 'Gel Konuşalım' programında gazeteci Mehmet Üstündağ, Yılmaz'ın estetik faturalarını ödemediği için Almanya'da arandığını ileri sürmüştü. O gün ekrana gelen faturalarda konuşulan tutar 144 bin euroydu.

Üstündağ'ın iddiasına göre hastane faturaları doğrudan oyuncunun adına kesilmişti. Hamburg mahkemelerinin Yılmaz'ı mali beyan vermeye çağırdığı, ardından icra işlemlerinin başlatıldığı ve Hamburg'da bir yakalama kararı bulunduğu da programda dile getirilmişti. Aradan geçen üç ayda borcun 285 bin euroya çıktığı aktarılıyor.

Faturaların kefili ise oyuncunun eski sevgilisi Abdurrahman Aydın'dı.

Faturaların kefili ise oyuncunun eski sevgilisi Abdurrahman Aydın'dı.

Habere göre Yılmaz, estetik işlemler sırasında o dönem birlikte olduğu Abdurrahman Aydın'ı kefil gösterdi. Aydın'ın bir yıl önce evlenme teklif ettiği çift, Mayıs 2026'da yollarını ayırdı ve oyuncu Türkiye'ye döndü.

Ödeme yapılmayınca icra takibi başlatıldı. Süreç sonunda borcun büyük bölümü kefil olan Aydın'dan tahsil edildi. Aydın ise ilgili belgeleri Hamburg Türk Konsolosluğu'nda yeminli tercüme ve apostil işlemlerinden geçirerek onaylattı ve dosyayı yargıya taşıdı.

Dosyada yalnızca estetik borcu yok: Yılmaz'ın oturum izni için sahte belge düzenlediği de öne sürülüyor.

Dosyada yalnızca estetik borcu yok: Yılmaz'ın oturum izni için sahte belge düzenlediği de öne sürülüyor.

Temmuz ayında Abdurrahman Aydın, eski sevgilisi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Aydın, Yılmaz'ın Almanya'da oturum izni alabilmek için sahte belge kullandığını öne sürerek 'resmi belgede sahtecilik' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamalarını dile getirdi.

Şikâyette oyuncunun ilişkilerini oturum izni ve maddi çıkar sağlamak için kullandığı da iddia edildi. Sabah'ın haberine göre sahte belge iddiası, Almanya'daki soruşturmanın da bir parçası.

Yılmaz'ın avukatı ise haziranda tüm iddiaların asılsız olduğunu açıklamıştı.

Yılmaz'ın avukatı ise haziranda tüm iddiaların asılsız olduğunu açıklamıştı.

Haziranda yapılan basın açıklamasında Yılmaz'ın avukatı, Almanya'da müvekkili hakkında herhangi bir adli işlem ya da yakalama kararı bulunmadığını vurguladı. Açıklamaya göre İstanbul Aile Mahkemesi, 12 Haziran 2026'da 2026/4650 esas numaralı dosyayla Abdurrahman Aydın hakkında uzaklaştırma kararı verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da 2026/109643 soruşturma numarasıyla Aydın hakkında tehdit ve ısrarlı takip suçlarından soruşturma başlattı. Avukat, Aydın'ın Alman ve Türk resmi belgeleri üzerinde oynayarak oyuncudan para talep ettiğini ileri sürdü, iddiaları da gerçeklikten uzak ve tamamen kurgu olarak nitelendirdi.

Hapis kararının ardından Yılmaz cephesinden henüz yeni bir açıklama gelmedi. Sabah'a göre onaylı belgelerle Türkiye'de de hukuki başvuru yapılabilecek, Almanya'daki kararın uluslararası adli iş birliği kapsamında diğer AB ülkelerinde de uygulanması bekleniyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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