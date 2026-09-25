Halef: Köklerin Çağrısı Dizisi Oyuncusu Biran Damla Yılmaz’a Hapis Cezası Verildi

Sabah'tan Ömer Karahan'ın haberine göre Biran Damla Yılmaz, Almanya'da bulunduğu dönemde botoks, dudak dolgusu, selülit tedavisi ve lazer gibi bir dizi işlem yaptırdı. Bu işlemlerin toplam bedeli 285 bin euroya ulaştı.

Ücret ödenmeyince Alman savcılığı, polis ve alacaklılar devreye girdi. Yürütülen yargı sürecinin sonunda oyuncu hakkında 6 ay hapis cezası verildi. Karar, Yılmaz'ın Şanlıurfa'da 'Halef: Köklerin Çağrısı'nın çekimlerini sürdürdüğü bir döneme denk geldi.