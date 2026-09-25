Halef: Köklerin Çağrısı Dizisi Oyuncusu Biran Damla Yılmaz’a Hapis Cezası Verildi
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'Halef: Köklerin Çağrısı' dizisinin başrol oyuncusu Biran Damla Yılmaz, Almanya'da 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ceza, oyuncunun Almanya'da yaşadığı dönemde yaptırdığı ve toplamı 285 bin euroyu bulan estetik işlemlerin ücretini ödememesi nedeniyle verildi. Yılmaz cephesi ise aylardır Almanya'da hakkında hiçbir adli süreç bulunmadığını savunuyordu.
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Karar, oyuncunun Almanya'da yaptırdığı estetik işlemlerin faturaları ödenmeyince geldi.
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Borç iddiası ilk kez haziran ayında bir televizyon programında gündeme gelmişti.
Faturaların kefili ise oyuncunun eski sevgilisi Abdurrahman Aydın'dı.
Dosyada yalnızca estetik borcu yok: Yılmaz'ın oturum izni için sahte belge düzenlediği de öne sürülüyor.
Yılmaz'ın avukatı ise haziranda tüm iddiaların asılsız olduğunu açıklamıştı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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