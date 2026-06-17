Hakkındaki Estetik İddialarına Biran Damla Yılmaz'dan Açıklama: Eski Sevgilisinin Tehditlerini İfşa Etti!
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Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/h...
Son günlerde hakkında ortaya atılan iddialarla magazin gündeminin merkezine oturan Biran Damla Yılmaz, sessizliğini Birsen Altuntaş'a bozdu. Almanya'da hakkında yakalama kararı bulunduğu ve estetik operasyon borçları nedeniyle hukuki süreç yaşadığı yönündeki iddiaları kesin bir dille reddeden ünlü oyuncu, yıllardır gizlediği sağlık sorunlarını ilk kez açıkladı. Bununla da yetinmeyen Yılmaz, eski sevgilisi tarafından psikolojik şiddet gördüğünü, tehdit edildiğini ve uzaklaştırma kararı aldırmak zorunda kaldığını söyledi. İşte Biran Damla Yılmaz'ın gündem yaratan açıklamalarının tüm detayları...
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Son günlerde magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri Biran Damla Yılmaz oldu.
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İddiaların ardından gözler Biran Damla Yılmaz'a çevrildi. Ünlü oyuncu ise Birsen Altuntaş'a yaptığı açıklamada hakkında ortaya atılan tüm suçlamaları kesin bir dille reddetti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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