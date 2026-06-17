Hakkındaki Estetik İddialarına Biran Damla Yılmaz'dan Açıklama: Eski Sevgilisinin Tehditlerini İfşa Etti!

Almanya'ya estetik operasyon yaptırmak için gitmediğini söyleyen Yılmaz, yıllardır gizlediği sağlık sorunlarını ilk kez kamuoyuyla paylaştı.

Oyuncu, 13 yaşından beri çeşitli sağlık problemleri yaşadığını ve böbrek üstü bezi yetmezliği nedeniyle uzun süre tedavi gördüğünü açıkladı. Sektördeki 'oyuncu her zaman sağlıklı ve kusursuz görünmeli' baskısı nedeniyle rahatsızlığını yıllarca gizlediğini belirten Yılmaz, Almanya'ya da tedavi amacıyla gittiğini söyledi. Hatta bu süreçte uzun süre hastanede yattığını, bazı günler yürüyemeyecek kadar kötü durumda olduğunu ve bu nedenle birçok projeyi kabul edemediğini anlattı.

Yılmaz'ın açıklamalarındaki en dikkat çekici bölüm ise estetik operasyon iddialarına verdiği yanıt oldu. Ünlü oyuncu, Almanya'da estetik değil, ileride anne olabilmek için rahmiyle ilgili önemli bir ameliyat geçirdiğini belirtti. Ortaya atılan estetik operasyon iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyleyen oyuncu, özel hayatına dair bu kadar hassas bir konunun kamuoyu önünde tartışılmasının kendisini derinden üzdüğünü ifade etti.

Biran Damla Yılmaz bununla da yetinmedi ve eski sevgilisiyle yaşadığı süreci tüm detaylarıyla anlattı. İlişkilerini karşılıklı konuşarak sonlandırdığını belirten oyuncu, ayrılık sonrasında eski sevgilisinin kendisine psikolojik baskı uygulamaya başladığını öne sürdü. İddiasına göre eski sevgilisi, hakkında çıkan bazı haberler nedeniyle kendisini suçladı ve ilişkilerinin devam ettiğini açıklaması için baskı yaptı.

Oyuncu, açıklama yapmayı reddetmesinin ardından tehditlerin başladığını söyledi. Eski sevgilisinin Urfa'daki dizi setine gelip olay çıkaracağını, kaldığı oteli basacağını söylediğini belirten Yılmaz, bu nedenle güvenlik önlemleri almak zorunda kaldığını ve hukuki yollara başvurarak uzaklaştırma kararı aldırdığını açıkladı.

Yılmaz'ın ifadelerine göre süreç daha sonra maddi taleplere dönüştü. Daha önce evlilik planları yaptıkları dönemde Almanya'daki oturma izni için hazırlanan evrakların iptal edilmesini istediğini söyleyen eski sevgilisinin, sonrasında birlikte kurmayı planladıkları iş üzerinden kendisinden para talep etmeye başladığını iddia etti. Ünlü oyuncu, eski sevgilisinin kendi kişisel harcamalarını da ekleyerek kendisinden para istediğini ve kabul etmemesi halinde hayatını bitirmekle, medya üzerinden itibarını zedelemekle tehdit ettiğini öne sürdü.

Hakkında ortaya atılan 'kırmızı bültenle aranıyor' ve 'yakalama kararı var' iddialarına da yanıt veren oyuncu, böyle bir durumun söz konusu olmadığını söyledi. Hakkındaki tüm resmi evrakların ve süreçlerin incelendiğini belirten Yılmaz, iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

Uzun süre sessiz kalmayı tercih ettiğini söyleyen Biran Damla Yılmaz, yaşadıklarının kendisine bir kadın olarak korkuyu ve çaresizliği hissettirdiğini ifade etti. Küçük yaşlardan beri çalıştığını, sağlık sorunlarına ve geçirdiği ameliyatlara rağmen kariyerinden vazgeçmediğini belirten oyuncu, başarılı olmaya başladığı bir dönemde bu iddialarla karşı karşıya kalmasının kendisini derinden yaraladığını dile getirdi.