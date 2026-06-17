Kıvanç Tatlıtuğ'u Görenler Tanıyamadı: Bıyıklı Yeni İmajı Şoke Etti!

Best Model of Turkey ve Best Model of the World yarışmalarındaki birinciliklerinin ardından oyunculuğa adım atan Tatlıtuğ, kariyerinin henüz ilk yıllarında geniş bir hayran kitlesi edinmeyi başardı. Ancak onu gerçek anlamda bir yıldız haline getiren şey yalnızca dış görünüşü değil, her projede bambaşka bir karaktere dönüşebilme yeteneği oldu.

'Gümüş' dizisindeki Mehmet Şadoğlu karakteriyle büyük çıkış yakalayan oyuncu, özellikle Orta Doğu'da adeta bir fenomene dönüştü. Ardından gelen 'Aşk-ı Memnu' ise kariyerinin en önemli kırılma noktalarından biri oldu. Behlül Haznedar karakteriyle milyonları ekran başına kilitleyen Tatlıtuğ, yıllar geçmesine rağmen hala bu rolle anılmaya devam ediyor. Sonrasında 'Kuzey Güney', 'Cesur ve Güzel', 'Çarpışma' ve 'Aile' gibi birbirinden farklı projelerde yer alarak yalnızca romantik jön olmadığını, güçlü bir karakter oyuncusu olduğunu da kanıtladı.

Kıvanç Tatlıtuğ'un kariyerinde dikkat çeken bir diğer nokta ise rol aldığı karakterler için geçirdiği fiziksel dönüşümler oldu. Ünlü oyuncu yıllardır canlandıracağı karaktere göre saçını, sakalını, kilosunu ve hatta duruşunu değiştirmekten çekinmiyor. Özellikle son aylarda yeni dijital projesi için yaptığı peş peşe imaj değişiklikleri sosyal medyada sık sık gündem oldu.

İlk büyük değişim Mart ayında geldi. Hayranlarının alışık olduğu kumral görünümüne veda eden Tatlıtuğ, saçlarını oldukça açık bir sarı tona boyattı. Kimilerinin 'platin sarısı', kimilerinin ise esprili şekilde 'civciv sarısı' olarak tanımladığı yeni görünüm kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Bu radikal değişiklik yalnızca saç rengiyle sınırlı kalmadı. Oyuncunun belirgin şekilde kilo verdiği de dikkatlerden kaçmadı. Hayranlarının bir kısmı bu yeni tarzı son derece modern bulurken, bir kısmı ise Kıvanç Tatlıtuğ'un doğal görünümünü daha çok beğendiğini dile getirdi.

Sarı saçlı dönemin ardından ünlü oyuncu bir kez daha herkesi şaşırttı. Bu kez yıllardır yüzünün ayrılmaz parçası haline gelen sakallarına veda etti. Haziran ayının başında ortaya çıkan görüntülerde Tatlıtuğ'un tamamen sinekkaydı tıraş olduğu görüldü. Sakalsız hali sosyal medyada büyük yankı uyandırırken binlerce kullanıcı 'Behlül geri döndü', 'Aşk-ı Memnu günlerine ışınlandık' gibi yorumları yaptı. Pek çok kişi oyuncunun gençleşmiş görünümüne dikkat çekti.