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Kıvanç Tatlıtuğ'u Görenler Tanıyamadı: Bıyıklı Yeni İmajı Şoke Etti!

Kıvanç Tatlıtuğ'u Görenler Tanıyamadı: Bıyıklı Yeni İmajı Şoke Etti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
17.06.2026 - 13:38
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Kıvanç Tatlıtuğ yıllardır yalnızca başarılı projeleriyle değil, canlandırdığı her karakter için geçirdiği dikkat çekici dönüşümlerle de konuşuluyor. Türk televizyon tarihine damga vuran Behlül Haznedar'dan Kuzey Tekinoğlu'na, Aslan Soykan'dan sinema projelerindeki unutulmaz karakterlerine kadar her rolünde bambaşka bir görünüme bürünen ünlü oyuncu, son aylarda peş peşe yaptığı imaj değişiklikleriyle yeniden gündemin merkezine yerleşti. Önce sarı saçlarıyla şaşırtan, ardından sakallarına veda ederek hayranlarını Aşk-ı Memnu günlerine götüren Tatlıtuğ, şimdi de bıyıklı yeni haliyle dikkat çekiyor. Gelin, Kıvanç Tatlıtuğ'un kariyer yolculuğuna ve son dönemde çok konuşulan imaj değişikliklerine birlikte bakalım.

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Kıvanç Tatlıtuğ denildiğinde akla sadece yakışıklılığı değil, yıllardır Türk televizyonlarına damga vuran unutulmaz karakterler de geliyor.

Kıvanç Tatlıtuğ denildiğinde akla sadece yakışıklılığı değil, yıllardır Türk televizyonlarına damga vuran unutulmaz karakterler de geliyor.

Best Model of Turkey ve Best Model of the World yarışmalarındaki birinciliklerinin ardından oyunculuğa adım atan Tatlıtuğ, kariyerinin henüz ilk yıllarında geniş bir hayran kitlesi edinmeyi başardı. Ancak onu gerçek anlamda bir yıldız haline getiren şey yalnızca dış görünüşü değil, her projede bambaşka bir karaktere dönüşebilme yeteneği oldu.

'Gümüş' dizisindeki Mehmet Şadoğlu karakteriyle büyük çıkış yakalayan oyuncu, özellikle Orta Doğu'da adeta bir fenomene dönüştü. Ardından gelen 'Aşk-ı Memnu' ise kariyerinin en önemli kırılma noktalarından biri oldu. Behlül Haznedar karakteriyle milyonları ekran başına kilitleyen Tatlıtuğ, yıllar geçmesine rağmen hala bu rolle anılmaya devam ediyor. Sonrasında 'Kuzey Güney', 'Cesur ve Güzel', 'Çarpışma' ve 'Aile' gibi birbirinden farklı projelerde yer alarak yalnızca romantik jön olmadığını, güçlü bir karakter oyuncusu olduğunu da kanıtladı.

Kıvanç Tatlıtuğ'un kariyerinde dikkat çeken bir diğer nokta ise rol aldığı karakterler için geçirdiği fiziksel dönüşümler oldu. Ünlü oyuncu yıllardır canlandıracağı karaktere göre saçını, sakalını, kilosunu ve hatta duruşunu değiştirmekten çekinmiyor. Özellikle son aylarda yeni dijital projesi için yaptığı peş peşe imaj değişiklikleri sosyal medyada sık sık gündem oldu.

İlk büyük değişim Mart ayında geldi. Hayranlarının alışık olduğu kumral görünümüne veda eden Tatlıtuğ, saçlarını oldukça açık bir sarı tona boyattı. Kimilerinin 'platin sarısı', kimilerinin ise esprili şekilde 'civciv sarısı' olarak tanımladığı yeni görünüm kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Bu radikal değişiklik yalnızca saç rengiyle sınırlı kalmadı. Oyuncunun belirgin şekilde kilo verdiği de dikkatlerden kaçmadı. Hayranlarının bir kısmı bu yeni tarzı son derece modern bulurken, bir kısmı ise Kıvanç Tatlıtuğ'un doğal görünümünü daha çok beğendiğini dile getirdi.

Sarı saçlı dönemin ardından ünlü oyuncu bir kez daha herkesi şaşırttı. Bu kez yıllardır yüzünün ayrılmaz parçası haline gelen sakallarına veda etti. Haziran ayının başında ortaya çıkan görüntülerde Tatlıtuğ'un tamamen sinekkaydı tıraş olduğu görüldü. Sakalsız hali sosyal medyada büyük yankı uyandırırken binlerce kullanıcı 'Behlül geri döndü', 'Aşk-ı Memnu günlerine ışınlandık' gibi yorumları yaptı. Pek çok kişi oyuncunun gençleşmiş görünümüne dikkat çekti.

Ancak görünen o ki değişim bununla da sınırlı kalmadı. Kıvanç Tatlıtuğ bu kez Sakarya Akyazı'da Kenan Sofuoğlu ve oğlu Zayn Sofuoğlu ile bir araya geldiği görüntülerle gündeme geldi.

Sosyal medyada paylaşılan videoda dikkat çeken detay ise oyuncunun yeni bıyıklı imajı oldu.

Sosyal medyada paylaşılan videoda dikkat çeken detay ise oyuncunun yeni bıyıklı imajı oldu.

Kısa süre önce sakallarını tamamen kesen Tatlıtuğ'un bu kez yalnızca bıyık bıraktığı görüldü. Böylece son birkaç ay içinde sarı saçlı, sakalsız ve bıyıklı olmak üzere peş peşe üç farklı görünümle hayranlarının karşısına çıktı.

Motor sporlarına olan ilgisiyle bilinen Tatlıtuğ'un, Zayn Sofuoğlu'nun kullandığı araca binmeden önce yaptığı 'Zayn, senin videolarını biliyoruz... Lütfen bana acı' esprisi de sosyal medyada çok konuşuldu. Ancak videonun en çok konuşulan kısmı yine yeni imajı oldu. Takipçileri oyuncunun bıyıklı görünümünü konuşurken, pek çok kişi bu değişimlerin Disney+ için hazırlanan yeni dizisi 'Dönence' kapsamında yapıldığını öne sürdü.

Kariyeri boyunca her rolünde farklı birine dönüşen Kıvanç Tatlıtuğ, son aylardaki peş peşe imaj değişiklikleriyle bir kez daha gündemin merkezine yerleşmiş durumda. Sarı saçlarıyla şaşırtan, sakallarını keserek nostalji rüzgarı estiren ve son olarak bıyıklı haliyle dikkat çeken ünlü oyuncunun yeni projesi kadar yeni görünümü de şimdiden merak konusu olmuş durumda.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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