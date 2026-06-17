Kıvanç Tatlıtuğ'u Görenler Tanıyamadı: Bıyıklı Yeni İmajı Şoke Etti!
Kıvanç Tatlıtuğ yıllardır yalnızca başarılı projeleriyle değil, canlandırdığı her karakter için geçirdiği dikkat çekici dönüşümlerle de konuşuluyor. Türk televizyon tarihine damga vuran Behlül Haznedar'dan Kuzey Tekinoğlu'na, Aslan Soykan'dan sinema projelerindeki unutulmaz karakterlerine kadar her rolünde bambaşka bir görünüme bürünen ünlü oyuncu, son aylarda peş peşe yaptığı imaj değişiklikleriyle yeniden gündemin merkezine yerleşti. Önce sarı saçlarıyla şaşırtan, ardından sakallarına veda ederek hayranlarını Aşk-ı Memnu günlerine götüren Tatlıtuğ, şimdi de bıyıklı yeni haliyle dikkat çekiyor. Gelin, Kıvanç Tatlıtuğ'un kariyer yolculuğuna ve son dönemde çok konuşulan imaj değişikliklerine birlikte bakalım.
Kıvanç Tatlıtuğ denildiğinde akla sadece yakışıklılığı değil, yıllardır Türk televizyonlarına damga vuran unutulmaz karakterler de geliyor.
Ancak görünen o ki değişim bununla da sınırlı kalmadı. Kıvanç Tatlıtuğ bu kez Sakarya Akyazı'da Kenan Sofuoğlu ve oğlu Zayn Sofuoğlu ile bir araya geldiği görüntülerle gündeme geldi.
Sosyal medyada paylaşılan videoda dikkat çeken detay ise oyuncunun yeni bıyıklı imajı oldu.
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