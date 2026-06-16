Hayatını Kaybeden Ece İrtem'in Annesinin İfadesi Ortaya Çıktı: Son Saatlerinde Neler Yaşandığını Anlattı

Daha önce Mahkum, Bay Yanlış, Payitaht Abdülhamid ve Yeni Gelin gibi yapımlarda da rol alan oyuncu, ekranların sevilen yüzlerinden biri haline gelmişti.

Oyunculuk performansı kadar enerjisi ve güler yüzüyle de tanınan İrtem'in ani vefatı, rol arkadaşları ve hayranlarını derinden etkiledi. Vefat haberinin ardından sosyal medyada çok sayıda taziye mesajı paylaşılırken, birçok ünlü isim de üzüntüsünü dile getirdi.

Ece İrtem'in, İstanbul Kadıköy'de annesiyle birlikte yaşadığı evde hayatını kaybettiği öğrenildi. İlk belirlemelere göre genç oyuncunun kalp krizi geçirdiği değerlendiriliyor. Ancak ölüm nedeninin kesin olarak belirlenebilmesi için Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan otopsi raporu bekleniyor.

Adli Tıp Kurumu morgundaki ilk otopsi ve numune alma işlemleri tamamlandı ve genç oyuncunun cenazesi, Adli Tıp Kurumu önünde gözyaşları içinde bekleyen arkadaşlarının eşliğinde, emekli savcı olan babası Vural İrtem'e teslim edildi.

Oyuncunun avukatı tarafından yapılan açıklamada da ilk bulguların kalp krizini işaret ettiği belirtilirken, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü ifade edilmişti.