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Hayatını Kaybeden Ece İrtem'in Annesinin İfadesi Ortaya Çıktı: Son Saatlerinde Neler Yaşandığını Anlattı

Hayatını Kaybeden Ece İrtem'in Annesinin İfadesi Ortaya Çıktı: Son Saatlerinde Neler Yaşandığını Anlattı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
16.06.2026 - 13:07
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Türk televizyon dünyası, 35 yaşında hayatını kaybeden genç oyuncu Ece İrtem'den gelen acı haberle sarsıldı. Son olarak Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Işıl karakteriyle izleyicilerin karşısına çıkan başarılı oyuncunun ani vefatı, sanat camiasında ve sosyal medyada büyük üzüntü yarattı. Doğum gününü kutlamasının üzerinden henüz bir gün geçmişken hayatını kaybeden İrtem'in ölümüne ilişkin soruşturma sürerken, annesi Nuriye İrtem'in emniyete verdiği ifade de ortaya çıktı.

Kaynak: Cansu Canan ile Yeni Sayfa

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Ece İrtem, kariyeri boyunca birçok televizyon projesinde yer alsa da son dönemde Kızılcık Şerbeti dizisindeki Işıl karakteriyle adından sıkça söz ettiriyordu.

Ece İrtem, kariyeri boyunca birçok televizyon projesinde yer alsa da son dönemde Kızılcık Şerbeti dizisindeki Işıl karakteriyle adından sıkça söz ettiriyordu.

Daha önce Mahkum, Bay Yanlış, Payitaht Abdülhamid ve Yeni Gelin gibi yapımlarda da rol alan oyuncu, ekranların sevilen yüzlerinden biri haline gelmişti.

Oyunculuk performansı kadar enerjisi ve güler yüzüyle de tanınan İrtem'in ani vefatı, rol arkadaşları ve hayranlarını derinden etkiledi. Vefat haberinin ardından sosyal medyada çok sayıda taziye mesajı paylaşılırken, birçok ünlü isim de üzüntüsünü dile getirdi.

Ece İrtem'in, İstanbul Kadıköy'de annesiyle birlikte yaşadığı evde hayatını kaybettiği öğrenildi. İlk belirlemelere göre genç oyuncunun kalp krizi geçirdiği değerlendiriliyor. Ancak ölüm nedeninin kesin olarak belirlenebilmesi için Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan otopsi raporu bekleniyor.

Adli Tıp Kurumu morgundaki ilk otopsi ve numune alma işlemleri tamamlandı ve genç oyuncunun cenazesi, Adli Tıp Kurumu önünde gözyaşları içinde bekleyen arkadaşlarının eşliğinde, emekli savcı olan babası Vural İrtem'e teslim edildi.

Oyuncunun avukatı tarafından yapılan açıklamada da ilk bulguların kalp krizini işaret ettiği belirtilirken, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü ifade edilmişti.

Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan anne Nuriye İrtem'in anlattıkları ortaya çıktı.

Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan anne Nuriye İrtem'in anlattıkları ortaya çıktı.

Ortaya çıkan bilgilere göre anne-kız, Ece İrtem'in 14 Haziran'daki doğum gününü kutlamak için akşam saatlerinde evlerinin yakınındaki bir mekana gitti. Birlikte pasta kesip vakit geçiren ikili, gece saatlerinde tekrar evlerine döndü.

Nuriye İrtem ifadesinde, kızının eve geldikten sonra alkollü olduğunu ve rutin olarak kullandığı antidepresan ilacını aldığını söyledi. Daha sonra kızını odasına yatırdığını belirten anne, gece saatlerinde tuvalete kalktığını duyduğunu ancak ardından yeniden odasına döndüğünü anlattı.

Sabah saatlerinde kahvaltı için kızını çağırdığını ifade eden Nuriye İrtem, herhangi bir yanıt alamayınca odasına girdiğini ve Ece İrtem'i hareketsiz halde bulduğunu söyledi. 

Hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in annesi Nuriye İrtem'in ifadesi:

'Bir mekana doğum günü kutlamasına gittik. 20.36'da evimize döndük.

Kızımı antidepresan ilacını içtikten sonra alkollü olduğu için yatağına yatırdım. Sabah olduğunda kahvaltı yapmak için çağırdım ancak cevap vermedi.

Odasına girdiğimde ağzından kötü sıvı geldiğini gördüm. Çok fazla alkol alıyordu aynı zamanda ağır antidepresan ilaçları kullanıyordu.'

Ortaya çıkan ifadelerin ardından soruşturma dosyasına yeni detaylar eklenirken, kamuoyu şimdi Adli Tıp Kurumu'nun hazırlayacağı resmi otopsi raporunu bekliyor.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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