Hayatını Kaybeden Ece İrtem'in Annesinin İfadesi Ortaya Çıktı: Son Saatlerinde Neler Yaşandığını Anlattı
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Türk televizyon dünyası, 35 yaşında hayatını kaybeden genç oyuncu Ece İrtem'den gelen acı haberle sarsıldı. Son olarak Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Işıl karakteriyle izleyicilerin karşısına çıkan başarılı oyuncunun ani vefatı, sanat camiasında ve sosyal medyada büyük üzüntü yarattı. Doğum gününü kutlamasının üzerinden henüz bir gün geçmişken hayatını kaybeden İrtem'in ölümüne ilişkin soruşturma sürerken, annesi Nuriye İrtem'in emniyete verdiği ifade de ortaya çıktı.
Kaynak: Cansu Canan ile Yeni Sayfa
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Ece İrtem, kariyeri boyunca birçok televizyon projesinde yer alsa da son dönemde Kızılcık Şerbeti dizisindeki Işıl karakteriyle adından sıkça söz ettiriyordu.
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Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan anne Nuriye İrtem'in anlattıkları ortaya çıktı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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