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35 Yaşında Hayatını Kaybeden Oyuncu Ece İrtem'in Son Görüntüleri Ortaya Çıktı

35 Yaşında Hayatını Kaybeden Oyuncu Ece İrtem'in Son Görüntüleri Ortaya Çıktı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
16.06.2026 - 09:08
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Türk televizyon dünyasını yasa boğan haber, genç yaşta gelen bir kayıpla gündeme oturdu. Son olarak Kızılcık Şerbeti dizisindeki performansıyla izleyicilerin beğenisini kazanan Ece İrtem, 35 yaşında hayatını kaybetti. Doğum gününü kutlamasının üzerinden henüz bir gün geçmişken gelen acı haber sevenlerini derinden üzerken, oyuncunun vefatından kısa süre önce kaydedilen son görüntüleri de ortaya çıktı. Buyurun, detaylara birlikte bakalım.

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Oyunculuk kariyeri boyunca birçok başarılı projede yer alan İrtem, özellikle son dönemde Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Işıl karakteriyle geniş kitlelerin sevgisini kazanmıştı.

Oyunculuk kariyeri boyunca birçok başarılı projede yer alan İrtem, özellikle son dönemde Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Işıl karakteriyle geniş kitlelerin sevgisini kazanmıştı.

Başarılı oyuncu yalnızca Kızılcık Şerbeti ile değil; Mahkum'da Ferda, Bay Yanlış'ta Gizem Sezer, Payitaht Abdülhamid'de Robina ve Yeni Gelin'de Afet karakterleriyle de ekranlarda boy göstermişti. Gerek güzelliği gerek oyunculuk performansıyla dikkat çeken İrtem, son yılların sevilen televizyon yüzlerinden biri haline gelmişti.

Sanat dünyasını sarsan olay 15 Haziran 2026 tarihinde yaşandı. Ece İrtem'in, annesiyle birlikte yaşadığı İstanbul Kadıköy'deki evinde öğle saatlerinde odasında hareketsiz halde bulunduğu öğrenildi.

İlk açıklamalara göre genç oyuncunun ani bir kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği değerlendiriliyor. Ancak kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından resmi raporun kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

Henüz bir gün önce 35. yaşını kutlayan İrtem'in beklenmedik vefatı sosyal medyada büyük üzüntü yaratırken, rol arkadaşları ve sevenleri peş peşe taziye mesajları paylaştı.

Ece İrtem'in vefatından kısa süre önce kaydedilen güvenlik kamerası görüntüleri de gündem oldu.

Ortaya çıkan kayıtların bir bölümünde ise annesiyle birlikte bir restoranda vakit geçirdiği, daha sonra da bir arkadaşıyla buluştuğu anlar yer aldı.

Görüntülerde oyuncunun annesiyle birlikte yaşadıkları apartmana giriş yaptığı anlar kameralara yansıdı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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