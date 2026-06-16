35 Yaşında Hayatını Kaybeden Oyuncu Ece İrtem'in Son Görüntüleri Ortaya Çıktı

Başarılı oyuncu yalnızca Kızılcık Şerbeti ile değil; Mahkum'da Ferda, Bay Yanlış'ta Gizem Sezer, Payitaht Abdülhamid'de Robina ve Yeni Gelin'de Afet karakterleriyle de ekranlarda boy göstermişti. Gerek güzelliği gerek oyunculuk performansıyla dikkat çeken İrtem, son yılların sevilen televizyon yüzlerinden biri haline gelmişti.

Sanat dünyasını sarsan olay 15 Haziran 2026 tarihinde yaşandı. Ece İrtem'in, annesiyle birlikte yaşadığı İstanbul Kadıköy'deki evinde öğle saatlerinde odasında hareketsiz halde bulunduğu öğrenildi.

İlk açıklamalara göre genç oyuncunun ani bir kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği değerlendiriliyor. Ancak kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından resmi raporun kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

Henüz bir gün önce 35. yaşını kutlayan İrtem'in beklenmedik vefatı sosyal medyada büyük üzüntü yaratırken, rol arkadaşları ve sevenleri peş peşe taziye mesajları paylaştı.