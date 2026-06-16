35 Yaşında Hayatını Kaybeden Oyuncu Ece İrtem'in Son Görüntüleri Ortaya Çıktı
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Türk televizyon dünyasını yasa boğan haber, genç yaşta gelen bir kayıpla gündeme oturdu. Son olarak Kızılcık Şerbeti dizisindeki performansıyla izleyicilerin beğenisini kazanan Ece İrtem, 35 yaşında hayatını kaybetti. Doğum gününü kutlamasının üzerinden henüz bir gün geçmişken gelen acı haber sevenlerini derinden üzerken, oyuncunun vefatından kısa süre önce kaydedilen son görüntüleri de ortaya çıktı. Buyurun, detaylara birlikte bakalım.
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Oyunculuk kariyeri boyunca birçok başarılı projede yer alan İrtem, özellikle son dönemde Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Işıl karakteriyle geniş kitlelerin sevgisini kazanmıştı.
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Ece İrtem'in vefatından kısa süre önce kaydedilen güvenlik kamerası görüntüleri de gündem oldu.
Görüntülerde oyuncunun annesiyle birlikte yaşadıkları apartmana giriş yaptığı anlar kameralara yansıdı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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