Yıllardır ALS Hastalığıyla Mücadele Ediyor: Bir Zamanların Ünlü Modelinin Son Hali Ortaya Çıktı
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Bir döneme damga vuran podyumların yıldız isimlerinden Murat Mısırlı, bu kez kariyeriyle değil sağlık mücadelesiyle gündemde. Yıllardır ALS hastalığıyla mücadele eden ünlü isim, 58. yaş gününde yakın dostlarının düzenlediği sürpriz kutlamayla moral buldu. Arzum Onan'dan Uğurkan Erez'e kadar birçok tanınmış ismin bir araya geldiği organizasyonda duygu dolu anlar yaşandı. Gelin, Mısırlı'nın hem podyumlardan yoga eğitmenliğine uzanan kariyer yolculuğuna hem de yıllardır sürdürdüğü zorlu sağlık mücadelesine yakından bakalım.
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1990'lı ve 2000'li yıllarda moda dünyasının en dikkat çeken isimlerinden biri olan Murat Mısırlı, yalnızca podyumlarda değil, dans ve oyunculuk alanındaki çalışmalarıyla da adından söz ettirdi.
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Murat Mısırlı'nın hayatı 2019 yılında konulan ALS teşhisiyle tamamen değişti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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