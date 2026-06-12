Yıllardır ALS Hastalığıyla Mücadele Ediyor: Bir Zamanların Ünlü Modelinin Son Hali Ortaya Çıktı

Halk arasında 'kas erimesi hastalığı' olarak da bilinen ALS, sinir sistemini etkileyen ve zamanla kasların işlevlerini kaybetmesine neden olan ilerleyici bir hastalık olarak biliniyor.

Zorlu süreç boyunca hastalığını uzun süre gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Mısırlı, daha sonra yaptığı açıklamalarla hem yaşadıklarını anlattı hem de ALS konusunda farkındalık yaratmaya çalıştı. Ünlü isim, hastalığıyla ilgili konuşurken sık sık mücadele etmek yerine onu kabul etmeyi seçtiğini, yaşamı mümkün olduğunca neşeyle karşılamaya çalıştığını dile getirdi.

Yakın dostları ve ailesinin desteği de bu süreçte en büyük güç kaynaklarından biri oldu. Kenan İmirzalıoğlu, Ece Uslu ve moda dünyasından birçok isim yıllardır Mısırlı'nın yanında yer alırken, ünlü isim yaşam enerjisini korumaya devam etti.

ALS nedeniyle zor günler geçiren Murat Mısırlı, 58. yaş gününde dostlarından gelen anlamlı sürprizle duygusal anlar yaşadı. Arzum Onan, Sinem Güven, İpek Gümüşoğlu, Uğurkan Erez ve Gökhan Yurdusev gibi yakın arkadaşları, ünlü ismi bu özel gününde yalnız bırakmadı.

Eşi Burcu Ergün Mısırlı ve oğlu Tibet Mısırlı'nın da yer aldığı kutlamada pasta kesilirken, uzun süredir görüşemediği dostlarıyla hasret gideren Mısırlı'nın oldukça duygulandığı görüldü.