article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Yıllardır ALS Hastalığıyla Mücadele Ediyor: Bir Zamanların Ünlü Modelinin Son Hali Ortaya Çıktı

Yıllardır ALS Hastalığıyla Mücadele Ediyor: Bir Zamanların Ünlü Modelinin Son Hali Ortaya Çıktı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
12.06.2026 - 15:53
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bir döneme damga vuran podyumların yıldız isimlerinden Murat Mısırlı, bu kez kariyeriyle değil sağlık mücadelesiyle gündemde. Yıllardır ALS hastalığıyla mücadele eden ünlü isim, 58. yaş gününde yakın dostlarının düzenlediği sürpriz kutlamayla moral buldu. Arzum Onan'dan Uğurkan Erez'e kadar birçok tanınmış ismin bir araya geldiği organizasyonda duygu dolu anlar yaşandı. Gelin, Mısırlı'nın hem podyumlardan yoga eğitmenliğine uzanan kariyer yolculuğuna hem de yıllardır sürdürdüğü zorlu sağlık mücadelesine yakından bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1990'lı ve 2000'li yıllarda moda dünyasının en dikkat çeken isimlerinden biri olan Murat Mısırlı, yalnızca podyumlarda değil, dans ve oyunculuk alanındaki çalışmalarıyla da adından söz ettirdi.

1990'lı ve 2000'li yıllarda moda dünyasının en dikkat çeken isimlerinden biri olan Murat Mısırlı, yalnızca podyumlarda değil, dans ve oyunculuk alanındaki çalışmalarıyla da adından söz ettirdi.

İzmir Karşıyaka'da dünyaya gelen Mısırlı, gençlik yıllarında sporla iç içe bir hayat sürerken aldığı bir mankenlik teklifi kariyerinin yönünü değiştirdi. Türkiye'yi uluslararası platformlarda temsil eden milli mankenlerden biri haline gelen Mısırlı, yaklaşık 30 farklı ülkede düzenlenen organizasyonlarda yer aldı.

Moda dünyasındaki başarısının ardından tiyatro sahnelerine ve televizyon projelerine yönelen Mısırlı, Levent Kırca Tiyatrosu başta olmak üzere çeşitli yapımlarda görev aldı. Ancak onun hayatındaki en büyük dönüşüm 2000'li yılların ortasında gerçekleşti. Meditasyon ve yogaya ilgi duymaya başlayan Mısırlı, zamanla profesyonel yoga eğitmenliğine yöneldi ve bu alanda Türkiye'nin saygın isimlerinden biri haline geldi. Uzun yıllardır yoga ve nefes çalışmaları üzerine eğitimler veren ünlü isim, sakin yaşam tarzıyla da dikkat çekiyordu.

Murat Mısırlı'nın hayatı 2019 yılında konulan ALS teşhisiyle tamamen değişti.

Murat Mısırlı'nın hayatı 2019 yılında konulan ALS teşhisiyle tamamen değişti.

Halk arasında 'kas erimesi hastalığı' olarak da bilinen ALS, sinir sistemini etkileyen ve zamanla kasların işlevlerini kaybetmesine neden olan ilerleyici bir hastalık olarak biliniyor.

Zorlu süreç boyunca hastalığını uzun süre gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Mısırlı, daha sonra yaptığı açıklamalarla hem yaşadıklarını anlattı hem de ALS konusunda farkındalık yaratmaya çalıştı. Ünlü isim, hastalığıyla ilgili konuşurken sık sık mücadele etmek yerine onu kabul etmeyi seçtiğini, yaşamı mümkün olduğunca neşeyle karşılamaya çalıştığını dile getirdi.

Yakın dostları ve ailesinin desteği de bu süreçte en büyük güç kaynaklarından biri oldu. Kenan İmirzalıoğlu, Ece Uslu ve moda dünyasından birçok isim yıllardır Mısırlı'nın yanında yer alırken, ünlü isim yaşam enerjisini korumaya devam etti.

ALS nedeniyle zor günler geçiren Murat Mısırlı, 58. yaş gününde dostlarından gelen anlamlı sürprizle duygusal anlar yaşadı. Arzum Onan, Sinem Güven, İpek Gümüşoğlu, Uğurkan Erez ve Gökhan Yurdusev gibi yakın arkadaşları, ünlü ismi bu özel gününde yalnız bırakmadı.

Eşi Burcu Ergün Mısırlı ve oğlu Tibet Mısırlı'nın da yer aldığı kutlamada pasta kesilirken, uzun süredir görüşemediği dostlarıyla hasret gideren Mısırlı'nın oldukça duygulandığı görüldü.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın