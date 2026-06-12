Bennu Gerede'nin Yüzüne Sürdüğü Vajinal Bölge Kremi Tartışma Yarattı: Doktorlardan Peş Peşe Uyarılar Geldi!
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Ünlü fotoğraf sanatçısı Bennu Gerede, yıllardır yalnızca kariyeriyle değil sıra dışı yaşam tarzı ve açıklamalarıyla da gündeme gelen isimlerden biri. Özellikle son yıllarda Bali'de sürdürdüğü hayatı, katıldığı programlarda yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık konuşulan Gerede, bu kez bambaşka bir konuyla sosyal medyanın gündemine oturdu.
Yaşam tarzı ve tabuları zorlayan çıkışlarıyla adından söz ettiren Gerede, özel bölgede kullanılmak üzere üretilen bir östrojen kremini yüzüne sürdüğünü açıklayınca sosyal medyada adeta tartışma başladı.
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Türkiye'nin en tanınmış fotoğraf sanatçılarından biri olan Bennu Gerede, uzun yıllardır alışılmışın dışında yaşam tarzıyla dikkat çekiyor.
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Bennu Gerede'nin son paylaşımı ise beklenmedik bir tartışmanın fitilini ateşledi. Gerede, özel bölgede kullanılmak üzere geliştirilen östrojen içerikli bir kremi yüzüne uyguladığını açıkladı.
İşte o anlar:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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