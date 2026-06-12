Bennu Gerede'nin Yüzüne Sürdüğü Vajinal Bölge Kremi Tartışma Yarattı: Doktorlardan Peş Peşe Uyarılar Geldi!

Ünlü fotoğraf sanatçısı Bennu Gerede, yıllardır yalnızca kariyeriyle değil sıra dışı yaşam tarzı ve açıklamalarıyla da gündeme gelen isimlerden biri. Özellikle son yıllarda Bali'de sürdürdüğü hayatı, katıldığı programlarda yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık konuşulan Gerede, bu kez bambaşka bir konuyla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Yaşam tarzı ve tabuları zorlayan çıkışlarıyla adından söz ettiren Gerede, özel bölgede kullanılmak üzere üretilen bir östrojen kremini yüzüne sürdüğünü açıklayınca sosyal medyada adeta tartışma başladı.