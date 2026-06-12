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Bennu Gerede'nin Yüzüne Sürdüğü Vajinal Bölge Kremi Tartışma Yarattı: Doktorlardan Peş Peşe Uyarılar Geldi!

Bennu Gerede'nin Yüzüne Sürdüğü Vajinal Bölge Kremi Tartışma Yarattı: Doktorlardan Peş Peşe Uyarılar Geldi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
12.06.2026 - 14:59
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Ünlü fotoğraf sanatçısı Bennu Gerede, yıllardır yalnızca kariyeriyle değil sıra dışı yaşam tarzı ve açıklamalarıyla da gündeme gelen isimlerden biri. Özellikle son yıllarda Bali'de sürdürdüğü hayatı, katıldığı programlarda yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık konuşulan Gerede, bu kez bambaşka bir konuyla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Yaşam tarzı ve tabuları zorlayan çıkışlarıyla adından söz ettiren Gerede, özel bölgede kullanılmak üzere üretilen bir östrojen kremini yüzüne sürdüğünü açıklayınca sosyal medyada adeta tartışma başladı.

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Türkiye'nin en tanınmış fotoğraf sanatçılarından biri olan Bennu Gerede, uzun yıllardır alışılmışın dışında yaşam tarzıyla dikkat çekiyor.

Türkiye'nin en tanınmış fotoğraf sanatçılarından biri olan Bennu Gerede, uzun yıllardır alışılmışın dışında yaşam tarzıyla dikkat çekiyor.

Çocuklarıyla birlikte Bali'ye yerleşen, doğayla iç içe bir hayat süren ve zaman zaman yaptığı açıklamalarla tartışma yaratan Gerede, özellikle ilişkiler, cinsellik, yaş alma ve kadın bedeni üzerine yaptığı açık sözlü yorumlarla magazin gündeminde sık sık yer buluyor.

Katıldığı televizyon programlarında ve YouTube yayınlarında tabu kabul edilen birçok konuda rahatça konuşması, sosyal medyada hem destek hem de eleştiri almasına neden oluyor. Kimi zaman yaşam felsefesiyle takdir toplarken, kimi zaman da açıklamaları nedeniyle günlerce konuşuluyor.

Bennu Gerede'nin son paylaşımı ise beklenmedik bir tartışmanın fitilini ateşledi. Gerede, özel bölgede kullanılmak üzere geliştirilen östrojen içerikli bir kremi yüzüne uyguladığını açıkladı.

Bennu Gerede'nin son paylaşımı ise beklenmedik bir tartışmanın fitilini ateşledi. Gerede, özel bölgede kullanılmak üzere geliştirilen östrojen içerikli bir kremi yüzüne uyguladığını açıkladı.

Paylaşım kısa sürede sosyal medyada yayılırken bazı kullanıcılar bu yöntemin işe yarayıp yaramadığını tartışmaya başladı. Özellikle genç görünüm ve yaşlanma karşıtı uygulamalara ilgi duyan kişiler arasında konu hızla gündem olurken, uzmanlardan peş peşe açıklamalar geldi.

Uzmanlara göre söz konusu ürün sıradan bir kozmetik krem değil, hormon içeren tıbbi bir ilaç. Kadın hastalıkları uzmanları ve dermatologlar, vajinal kullanım amacıyla geliştirilen östrojen içerikli ürünlerin doktor tavsiyesi olmadan yüz bölgesine uygulanmasının ciddi sağlık riskleri oluşturabileceğini belirtiyor. Uzmanlar, sosyal medyada paylaşılan kişisel deneyimlerin tıbbi tavsiye gibi algılanmasının halk sağlığı açısından sakıncalı olduğuna dikkat çekiyor.

Bazı doktorlar ise bu tür paylaşımların yanlış yönlendirmeye neden olabileceğini savunarak konuyla ilgili hukuki girişimlerde bulunabileceklerini açıkladı.

Doktorların açıklamalarına göre hormon içeren kremlerin kontrolsüz şekilde kullanılması çeşitli yan etkileri beraberinde getirebilir.

Uzmanlar özellikle yüzde kalıcı lekelenmeler, güneş hassasiyetinde artış, kılcal damar görünümünün belirginleşmesi, istenmeyen tüylenme ve hormonal dengede bozulma gibi risklere dikkat çekiyor.

Bunun yanı sıra östrojenin kana karışması durumunda vücudun genel hormonal düzenini etkileyebileceği ve uzun vadede daha ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği ifade ediliyor.

İşte o anlar:

*Bennu Gerede'ye gelen yorumlarda da belirtildiği üzere uzmanlar ürünün yanlış kullanımını önermiyor. Kullanmadan önce MUTLAKA doktorunuza danışınız.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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