Shakira Dünya Kupası Açılışında Dublör mü Kullandı? Gerçek Ortaya Çıktı!

Futbolseverlerin heyecanla beklediği turnuva daha ilk gününden hem sahadaki mücadelelerle hem de açılış seremonisiyle dünya gündemine oturdu. Ancak gecenin en çok konuşulan ismi hiç kuşkusuz Shakira oldu.

Dünya Kupası'nın açılış maçında ev sahibi ülkelerden Meksika ile Güney Afrika karşı karşıya geldi. Tarihi Estadio Azteca'yı dolduran on binlerce taraftar, turnuvanın ilk heyecanına tanıklık ederken milyonlarca kişi de ekran başına kilitlendi.

Ancak maç öncesindeki açılış seremonisi adeta karşılaşmanın önüne geçti. Meksika kültürünü yansıtan dans gösterileri, geleneksel kostümler, dev koreografiler ve görsel şovlar stadyumu adeta bir festivale dönüştürdü. FIFA'nın bu yılki organizasyonda kültürel çeşitlilik ve birlik mesajını ön plana çıkarması da dikkat çekti.

Ve ardından sahneye Dünya Kupası denince akla gelen ilk isimlerden biri çıktı: Shakira. Aslında Shakira'nın Dünya Kupası sahnesine çıkması futbolseverler için büyük bir sürpriz değildi. Çünkü Kolombiyalı yıldız, turnuva tarihinin en ikonik sanatçılarından biri olarak kabul ediliyor.

İlk Dünya Kupası deneyimini 2006 Almanya organizasyonunda yaşayan Shakira, final maçı öncesinde seslendirdiği özel 'Hips Don't Lie' performansıyla büyük ses getirmişti.

Ancak asıl kırılma noktası 2010 Güney Afrika Dünya Kupası oldu. Turnuvanın resmi marşı olan 'Waka Waka (This Time for Africa)' bugün bile Dünya Kupası tarihinin en bilinen şarkılarından biri olarak gösteriliyor. Aradan geçen yıllara rağmen milyonlarca insanın hala ezbere söylediği parça, adeta turnuvanın sembolü haline geldi.

2014 yılında Brezilya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda ise bu kez 'La La La (Brazil 2014)' ile sahne aldı. Maracana Stadyumu'ndaki kapanış performansı uzun süre konuşuldu.

Ve şimdi, tam 12 yıl sonra bir kez daha Dünya Kupası sahnesindeydi.