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Shakira Dünya Kupası Açılışında Dublör mü Kullandı? Gerçek Ortaya Çıktı!

etiket Shakira Dünya Kupası Açılışında Dublör mü Kullandı? Gerçek Ortaya Çıktı!

Dünya Kupası 2026
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
12.06.2026 - 11:56
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2026 FIFA Dünya Kupası'nın açılış töreni futbol kadar müzikseverlerin de gündemindeydi. Dünya Kupaları denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Shakira, Burna Boy ile birlikte turnuvanın resmi şarkısı 'Dai Dai'yi ilk kez canlı seslendirirken milyonlarca kişi ekran başına kilitlendi. Ancak görkemli performansın ardından sosyal medyada ortaya atılan bir komplo teorisi, şovun önüne geçmeyi başardı. Bazı kullanıcılar sahneye çıkan kişinin Shakira olmadığını, hatta FIFA'nın bir dublör kullandığını öne sürdü. Kısa sürede viral olan bu iddia sosyal medyayı ikiye bölerken, gerçek çok geçmeden ortaya çıktı. Peki Dünya Kupası'nın açılış gecesinde neler yaşandı ve 'Fake Shakira' teorisi nereden çıktı?

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2026 FIFA Dünya Kupası nihayet başladı! ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenen dev organizasyonun ilk düdüğü 11 Haziran'da Meksika'nın efsane stadyumu Estadio Azteca'da çaldı.

2026 FIFA Dünya Kupası nihayet başladı! ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenen dev organizasyonun ilk düdüğü 11 Haziran'da Meksika'nın efsane stadyumu Estadio Azteca'da çaldı.

Futbolseverlerin heyecanla beklediği turnuva daha ilk gününden hem sahadaki mücadelelerle hem de açılış seremonisiyle dünya gündemine oturdu. Ancak gecenin en çok konuşulan ismi hiç kuşkusuz Shakira oldu.

Dünya Kupası'nın açılış maçında ev sahibi ülkelerden Meksika ile Güney Afrika karşı karşıya geldi. Tarihi Estadio Azteca'yı dolduran on binlerce taraftar, turnuvanın ilk heyecanına tanıklık ederken milyonlarca kişi de ekran başına kilitlendi.

Ancak maç öncesindeki açılış seremonisi adeta karşılaşmanın önüne geçti. Meksika kültürünü yansıtan dans gösterileri, geleneksel kostümler, dev koreografiler ve görsel şovlar stadyumu adeta bir festivale dönüştürdü. FIFA'nın bu yılki organizasyonda kültürel çeşitlilik ve birlik mesajını ön plana çıkarması da dikkat çekti.

Ve ardından sahneye Dünya Kupası denince akla gelen ilk isimlerden biri çıktı: Shakira. Aslında Shakira'nın Dünya Kupası sahnesine çıkması futbolseverler için büyük bir sürpriz değildi. Çünkü Kolombiyalı yıldız, turnuva tarihinin en ikonik sanatçılarından biri olarak kabul ediliyor.

İlk Dünya Kupası deneyimini 2006 Almanya organizasyonunda yaşayan Shakira, final maçı öncesinde seslendirdiği özel 'Hips Don't Lie' performansıyla büyük ses getirmişti.

Ancak asıl kırılma noktası 2010 Güney Afrika Dünya Kupası oldu. Turnuvanın resmi marşı olan 'Waka Waka (This Time for Africa)' bugün bile Dünya Kupası tarihinin en bilinen şarkılarından biri olarak gösteriliyor. Aradan geçen yıllara rağmen milyonlarca insanın hala ezbere söylediği parça, adeta turnuvanın sembolü haline geldi.

2014 yılında Brezilya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda ise bu kez 'La La La (Brazil 2014)' ile sahne aldı. Maracana Stadyumu'ndaki kapanış performansı uzun süre konuşuldu.

Ve şimdi, tam 12 yıl sonra bir kez daha Dünya Kupası sahnesindeydi.

Shakira, 2026 Dünya Kupası'nın resmi şarkısı olan "Dai Dai (Let's Go)"yu Nijeryalı yıldız Burna Boy ile birlikte ilk kez canlı seslendirdi.

Shakira, 2026 Dünya Kupası'nın resmi şarkısı olan "Dai Dai (Let's Go)"yu Nijeryalı yıldız Burna Boy ile birlikte ilk kez canlı seslendirdi.

Kolombiyalı süperstar sahneye parlak sarı file detaylı gösterişli kostümüyle çıktı. Kendisine eşlik eden yüzlerce dansçıyla birlikte stadyumun ortasında kurulan dev sahnede performans sergileyen Shakira, her zamanki enerjisiyle izleyenleri büyüledi.

Şarkının ilerleyen bölümlerinde sahneye Burna Boy katıldı. Afrobeats ritimleriyle Latin ezgilerini buluşturan ikili, FIFA'nın bu yıl vermek istediği 'küresel birlik' mesajını adeta müzikle anlattı.

Turkuaz ve sarı renklerde hazırlanan bu dev koreografi tüm stadyumu kapladı. Sosyal medyada milyonlarca kişi bu anları paylaşırken açılış töreni kısa sürede dünya gündemine girdi.

Tam her şey yolunda giderken sosyal medyada ilginç bir komplo teorisi yayılmaya başladı.

Bazı kullanıcılar, açılış törenindeki kişinin Shakira olmadığını ve FIFA'nın bir dublör kullandığını öne sürdü. Hatta bazı paylaşımlarda 'Dai Dai söylerken kendi adını bile yanlış söyledi', 'Bu gerçek Shakira değil' ve 'Yüzü tamamen farklı görünüyor' gibi yorumlar yapıldı.

Bu iddialar kısa sürede milyonlarca görüntülenmeye ulaşınca konu uluslararası basının da dikkatini çekti. Uzmanlar ve dünya basını ise bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını net şekilde ortaya koydu.

Öncelikle açılış seremonisinde kullanılan yoğun sahne makyajı, dev stadyum ışıkları ve televizyon yayınındaki kamera açıları nedeniyle Shakira'nın yüz hatlarının farklı algılanmış olabileceği belirtildi.

Bir diğer neden ise ses senkronizasyonu tartışmalarıydı. Bu ölçekteki açılış törenlerinde kullanılan teknik altyapı nedeniyle ses ile görüntü arasında milisaniyelik gecikmeler yaşanabiliyor. Bazı kullanıcılar da bunu yanlış yorumlayarak şarkıcının sözleri kaçırdığını veya playback yapan kişinin farklı biri olduğunu iddia etti.

Ancak yüksek çözünürlüklü görüntüler incelendiğinde Shakira'nın yıllardır bilinen yüz detaylarının ve alnındaki küçük yara izinin sahnedeki kişide de birebir bulunduğu görüldü.

Dahası, hayranlar Shakira'nın ikonik dans figürlerinin ve sahne enerjisinin taklit edilmesinin neredeyse imkansız olduğunu vurguladı.

Shakira'nın 2026 Dünya Kupası'ndaki açılış performansını şöyle bırakalım:

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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