Shakira Dünya Kupası Açılışında Dublör mü Kullandı? Gerçek Ortaya Çıktı!
2026 FIFA Dünya Kupası'nın açılış töreni futbol kadar müzikseverlerin de gündemindeydi. Dünya Kupaları denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Shakira, Burna Boy ile birlikte turnuvanın resmi şarkısı 'Dai Dai'yi ilk kez canlı seslendirirken milyonlarca kişi ekran başına kilitlendi. Ancak görkemli performansın ardından sosyal medyada ortaya atılan bir komplo teorisi, şovun önüne geçmeyi başardı. Bazı kullanıcılar sahneye çıkan kişinin Shakira olmadığını, hatta FIFA'nın bir dublör kullandığını öne sürdü. Kısa sürede viral olan bu iddia sosyal medyayı ikiye bölerken, gerçek çok geçmeden ortaya çıktı. Peki Dünya Kupası'nın açılış gecesinde neler yaşandı ve 'Fake Shakira' teorisi nereden çıktı?
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2026 FIFA Dünya Kupası nihayet başladı! ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenen dev organizasyonun ilk düdüğü 11 Haziran'da Meksika'nın efsane stadyumu Estadio Azteca'da çaldı.
Shakira, 2026 Dünya Kupası'nın resmi şarkısı olan "Dai Dai (Let's Go)"yu Nijeryalı yıldız Burna Boy ile birlikte ilk kez canlı seslendirdi.
Shakira'nın 2026 Dünya Kupası'ndaki açılış performansını şöyle bırakalım:
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