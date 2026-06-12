Usta Oyuncu Tarık Papuççuoğlu'nun Sağlık Durumu Belli Oldu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/usta-oyuncu-...
Türk televizyon ve tiyatro dünyasının en sevilen isimlerinden Tarık Papuççuoğlu, geçirdiği ciddi operasyonla hayranlarını endişelendirmişti. İkinci Bahar'dan Hayat Bilgisi'ne, son olarak da A.B.İ. dizisindeki Tahir Hancıoğlu karakterine kadar unutulmaz performanslara imza atan usta oyuncunun kalp damarlarındaki tıkanıklık nedeniyle bypass ameliyatı geçirdiği ortaya çıktı. 77 yaşındaki sanatçının sağlık durumuna ilişkin sevindiren haber ise kısa sürede geldi.
Kaynak: Sözcü
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tarık Papuççuoğlu denince pek çok kişinin aklına önce ekranların unutulmaz karakterleri geliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son günlerde ise Tarık Papuççuoğlu'nun sağlık durumu gündeme geldi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın