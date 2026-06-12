Usta Oyuncu Tarık Papuççuoğlu'nun Sağlık Durumu Belli Oldu

Türk tiyatrosunun köklü isimlerinden biri olan Tarık Papuççuoğlu, yıllardır hem televizyon dizilerinde hem de sinema filmlerinde canlandırdığı karakterlerle izleyicinin gönlünde özel bir yer edinmiş durumda. Uzun yıllar boyunca çeşitli tiyatro topluluklarında sahne alan deneyimli oyuncu, güçlü sesi, sahne hakimiyeti ve karakter oyunculuğuyla dikkat çekti. Ancak onu geniş kitlelerle buluşturan yapımlar arasında özellikle İkinci Bahar ve Hayat Bilgisi öne çıktı.

İkinci Bahar'da hayat verdiği Kebapçı Vakkas karakteri, dizinin en sevilen isimlerinden biri olurken; Hayat Bilgisi'nde canlandırdığı Amil Sağlam karakteri de ekran tarihine geçen roller arasında yer aldı. Sonraki yıllarda Papatyam, Kavak Yelleri, Şevkat Yerimdar, Gülperi ve Taçsız Prenses gibi yapımlarda da başarılı performanslar sergileyen oyuncu, her dönemin aranan karakter oyuncularından biri olmayı başardı.

Sinemada da oldukça üretken bir kariyere sahip olan Papuççuoğlu; Arkadaşım Şeytan, İlk Aşk, Benim Adım Feridun ve son dönemde Yaren Leylek gibi yapımlarda izleyici karşısına çıktı.

Usta oyuncunun son dönemdeki en dikkat çeken projelerinden biri de A.B.İ. oldu. Dizide Tahir Hancıoğlu karakterine hayat veren Papuççuoğlu, otoriter tavırları ve aile üzerindeki etkisiyle hikayenin en güçlü figürlerinden biri olarak öne çıktı.

Başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu gibi isimlerle paylaşan deneyimli oyuncu, kısa sürede dizinin en çok konuşulan karakterlerinden birine dönüştü. Ancak hikayenin planlanan akışı doğrultusunda Tahir Hancıoğlu'nun serüveni sona erdi ve Papuççuoğlu 15. bölüm itibarıyla projeye veda etti. Ayrılığın herhangi bir krizden değil, karakterin senaryodaki yolculuğunun tamamlanmasından kaynaklandığı belirtildi.