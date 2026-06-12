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Usta Oyuncu Tarık Papuççuoğlu'nun Sağlık Durumu Belli Oldu

Usta Oyuncu Tarık Papuççuoğlu'nun Sağlık Durumu Belli Oldu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
12.06.2026 - 10:46
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Türk televizyon ve tiyatro dünyasının en sevilen isimlerinden Tarık Papuççuoğlu, geçirdiği ciddi operasyonla hayranlarını endişelendirmişti. İkinci Bahar'dan Hayat Bilgisi'ne, son olarak da A.B.İ. dizisindeki Tahir Hancıoğlu karakterine kadar unutulmaz performanslara imza atan usta oyuncunun kalp damarlarındaki tıkanıklık nedeniyle bypass ameliyatı geçirdiği ortaya çıktı. 77 yaşındaki sanatçının sağlık durumuna ilişkin sevindiren haber ise kısa sürede geldi.

Kaynak: Sözcü

Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/usta-oyuncu-...
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Tarık Papuççuoğlu denince pek çok kişinin aklına önce ekranların unutulmaz karakterleri geliyor.

Tarık Papuççuoğlu denince pek çok kişinin aklına önce ekranların unutulmaz karakterleri geliyor.

Türk tiyatrosunun köklü isimlerinden biri olan Tarık Papuççuoğlu, yıllardır hem televizyon dizilerinde hem de sinema filmlerinde canlandırdığı karakterlerle izleyicinin gönlünde özel bir yer edinmiş durumda. Uzun yıllar boyunca çeşitli tiyatro topluluklarında sahne alan deneyimli oyuncu, güçlü sesi, sahne hakimiyeti ve karakter oyunculuğuyla dikkat çekti. Ancak onu geniş kitlelerle buluşturan yapımlar arasında özellikle İkinci Bahar ve Hayat Bilgisi öne çıktı.

İkinci Bahar'da hayat verdiği Kebapçı Vakkas karakteri, dizinin en sevilen isimlerinden biri olurken; Hayat Bilgisi'nde canlandırdığı Amil Sağlam karakteri de ekran tarihine geçen roller arasında yer aldı. Sonraki yıllarda Papatyam, Kavak Yelleri, Şevkat Yerimdar, Gülperi ve Taçsız Prenses gibi yapımlarda da başarılı performanslar sergileyen oyuncu, her dönemin aranan karakter oyuncularından biri olmayı başardı.

Sinemada da oldukça üretken bir kariyere sahip olan Papuççuoğlu; Arkadaşım Şeytan, İlk Aşk, Benim Adım Feridun ve son dönemde Yaren Leylek gibi yapımlarda izleyici karşısına çıktı.

Usta oyuncunun son dönemdeki en dikkat çeken projelerinden biri de A.B.İ. oldu. Dizide Tahir Hancıoğlu karakterine hayat veren Papuççuoğlu, otoriter tavırları ve aile üzerindeki etkisiyle hikayenin en güçlü figürlerinden biri olarak öne çıktı.

Başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu gibi isimlerle paylaşan deneyimli oyuncu, kısa sürede dizinin en çok konuşulan karakterlerinden birine dönüştü. Ancak hikayenin planlanan akışı doğrultusunda Tahir Hancıoğlu'nun serüveni sona erdi ve Papuççuoğlu 15. bölüm itibarıyla projeye veda etti. Ayrılığın herhangi bir krizden değil, karakterin senaryodaki yolculuğunun tamamlanmasından kaynaklandığı belirtildi.

Son günlerde ise Tarık Papuççuoğlu'nun sağlık durumu gündeme geldi.

Son günlerde ise Tarık Papuççuoğlu'nun sağlık durumu gündeme geldi.

Yapılan rutin kontroller sırasında oyuncunun kalp damarlarında ciddi tıkanıklıklar tespit edildi. O dönem A.B.İ. dizisindeki çekimleri devam eden sanatçının, rolünün tamamlanmasının ardından ameliyat sürecini öne aldığı öğrenildi.

77 yaşındaki oyuncu, Bodrum'da bypass ameliyatına alındı. Operasyon sırasında kalbe giden dört damarın değiştirildiği açıklandı. Oldukça kritik olarak değerlendirilen operasyonun başarıyla tamamlandığı ve doktorların müdahalesi sayesinde herhangi bir komplikasyon yaşanmadığı belirtildi.

Sevenlerini rahatlatan haber ise ameliyat sonrası geldi. Sözcü'nün haberine göre, Tarık Papuççuoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu, hastaneden taburcu edildiği ve Bodrum'daki evinde dinlenme sürecine geçtiği öğrenildi. Doktorlarının kontrolünde iyileşme sürecini sürdüren sanatçının kısa süre içinde günlük yaşamına dönmesinin beklendiği öğrenildi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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