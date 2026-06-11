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Pınar Altuğ'un 30 Bin TL'lik Ayakkabısı Olay Oldu: Yağmur Atacan'ın Tercihiyle Aradaki Fark Tartışma Yarattı!

Pınar Altuğ'un 30 Bin TL'lik Ayakkabısı Olay Oldu: Yağmur Atacan'ın Tercihiyle Aradaki Fark Tartışma Yarattı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
11.06.2026 - 11:58
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Magazin dünyasının en sevilen çiftlerinden Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan, bu kez aşklarıyla değil tarzlarıyla gündemde. Yıllardır haklarında yapılan tüm yorumlara rağmen evliliklerini mutlu bir şekilde sürdüren çift, Fransa'da düzenlenen dünyaca ünlü Roland Garros Tenis Turnuvası'nı izlemek için Paris'e gitti. Ancak ikilinin tribünden paylaştığı karelerde dikkat çeken detay maçtan çok ayakkabıları oldu. Pınar Altuğ'un yaklaşık 30 bin TL değerindeki lüks ayakkabısı ile Yağmur Atacan'ın 2.500 TL'lik spor ayakkabısı arasındaki fiyat farkı sosyal medyada kısa sürede gündem yaratırken, kullanıcılar ikiye bölündü. Kimileri haberi eleştirirken kimileri ise 'İdeal ilişki tam da böyle olur' diyerek çifti savundu.

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Magazin dünyasının en uzun soluklu ve en çok konuşulan evliliklerinden birine imza atan Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan, yıllardır haklarında yapılan tüm yorumlara rağmen aşklarını ilk günkü gibi yaşamaya devam ediyor.

Magazin dünyasının en uzun soluklu ve en çok konuşulan evliliklerinden birine imza atan Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan, yıllardır haklarında yapılan tüm yorumlara rağmen aşklarını ilk günkü gibi yaşamaya devam ediyor.

Çiftin hikayesi 2006 yılında birlikte rol aldıkları İlk Aşkım dizisinin setinde başladı. O dönem Türkiye'nin en tanınan isimlerinden biri olan Pınar Altuğ ile kariyerinin başındaki oyuncu Yağmur Atacan arasında başlayan arkadaşlık kısa sürede aşka dönüştü.

İkilinin tanışma hikayesi ise yıllar boyunca magazin dünyasının en çok konuşulan aşk başlangıçlarından biri oldu. Pınar Altuğ'un çeşitli programlarda anlattığına göre Yağmur Atacan, oldukça cesur bir hamle yaparak bir gün set sırasında oyuncunun odasına girdi ve ona duygularını belli etti. İlişkileri kısa sürede ciddileşirken, çift o dönem özellikle aralarındaki yaş farkı nedeniyle yoğun eleştirilere maruz kaldı. Pınar Altuğ'un Yağmur Atacan'dan 9 yaş büyük olması uzun süre magazin gündeminden düşmedi.

Hatta birçok kişi bu ilişkinin uzun sürmeyeceğini iddia etmiş, bazı yorumcular '15 gün bile dayanamazlar' yorumları yapmıştı. Ancak çift tüm eleştirilere kulaklarını kapatmayı tercih etti. 2007 yılında nişanlanan ikili, 12 Nisan 2008 tarihinde evlenerek ilişkilerini resmiyete taşıdı. Bir yıl sonra dünyaya gelen kızları Su ile birlikte ailelerini büyüten çift, bugün Türk magazin dünyasının en istikrarlı evliliklerinden biri olarak gösteriliyor.

Yıllar içinde yaş farkı nedeniyle sayısız kez gündeme gelseler de Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan, verdikleri samimi röportajlar ve sosyal medyadaki eğlenceli paylaşımlarıyla eleştirileri çoğu zaman mizaha dönüştürmeyi başardı. Özellikle Yağmur Atacan'ın 'Yaş farkını kapatamıyorum çünkü o da benimle birlikte yaşlanıyor' şeklindeki esprili açıklaması uzun süre konuşulmuştu.

Fransa'da düzenlenen dünyaca ünlü tenis turnuvası Roland Garros'u izlemek için Paris'e giden çiftin stil tercihleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Fransa'da düzenlenen dünyaca ünlü tenis turnuvası Roland Garros'u izlemek için Paris'e giden çiftin stil tercihleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Pınar Altuğ'un yaklaşık 30 bin TL değerindeki lüks ayakkabısı ile Yağmur Atacan'ın 2.500 TL'lik spor ayakkabısı arasındaki fiyat farkı kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu. Ancak sosyal medyada herkes aynı fikirde değildi...

Çiftin paylaşımı kısa sürede magazin sayfalarına taşınırken, kullanıcılar iki farklı görüş etrafında birleşti.

Bir kesim aradaki fiyat farkını mizah konusu yaparak 'Evin bütçesini kimin yönettiği belli oldu', 'Yağmur Atacan tam halk çocuğu çıktı', 'Bir taraf lüks sever, bir taraf rahatına düşkün' gibi yorumlar yaptı. Özellikle çiftin yıllardır süren eğlenceli ilişkisini bilen takipçiler, bu farkı esprili paylaşımlarla değerlendirdi.

Ancak birçok kişi ise konunun gündem olmasına tepki gösterdi. Sosyal medya kullanıcıları 'İdeal ilişki tam da bu değil mi?', 'İnsanlar birbirinin cebine göre yaşamak zorunda mı?', 'Biri pahalı ayakkabı giydi diye diğeri de aynı bütçede olmak zorunda değil', 'Evlilikte herkesin harcama alışkanlığı farklı olabilir' yorumlarıyla çifti savundu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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