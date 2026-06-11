Pınar Altuğ'un 30 Bin TL'lik Ayakkabısı Olay Oldu: Yağmur Atacan'ın Tercihiyle Aradaki Fark Tartışma Yarattı!
Magazin dünyasının en sevilen çiftlerinden Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan, bu kez aşklarıyla değil tarzlarıyla gündemde. Yıllardır haklarında yapılan tüm yorumlara rağmen evliliklerini mutlu bir şekilde sürdüren çift, Fransa'da düzenlenen dünyaca ünlü Roland Garros Tenis Turnuvası'nı izlemek için Paris'e gitti. Ancak ikilinin tribünden paylaştığı karelerde dikkat çeken detay maçtan çok ayakkabıları oldu. Pınar Altuğ'un yaklaşık 30 bin TL değerindeki lüks ayakkabısı ile Yağmur Atacan'ın 2.500 TL'lik spor ayakkabısı arasındaki fiyat farkı sosyal medyada kısa sürede gündem yaratırken, kullanıcılar ikiye bölündü. Kimileri haberi eleştirirken kimileri ise 'İdeal ilişki tam da böyle olur' diyerek çifti savundu.
Magazin dünyasının en uzun soluklu ve en çok konuşulan evliliklerinden birine imza atan Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan, yıllardır haklarında yapılan tüm yorumlara rağmen aşklarını ilk günkü gibi yaşamaya devam ediyor.
Fransa'da düzenlenen dünyaca ünlü tenis turnuvası Roland Garros'u izlemek için Paris'e giden çiftin stil tercihleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
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