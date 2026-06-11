Pınar Altuğ'un 30 Bin TL'lik Ayakkabısı Olay Oldu: Yağmur Atacan'ın Tercihiyle Aradaki Fark Tartışma Yarattı!

Çiftin hikayesi 2006 yılında birlikte rol aldıkları İlk Aşkım dizisinin setinde başladı. O dönem Türkiye'nin en tanınan isimlerinden biri olan Pınar Altuğ ile kariyerinin başındaki oyuncu Yağmur Atacan arasında başlayan arkadaşlık kısa sürede aşka dönüştü.

İkilinin tanışma hikayesi ise yıllar boyunca magazin dünyasının en çok konuşulan aşk başlangıçlarından biri oldu. Pınar Altuğ'un çeşitli programlarda anlattığına göre Yağmur Atacan, oldukça cesur bir hamle yaparak bir gün set sırasında oyuncunun odasına girdi ve ona duygularını belli etti. İlişkileri kısa sürede ciddileşirken, çift o dönem özellikle aralarındaki yaş farkı nedeniyle yoğun eleştirilere maruz kaldı. Pınar Altuğ'un Yağmur Atacan'dan 9 yaş büyük olması uzun süre magazin gündeminden düşmedi.

Hatta birçok kişi bu ilişkinin uzun sürmeyeceğini iddia etmiş, bazı yorumcular '15 gün bile dayanamazlar' yorumları yapmıştı. Ancak çift tüm eleştirilere kulaklarını kapatmayı tercih etti. 2007 yılında nişanlanan ikili, 12 Nisan 2008 tarihinde evlenerek ilişkilerini resmiyete taşıdı. Bir yıl sonra dünyaya gelen kızları Su ile birlikte ailelerini büyüten çift, bugün Türk magazin dünyasının en istikrarlı evliliklerinden biri olarak gösteriliyor.

Yıllar içinde yaş farkı nedeniyle sayısız kez gündeme gelseler de Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan, verdikleri samimi röportajlar ve sosyal medyadaki eğlenceli paylaşımlarıyla eleştirileri çoğu zaman mizaha dönüştürmeyi başardı. Özellikle Yağmur Atacan'ın 'Yaş farkını kapatamıyorum çünkü o da benimle birlikte yaşlanıyor' şeklindeki esprili açıklaması uzun süre konuşulmuştu.