Selena Gomez ve Benny Blanco'nun Olay Yaratan Paylaşımı Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı!
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Selena Gomez ve Benny Blanco, evliliklerinin ardından aşklarını dolu dizgin yaşamaya devam ediyor. Sık sık romantik paylaşımlarıyla gündeme gelen ünlü çift, bu kez sosyal medyada tartışma yaratan bir kareyle konuşuluyor.
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Dünyanın en çok konuşulan çiftlerinden biri haline gelen Selena Gomez ve Benny Blanco, aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih etseler de yaptıkları her paylaşım ve verdikleri her röportajla magazin gündemini sallamaya devam ediyor.
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Evliliklerinin ardından da aşklarını gizlemeyen çift, sık sık birlikte vakit geçirdikleri anları paylaşmaya devam etti.
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"Bunu herkesin içinde yapmak delilik resmen!"
"Dünyada bu ikisinden daha tuhaf bir çift yok."
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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