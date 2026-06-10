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Selena Gomez ve Benny Blanco'nun Olay Yaratan Paylaşımı Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı!

Selena Gomez ve Benny Blanco'nun Olay Yaratan Paylaşımı Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
10.06.2026 - 19:39
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Selena Gomez ve Benny Blanco, evliliklerinin ardından aşklarını dolu dizgin yaşamaya devam ediyor. Sık sık romantik paylaşımlarıyla gündeme gelen ünlü çift, bu kez sosyal medyada tartışma yaratan bir kareyle konuşuluyor.

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Dünyanın en çok konuşulan çiftlerinden biri haline gelen Selena Gomez ve Benny Blanco, aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih etseler de yaptıkları her paylaşım ve verdikleri her röportajla magazin gündemini sallamaya devam ediyor.

Dünyanın en çok konuşulan çiftlerinden biri haline gelen Selena Gomez ve Benny Blanco, aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih etseler de yaptıkları her paylaşım ve verdikleri her röportajla magazin gündemini sallamaya devam ediyor.

Uzun yıllar arkadaş olarak tanışan ikili, bugün müzik dünyasının en sevilen evliliklerinden birine sahip. İkili son günlerde ise hem romantik sosyal medya paylaşımları hem de Benny Blanco'nun yaptığı dikkat çekici açıklamalar nedeniyle yeniden manşetlerde yer alıyor.

Aslında Selena Gomez ve Benny Blanco'nun hikayesi sanılandan çok daha eskiye dayanıyor. İkili ilk kez yaklaşık 10 yıl önce müzik projeleri sayesinde yollarını kesiştirdi. Benny Blanco, Selena Gomez'in kariyerindeki birçok başarılı projede yer alan isimlerden biri oldu. 'Same Old Love' ve 'I Can't Get Enough' gibi çalışmalarda birlikte çalışan ikili yıllar boyunca yakın arkadaşlıklarını sürdürdü. Ancak dostlukları zamanla aşka dönüştü ve 2023 yılında ilişkilerini gözlerden uzak şekilde yaşamaya başladılar.

Çift, aşklarını ilk başlarda sır gibi saklamayı tercih etti. Selena Gomez'in Aralık 2023'te sosyal medya üzerinden yaptığı yorumlar ve paylaştığı fotoğraflar ise ilişkilerini resmen doğruladı. 

Özellikle Benny Blanco'nun Selena'ya olan hayranlığını her fırsatta dile getirmesi, çiftin kısa sürede Hollywood'un en dikkat çeken ilişkilerinden biri haline gelmesini sağladı.

Aşklarını dolu dizgin yaşayan çift, Aralık 2024'te nişanlandıklarını duyurdu. Selena Gomez'in dev pırlanta yüzüğü günlerce konuşulurken, Benny Blanco'nun romantik evlilik teklifi de magazin basınında geniş yer buldu. Yaklaşık 10 aylık nişanlılık sürecinin ardından çift, Eylül 2025'te Kaliforniya'da yakın dostlarının katıldığı samimi bir törenle dünyaevine girdi. Gösterişli düğün yılın en çok konuşulan magazin olaylarından biri olmuştu.

Evliliklerinin ardından da aşklarını gizlemeyen çift, sık sık birlikte vakit geçirdikleri anları paylaşmaya devam etti.

Evliliklerinin ardından da aşklarını gizlemeyen çift, sık sık birlikte vakit geçirdikleri anları paylaşmaya devam etti.

Ancak son günlerde ikiliyi gündeme taşıyan konu, zorunlu olarak yaşadıkları uzak mesafe süreci oldu. Selena Gomez şu sıralar 'Only Murders in the Building' dizisinin çekimleri nedeniyle Londra'da bulunurken, Benny Blanco ise Los Angeles'taki işleri nedeniyle Amerika'da kaldı.

Bu ayrılık süreci sırasında Selena Gomez'in yaptığı paylaşım sosyal medyada büyük ilgi gördü. Ünlü yıldız, eşiyle çekilmiş romantik karelerini paylaşarak 'Biri sizin için çok şey ifade ettiğinde mesafelerin hiçbir önemi yoktur... Seni özledim bebeğim' notunu düştü. Paylaşım kısa sürede milyonlarca beğeni alırken Benny Blanco'nun verdiği yanıt da dikkat çekti. Ünlü yapımcı, 'Sana her gün daha da aşık oluyorum' diyerek eşine olan sevgisini bir kez daha ilan etti.

Ancak, Selena Gomez ve Benny Blanco son pozlarıyla sosyal medyayı ikiye böldü! Ünlü çiftin paylaştığı bu kare, kısa sürede milyonlarca görüntülenme alırken yorumlar da peş peşe geldi.

twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com

"Bunu herkesin içinde yapmak delilik resmen!"

"Bunu herkesin içinde yapmak delilik resmen!"
twitter.com

"Dünyada bu ikisinden daha tuhaf bir çift yok."

"Dünyada bu ikisinden daha tuhaf bir çift yok."
twitter.com

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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