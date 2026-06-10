Selena Gomez ve Benny Blanco'nun Olay Yaratan Paylaşımı Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı!

Uzun yıllar arkadaş olarak tanışan ikili, bugün müzik dünyasının en sevilen evliliklerinden birine sahip. İkili son günlerde ise hem romantik sosyal medya paylaşımları hem de Benny Blanco'nun yaptığı dikkat çekici açıklamalar nedeniyle yeniden manşetlerde yer alıyor.

Aslında Selena Gomez ve Benny Blanco'nun hikayesi sanılandan çok daha eskiye dayanıyor. İkili ilk kez yaklaşık 10 yıl önce müzik projeleri sayesinde yollarını kesiştirdi. Benny Blanco, Selena Gomez'in kariyerindeki birçok başarılı projede yer alan isimlerden biri oldu. 'Same Old Love' ve 'I Can't Get Enough' gibi çalışmalarda birlikte çalışan ikili yıllar boyunca yakın arkadaşlıklarını sürdürdü. Ancak dostlukları zamanla aşka dönüştü ve 2023 yılında ilişkilerini gözlerden uzak şekilde yaşamaya başladılar.

Çift, aşklarını ilk başlarda sır gibi saklamayı tercih etti. Selena Gomez'in Aralık 2023'te sosyal medya üzerinden yaptığı yorumlar ve paylaştığı fotoğraflar ise ilişkilerini resmen doğruladı.

Özellikle Benny Blanco'nun Selena'ya olan hayranlığını her fırsatta dile getirmesi, çiftin kısa sürede Hollywood'un en dikkat çeken ilişkilerinden biri haline gelmesini sağladı.

Aşklarını dolu dizgin yaşayan çift, Aralık 2024'te nişanlandıklarını duyurdu. Selena Gomez'in dev pırlanta yüzüğü günlerce konuşulurken, Benny Blanco'nun romantik evlilik teklifi de magazin basınında geniş yer buldu. Yaklaşık 10 aylık nişanlılık sürecinin ardından çift, Eylül 2025'te Kaliforniya'da yakın dostlarının katıldığı samimi bir törenle dünyaevine girdi. Gösterişli düğün yılın en çok konuşulan magazin olaylarından biri olmuştu.