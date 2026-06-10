Demet Şener'in Kızı İrem Kutluay'ın Güzelliği Dikkat Çekti!
Türk mankenlik dünyasının en ikonik isimlerinden biri olan Demet Şener, yıllar geçse de güzelliği ve zarafetiyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Miss Turkey tacını takmasının üzerinden uzun yıllar geçmiş olsa da hem kariyeri hem de özel hayatıyla magazin gündemindeki yerini koruyan ünlü isim, bu kez çocuklarıyla gündeme geldi. Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile evliliğinden dünyaya gelen İrem ve Ömer Kutluay'ın son halleri sosyal medyada büyük ilgi gördü. Özellikle annesiyle verdiği son pozda dikkat çeken İrem Kutluay, güzelliği ve Demet Şener'e olan benzerliğiyle yorum yağmuruna tutulurken, genç yaşına rağmen annesinin boyunu geçmiş olması da gözlerden kaçmadı.
Türk magazin dünyasının en tanınan isimlerinden biri olan Demet Şener, 1995 yılında Türkiye Güzeli seçildikten sonra yalnızca podyumların değil ekranların da aranan yüzlerinden biri haline geldi.
20 yaşına basan İrem Kutluay, güzelliğiyle annesini aratmıyor.
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