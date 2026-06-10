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Demet Şener'in Kızı İrem Kutluay'ın Güzelliği Dikkat Çekti!

Demet Şener'in Kızı İrem Kutluay'ın Güzelliği Dikkat Çekti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
10.06.2026 - 15:11
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Türk mankenlik dünyasının en ikonik isimlerinden biri olan Demet Şener, yıllar geçse de güzelliği ve zarafetiyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Miss Turkey tacını takmasının üzerinden uzun yıllar geçmiş olsa da hem kariyeri hem de özel hayatıyla magazin gündemindeki yerini koruyan ünlü isim, bu kez çocuklarıyla gündeme geldi. Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile evliliğinden dünyaya gelen İrem ve Ömer Kutluay'ın son halleri sosyal medyada büyük ilgi gördü. Özellikle annesiyle verdiği son pozda dikkat çeken İrem Kutluay, güzelliği ve Demet Şener'e olan benzerliğiyle yorum yağmuruna tutulurken, genç yaşına rağmen annesinin boyunu geçmiş olması da gözlerden kaçmadı.

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Türk magazin dünyasının en tanınan isimlerinden biri olan Demet Şener, 1995 yılında Türkiye Güzeli seçildikten sonra yalnızca podyumların değil ekranların da aranan yüzlerinden biri haline geldi.

Türk magazin dünyasının en tanınan isimlerinden biri olan Demet Şener, 1995 yılında Türkiye Güzeli seçildikten sonra yalnızca podyumların değil ekranların da aranan yüzlerinden biri haline geldi.

Modellik kariyerinin yanı sıra oyunculuk ve sunuculuk da yapan Şener, yıllar boyunca güzelliği, zarafeti ve özel hayatıyla gündemden düşmedi. Kahpe Bizans, Asansör ve Bir Demet Tiyatro gibi yapımlarda yer alan ünlü isim, bugün ise daha çok sosyal medya paylaşımları, sağlıklı yaşam tutkusu ve çocuklarıyla kurduğu güçlü bağla dikkat çekiyor.

Demet Şener'in özel hayatı da yıllar boyunca magazin basınının en çok konuştuğu konular arasında yer aldı. 2005 yılında milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile evlenen Şener'in bu evlilikten İrem ve Ömer adında iki çocuğu dünyaya geldi. Uzun yıllar Türkiye'nin örnek çiftlerinden biri olarak gösterilen ikili, 2018 yılında yollarını ayırsa da çocukları için iletişimlerini sürdürmeye devam etti. Demet Şener, röportajlarında ve sosyal medya paylaşımlarında çocuklarının hayatındaki en büyük mutluluğu olduğunu her fırsatta dile getiriyor.

Son yıllarda ise Demet Şener'in paylaştığı aile fotoğraflarında dikkat çeken bir detay var: İrem ve Ömer artık annelerinin boyunu geçmiş durumda! Bir zamanların minik çocukları bugün genç yetişkinlere dönüşürken, sosyal medyada da büyük ilgi görüyorlar. Özellikle geçtiğimiz günlerde paylaşılan aile kareleri sonrasında birçok kişi 'Ne ara bu kadar büyüdüler?' yorumları yaptı.

20 yaşına basan İrem Kutluay, güzelliğiyle annesini aratmıyor.

20 yaşına basan İrem Kutluay, güzelliğiyle annesini aratmıyor.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarında uzun boyu, zarif duruşu ve yüz hatlarıyla dikkat çeken genç isim için sık sık 'Demet Şener'in kopyası' yorumları yapılıyor. Ancak bazı takipçiler, İrem'in gözlerinden ve yüz yapısından babası İbrahim Kutluay'a da oldukça benzediğini düşünüyor. Genç yaşına rağmen duruşu ve fiziğiyle magazin takipçilerinin dikkatini çeken İrem, şimdiden annesinin gençlik yıllarını hatırlatan isimlerden biri olarak gösteriliyor.

Ailenin küçük üyesi olarak tanınan Ömer Kutluay ise artık genç bir sporcu. Babasının izinden giderek basketbola yönelen Ömer, kariyerini İspanya'da sürdürüyor ve Real Madrid altyapısında forma giyiyor. Uzun boyu ve atletik yapısıyla dikkat çeken genç sporcu için sosyal medyada sık sık 'İbrahim Kutluay'ın gençliği' yorumları yapılıyor. 

Demet Şener, kızı İrem Kutluay ile verdiği pozla gündem oldu. Anne-kızın benzerliği sosyal medyada kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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