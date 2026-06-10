Demet Şener'in Kızı İrem Kutluay'ın Güzelliği Dikkat Çekti!

Modellik kariyerinin yanı sıra oyunculuk ve sunuculuk da yapan Şener, yıllar boyunca güzelliği, zarafeti ve özel hayatıyla gündemden düşmedi. Kahpe Bizans, Asansör ve Bir Demet Tiyatro gibi yapımlarda yer alan ünlü isim, bugün ise daha çok sosyal medya paylaşımları, sağlıklı yaşam tutkusu ve çocuklarıyla kurduğu güçlü bağla dikkat çekiyor.

Demet Şener'in özel hayatı da yıllar boyunca magazin basınının en çok konuştuğu konular arasında yer aldı. 2005 yılında milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile evlenen Şener'in bu evlilikten İrem ve Ömer adında iki çocuğu dünyaya geldi. Uzun yıllar Türkiye'nin örnek çiftlerinden biri olarak gösterilen ikili, 2018 yılında yollarını ayırsa da çocukları için iletişimlerini sürdürmeye devam etti. Demet Şener, röportajlarında ve sosyal medya paylaşımlarında çocuklarının hayatındaki en büyük mutluluğu olduğunu her fırsatta dile getiriyor.

Son yıllarda ise Demet Şener'in paylaştığı aile fotoğraflarında dikkat çeken bir detay var: İrem ve Ömer artık annelerinin boyunu geçmiş durumda! Bir zamanların minik çocukları bugün genç yetişkinlere dönüşürken, sosyal medyada da büyük ilgi görüyorlar. Özellikle geçtiğimiz günlerde paylaşılan aile kareleri sonrasında birçok kişi 'Ne ara bu kadar büyüdüler?' yorumları yaptı.