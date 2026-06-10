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İnce İnce Yasemince'nin İtilmiş'i İlyas İlbey'den Üzen Haber: Karaciğer Nakli Bekleniyor!

İnce İnce Yasemince'nin İtilmiş'i İlyas İlbey'den Üzen Haber: Karaciğer Nakli Bekleniyor!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
10.06.2026 - 14:47
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İnce İnce Yasemince dizisinde canlandırdığı İtilmiş karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu İlyas İlbey'den üzen haber geldi. Karaciğerinde tümör tespit edilen sanatçının hastanede tedavi gördüğü öğrenilirken, kızı Eylül İlbey sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Sabah'tan Gözde Nur'un haberine göre, tedavi sürecinin ardından karaciğer nakli ihtimali gündeme geldi.

Kaynak: Sabah

Kaynak: https://www.sabah.com.tr/trend/galeri...
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Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımları arasında yer alan İnce İnce Yasemince, 90'lı yıllara damga vuran skeçleri ve hafızalara kazınan karakterleriyle milyonların gönlünde taht kurmuştu.

Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımları arasında yer alan İnce İnce Yasemince, 90'lı yıllara damga vuran skeçleri ve hafızalara kazınan karakterleriyle milyonların gönlünde taht kurmuştu.

Yasemin Yalçın'ın birbirinden farklı tiplemelere hayat verdiği program, yalnızca bir komedi yapımı olmanın ötesine geçmiş; aile ilişkilerinden toplumsal olaylara kadar pek çok konuyu mizahi bir dille ekranlara taşımıştı. Sürahi Hanım, Alican, Gülazer ve elbette İtilmiş ile Kakılmış gibi karakterler yıllarca dilden dile dolaşırken, programın başrolündeki Yasemin Yalçın ve İlyas İlbey ikilisi Türk televizyonlarının en sevilen çiftlerinden biri haline gelmişti.

Özellikle İlyas İlbey'in canlandırdığı 'İtilmiş' karakteri ve Yasemin Yalçın'ın hayat verdiği 'Kakılmış' karakteri, dönemin en çok izlenen skeçleri arasında yer alıyordu. Birbirleriyle sürekli atışan, kimi zaman izleyenleri kahkahaya boğan kimi zaman da toplumsal eleştirileriyle dikkat çeken bu ikili, aradan geçen yıllara rağmen hala sosyal medyada paylaşılan nostaljik videoların başrolünde bulunuyor. Televizyon tarihine geçen bu karakterler sayesinde İlyas İlbey ve Yasemin Yalçın çifti, milyonlarca izleyicinin hafızasında silinmez bir yer edinmiş durumda.

Ancak bu kez gündeme gelen haber ne yazık ki bir televizyon projesi ya da nostaljik bir anı değil.

Usta oyuncu İlyas İlbey'in yaşadığı sağlık sorunu sevenlerini derinden üzdü.

Usta oyuncu İlyas İlbey'in yaşadığı sağlık sorunu sevenlerini derinden üzdü.

Gelen bilgilere göre başarılı sanatçının karaciğerinde tümör tespit edildi ve bir süredir hastanede tedavi altında tutuluyor. Doktorların yakın takibinde olan İlbey'in sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama ailesinden geldi.

Usta oyuncunun kızı Eylül İlbey, babasının tedavisinin devam ettiğini ve hastane sürecinin bir süre daha süreceğini açıkladı. Sabah'tan Gözde Nur'un haberine göre sevenlerinden dua isteyen Eylül İlbey, tedavinin olumlu sonuçlanacağına inandıklarını ifade etti. Açıklamasında babasının tamamen toparlayana kadar hastanede kalacağını belirten İlbey, uygulanan tedavi sonrasında değerlerinin normale dönmesi halinde karaciğer nakli yapılmasının planlandığını söyledi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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