İnce İnce Yasemince'nin İtilmiş'i İlyas İlbey'den Üzen Haber: Karaciğer Nakli Bekleniyor!

Yasemin Yalçın'ın birbirinden farklı tiplemelere hayat verdiği program, yalnızca bir komedi yapımı olmanın ötesine geçmiş; aile ilişkilerinden toplumsal olaylara kadar pek çok konuyu mizahi bir dille ekranlara taşımıştı. Sürahi Hanım, Alican, Gülazer ve elbette İtilmiş ile Kakılmış gibi karakterler yıllarca dilden dile dolaşırken, programın başrolündeki Yasemin Yalçın ve İlyas İlbey ikilisi Türk televizyonlarının en sevilen çiftlerinden biri haline gelmişti.

Özellikle İlyas İlbey'in canlandırdığı 'İtilmiş' karakteri ve Yasemin Yalçın'ın hayat verdiği 'Kakılmış' karakteri, dönemin en çok izlenen skeçleri arasında yer alıyordu. Birbirleriyle sürekli atışan, kimi zaman izleyenleri kahkahaya boğan kimi zaman da toplumsal eleştirileriyle dikkat çeken bu ikili, aradan geçen yıllara rağmen hala sosyal medyada paylaşılan nostaljik videoların başrolünde bulunuyor. Televizyon tarihine geçen bu karakterler sayesinde İlyas İlbey ve Yasemin Yalçın çifti, milyonlarca izleyicinin hafızasında silinmez bir yer edinmiş durumda.

Ancak bu kez gündeme gelen haber ne yazık ki bir televizyon projesi ya da nostaljik bir anı değil.