İnce İnce Yasemince'nin İtilmiş'i İlyas İlbey'den Üzen Haber: Karaciğer Nakli Bekleniyor!
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Kaynak: https://www.sabah.com.tr/trend/galeri...
İnce İnce Yasemince dizisinde canlandırdığı İtilmiş karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu İlyas İlbey'den üzen haber geldi. Karaciğerinde tümör tespit edilen sanatçının hastanede tedavi gördüğü öğrenilirken, kızı Eylül İlbey sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Sabah'tan Gözde Nur'un haberine göre, tedavi sürecinin ardından karaciğer nakli ihtimali gündeme geldi.
Kaynak: Sabah
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Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımları arasında yer alan İnce İnce Yasemince, 90'lı yıllara damga vuran skeçleri ve hafızalara kazınan karakterleriyle milyonların gönlünde taht kurmuştu.
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Usta oyuncu İlyas İlbey'in yaşadığı sağlık sorunu sevenlerini derinden üzdü.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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