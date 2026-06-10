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20 Kilo Veren Zara'nın Zayıflama Sırrı Ortaya Çıktı: Tatlı Krizlerini Böyle Yenmiş!

20 Kilo Veren Zara'nın Zayıflama Sırrı Ortaya Çıktı: Tatlı Krizlerini Böyle Yenmiş!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
10.06.2026 - 12:41
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Türk müziğinin güçlü sesi Zara, son dönemde verdiği 20 kiloyla adından söz ettiriyor. Fit görünümüyle sık sık gündeme gelen ünlü sanatçının zayıflama sürecindeki en dikkat çeken detay ise rafine şekeri hayatından tamamen çıkarması oldu. Zara'nın tatlı krizlerine karşı geliştirdiği yöntem sosyal medyada yeniden konuşulmaya başladı. İşte detaylar...

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Türk halk müziğinin son 25 yılına damga vuran isimlerden biri olan Zara, yalnızca güçlü sesiyle değil, yıllardır koruduğu sanatçı kimliğiyle de geniş bir hayran kitlesine sahip.

Türk halk müziğinin son 25 yılına damga vuran isimlerden biri olan Zara, yalnızca güçlü sesiyle değil, yıllardır koruduğu sanatçı kimliğiyle de geniş bir hayran kitlesine sahip.

Türk halk müziğinden arabeske, klasik Türk müziğinden modern yorumlara kadar uzanan geniş repertuvarıyla milyonlarca dinleyiciye ulaşan Zara; 'Gönül Dağı', 'Tez Gel Yarim', 'Değmen Benim Gamlı Yaslı Gönlüme' ve 'Kaç Kadeh Kırıldı' gibi eserleriyle dijital platformlarda da büyük ilgi görüyor. Özellikle televizyon dizileri için seslendirdiği şarkılar ve yıllar boyunca verdiği konserlerle farklı kuşaklardan dinleyicileri bir araya getirmeyi başaran sanatçı, kariyerindeki başarısını yıllardır istikrarlı şekilde sürdürüyor.

Son dönemde ise Zara bu kez müziğiyle değil, geçirdiği büyük fiziksel değişimle gündemde. Verdiği 20 kiloyla dikkat çeken sanatçı, sosyal medyada paylaştığı son görüntüleriyle sık sık konuşuluyor. Kimi takipçileri Zara'nın fit haline övgüler yağdırırken, kimi kullanıcılar da bu değişimin sırrını merak ediyor. Ünlü sanatçının zayıflama sürecinde uyguladığı yöntemler ve beslenme alışkanlıkları yeniden gündeme gelirken, özellikle bir detay dikkat çekiyor: Rafine şekeri tamamen hayatından çıkarması.

Zara'nın anlattıklarına göre zayıflama yolculuğunun en önemli dönüm noktalarından biri şeker tüketimini sıfırlaması oldu.

Zara'nın anlattıklarına göre zayıflama yolculuğunun en önemli dönüm noktalarından biri şeker tüketimini sıfırlaması oldu.

Tatlı krizleriyle mücadele etmek için farklı yöntemler deneyen sanatçı, sosyal medya hesabından paylaştığı kakao çekirdekleriyle de uzun süre konuşulmuştu. Bir kavanoz dolusu işlenmemiş kakao çekirdeği paylaşan Zara, '1 gram şekerin olmadığı kakao çekirdeğine de alıştık' sözleriyle dikkat çekmişti. Böylece hem rafine şekerden uzak durmuş hem de tatlı isteğini daha doğal bir alternatifle bastırmayı tercih etmişti.

Ancak Zara'nın değişimi yalnızca bununla sınırlı değil. Ünlü sanatçı, uzman kontrolünde ilerlediği süreçte porsiyonlarını küçülttüğünü, daha disiplinli beslendiğini ve yaşam tarzını tamamen değiştirdiğini de açıklamıştı. Kilo verme sürecini tamamladığını ve artık koruma döneminde olduğunu söyleyen Zara'nın son görüntüleri sosyal medyada hala konuşulmaya devam ediyor.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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