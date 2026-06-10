20 Kilo Veren Zara'nın Zayıflama Sırrı Ortaya Çıktı: Tatlı Krizlerini Böyle Yenmiş!
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Türk müziğinin güçlü sesi Zara, son dönemde verdiği 20 kiloyla adından söz ettiriyor. Fit görünümüyle sık sık gündeme gelen ünlü sanatçının zayıflama sürecindeki en dikkat çeken detay ise rafine şekeri hayatından tamamen çıkarması oldu. Zara'nın tatlı krizlerine karşı geliştirdiği yöntem sosyal medyada yeniden konuşulmaya başladı. İşte detaylar...
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Türk halk müziğinin son 25 yılına damga vuran isimlerden biri olan Zara, yalnızca güçlü sesiyle değil, yıllardır koruduğu sanatçı kimliğiyle de geniş bir hayran kitlesine sahip.
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Zara'nın anlattıklarına göre zayıflama yolculuğunun en önemli dönüm noktalarından biri şeker tüketimini sıfırlaması oldu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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