72 Kilo Veren Işın Karaca, Son Haline Gelen Eleştirilere Sessiz Kalmadı!
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Işın Karaca, yıllardır yalnızca güçlü sesi ve unutulmaz şarkılarıyla değil, hayatındaki büyük değişimlerle de adından söz ettiren isimlerden biri. Sezen Aksu'nun vokalistliğinden Türkiye'nin en sevilen kadın sanatçılarından birine dönüşen Karaca, son dönemde ise verdiği kilolarla magazin gündeminin merkezinde yer alıyor. Toplamda 72 kilo vererek adeta bambaşka bir görünüme kavuşan ünlü şarkıcı, yeni görüntüsüyle sosyal medyada hem övgü hem de eleştiri aldı. Son hali hakkında yapılan yorumlara sessiz kalmayan Karaca ise '36 beden zaferi' diyerek dikkat çeken bir çıkış yaptı.
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Türk pop müziğinin en güçlü kadın seslerinden biri olarak gösterilen Işın Karaca, yıllardır şarkılarıyla gündemden düşmeyen isimlerden biri.
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Ancak son yıllarda Işın Karaca'nın hayatındaki en büyük değişimlerden biri kuşkusuz kilo verme süreci oldu.
Gelen eleştiriler karşısında sessiz kalmayan Işın Karaca ise kendine has üslubuyla dikkat çeken bir açıklama yaptı. Verdiği kiloları "36 beden zaferi" olarak tanımlayan sanatçı, kendisini eleştirenlere şu sözlerle seslendi:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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