72 Kilo Veren Işın Karaca, Son Haline Gelen Eleştirilere Sessiz Kalmadı!

Sezen Aksu'nun vokalistliğinden başlayıp kendi başına dev konser salonlarını dolduran bir kariyer inşa eden Karaca, güçlü sesi, sahne enerjisi ve dobra açıklamalarıyla müzik dünyasında kendine özel bir yer edinmeyi başardı. Son dönemde ise sanatçı bu kez müziği kadar yaşadığı büyük fiziksel değişimle konuşuluyor.

Müzik kariyerine 2000'li yılların başında hızlı bir giriş yapan Işın Karaca, 'Anadilim Aşk', 'Başka Bahar', 'Tutunamadım', 'Aşktan Ne Haber' ve 'Mandalinalar' gibi hafızalara kazınan şarkılarla geniş bir hayran kitlesi oluşturdu. Pop müzikten arabeske uzanan repertuvarıyla farklı kuşaklara hitap eden sanatçı, yıllar içinde Türkiye'nin en sevilen kadın vokallerinden biri haline geldi. Sahnedeki güçlü performansları ve yorumculuğuyla her zaman övgü toplayan Karaca, kariyeri boyunca müzik dünyasındaki yerini korumayı başardı.