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72 Kilo Veren Işın Karaca, Son Haline Gelen Eleştirilere Sessiz Kalmadı!

72 Kilo Veren Işın Karaca, Son Haline Gelen Eleştirilere Sessiz Kalmadı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
09.06.2026 - 13:53
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Işın Karaca, yıllardır yalnızca güçlü sesi ve unutulmaz şarkılarıyla değil, hayatındaki büyük değişimlerle de adından söz ettiren isimlerden biri. Sezen Aksu'nun vokalistliğinden Türkiye'nin en sevilen kadın sanatçılarından birine dönüşen Karaca, son dönemde ise verdiği kilolarla magazin gündeminin merkezinde yer alıyor. Toplamda 72 kilo vererek adeta bambaşka bir görünüme kavuşan ünlü şarkıcı, yeni görüntüsüyle sosyal medyada hem övgü hem de eleştiri aldı. Son hali hakkında yapılan yorumlara sessiz kalmayan Karaca ise '36 beden zaferi' diyerek dikkat çeken bir çıkış yaptı.

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Türk pop müziğinin en güçlü kadın seslerinden biri olarak gösterilen Işın Karaca, yıllardır şarkılarıyla gündemden düşmeyen isimlerden biri.

Türk pop müziğinin en güçlü kadın seslerinden biri olarak gösterilen Işın Karaca, yıllardır şarkılarıyla gündemden düşmeyen isimlerden biri.

Sezen Aksu'nun vokalistliğinden başlayıp kendi başına dev konser salonlarını dolduran bir kariyer inşa eden Karaca, güçlü sesi, sahne enerjisi ve dobra açıklamalarıyla müzik dünyasında kendine özel bir yer edinmeyi başardı. Son dönemde ise sanatçı bu kez müziği kadar yaşadığı büyük fiziksel değişimle konuşuluyor.

Müzik kariyerine 2000'li yılların başında hızlı bir giriş yapan Işın Karaca, 'Anadilim Aşk', 'Başka Bahar', 'Tutunamadım', 'Aşktan Ne Haber' ve 'Mandalinalar' gibi hafızalara kazınan şarkılarla geniş bir hayran kitlesi oluşturdu. Pop müzikten arabeske uzanan repertuvarıyla farklı kuşaklara hitap eden sanatçı, yıllar içinde Türkiye'nin en sevilen kadın vokallerinden biri haline geldi. Sahnedeki güçlü performansları ve yorumculuğuyla her zaman övgü toplayan Karaca, kariyeri boyunca müzik dünyasındaki yerini korumayı başardı.

Ancak son yıllarda Işın Karaca'nın hayatındaki en büyük değişimlerden biri kuşkusuz kilo verme süreci oldu.

Uzun yıllar boyunca kilo problemi yaşadığını açıkça dile getiren sanatçı, bu konuda verdiği mücadeleyi de hiçbir zaman gizlemedi. Karaca, yıllara yayılan süreçte toplamda 72 kiloya yakın bir değişim yaşayarak adeta bambaşka bir görünüme kavuştu. Bir dönem 130 kilolara kadar çıktığını söyleyen sanatçı, bugün 57-58 kilo bandına kadar düşmüş durumda.

Ünlü şarkıcının bu dönüşümünde tüp mide ameliyatının yanı sıra yaşam tarzını tamamen değiştirmesinin de büyük etkisi olduğu belirtiliyor. Beslenme düzenini baştan aşağı yenileyen, daha aktif bir yaşam benimseyen ve İstanbul'un yoğun temposundan uzaklaşarak Urla'ya yerleşen Karaca, sık sık 'kendime reset attım' sözleriyle bu süreci anlatıyor. Verdiği kiloların ardından sahne tarzını da yenileyen sanatçı, sosyal medyada paylaştığı karelerle sık sık gündeme geliyor.

Fakat bu büyük değişim herkes tarafından aynı şekilde karşılanmadı. Son dönemde sosyal medyada paylaştığı fotoğrafların ardından bazı kullanıcılar Işın Karaca'nın fazla kilo verdiğini öne sürerken, bazıları da sanatçının son halini oldukça beğendiğini dile getirdi. Özellikle 'çok zayıfladı', 'eski halinden eser kalmamış' ve 'bir deri bir kemik olmuş' şeklindeki yorumlar kısa sürede sosyal medyada yayılmaya başladı.

Gelen eleştiriler karşısında sessiz kalmayan Işın Karaca ise kendine has üslubuyla dikkat çeken bir açıklama yaptı. Verdiği kiloları "36 beden zaferi" olarak tanımlayan sanatçı, kendisini eleştirenlere şu sözlerle seslendi:

Gelen eleştiriler karşısında sessiz kalmayan Işın Karaca ise kendine has üslubuyla dikkat çeken bir açıklama yaptı. Verdiği kiloları "36 beden zaferi" olarak tanımlayan sanatçı, kendisini eleştirenlere şu sözlerle seslendi:

'Kötü yorum yazan herkese sonsuz sevgilerim var. Beni kınım kınım kınayabilirsiniz. Her kadın zayıf olmak ister. Birisi bir şeyi başarınca ve kendini iyi hissedince yerden yere vurmalarınız ancak sizin marifetiniz olur. Yok ağzı yok gözü yok kaşı... Şu hayatta benim neyle uğraştığımı kimse bilemez. Kimseye de dilemem mümkünse. Herkes önündeki tabağından yesin. Kınayın beni başınıza gelsin...'

Karaca'nın bu sözleri kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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