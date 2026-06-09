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69 Yaşındaki Mehmet Ali Erbil'in 21 Yaşındaki TikTok Fenomeniyle Aşk Yaşadığı Ortaya Çıktı!

69 Yaşındaki Mehmet Ali Erbil'in 21 Yaşındaki TikTok Fenomeniyle Aşk Yaşadığı Ortaya Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
09.06.2026 - 10:53
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Türk televizyonlarının unutulmaz şovmenlerinden Mehmet Ali Erbil, bu kez yeni bir aşk iddiasıyla magazin gündemine oturdu. Gülseren Ceylan ile yaptığı olaylı evliliğin ardından yeniden yalnızlığa dönen Erbil'in, TikTok'ta tanıştığı öne sürülen genç bir isimle birlikte olduğu konuşuluyor. Üstelik iddialara göre çiftin arasındaki yaş farkı da sosyal medyada şimdiden tartışma yaratmış durumda. Gelin önce Mehmet Ali Erbil'in yıllardır süren magazin yolculuğuna, ardından Gülseren Ceylan'la sona eren evliliğine ve son olarak gündeme bomba gibi düşen yeni aşk iddiasına birlikte bakalım.

Kaynak: Olcay Ünal Sert - MagazinSortie

Kaynak: https://www.magazinsortie.com/mehmet-...
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Mehmet Ali Erbil denildiğinde akla ilk gelen şeylerden biri kuşkusuz televizyon ekranlarına taşıdığı eğlence anlayışı oluyor.

Mehmet Ali Erbil denildiğinde akla ilk gelen şeylerden biri kuşkusuz televizyon ekranlarına taşıdığı eğlence anlayışı oluyor.

Yıllarca Çarkıfelek ile milyonları ekran başına toplayan ünlü şovmen, kendine has sunum tarzı, doğaçlama esprileri ve enerjisiyle Türk televizyon tarihinin en unutulmaz isimlerinden biri haline geldi.

Sadece televizyon programlarıyla değil, sinema filmleri ve seslendirme çalışmalarıyla da adından söz ettiren Erbil; Kahpe Bizans, Hababam Sınıfı filmlerindeki performansıyla da geniş kitlelerin hafızasına kazındı. Kariyeri boyunca sık sık magazin gündeminde yer alan Mehmet Ali Erbil, özel hayatıyla da en az projeleri kadar konuşuldu.

Mehmet Ali Erbil, 2025 yılının ağustos ayında kendisinden 42 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile dünyaevine girdiğinde magazin gündemi günlerce bu evliliği konuşmuştu. Yeniköy'deki evinin bahçesinde gerçekleşen sade nikah töreni kadar çift arasındaki yaş farkı da uzun süre tartışma konusu olmuştu.

Ancak evlilik boyunca sık sık ayrılık ve kriz haberleri gündeme geldi. Bir dargın bir barışık devam eden ilişkide beklenen son ise 2026 yılının şubat ayında geldi. Çift tek celsede boşanırken, boşanma protokolündeki 'basına konuşmama' maddesi de dikkat çekti.

Boşanmanın ardından konuşan Mehmet Ali Erbil ise aşk ve evlilik konusunda umudunu kaybetmediğini açıkça dile getirmişti. Ünlü şovmen, yaptığı açıklamada 'Ben evliliği beceremiyorum galiba, beş kez denedim ama bir daha da deneyebilirim' diyerek yeniden evlenmeye sıcak baktığını söylemişti.

Mehmet Ali Erbil'in adı şimdi ise yeni bir aşk iddiasıyla anılıyor.

Mehmet Ali Erbil'in adı şimdi ise yeni bir aşk iddiasıyla anılıyor.

Gazeteci Olcay Ünal Sert'in Magazin Sortie'de yer alan özel haberine göre, ünlü şovmen gönlünü bu kez 21 yaşındaki Eylem Çelik'e kaptırdı.

İddiaya göre ikili TikTok üzerinden tanıştı. Sosyal medyada oldukça aktif olduğu bilinen Mehmet Ali Erbil'in genç isimle platform üzerinden iletişim kurduğu ve tanışıklığın zamanla yakınlaştığı öne sürüldü.

Magazin kulislerinde en çok konuşulan detay ise çift arasındaki yaş farkı oldu. 69 yaşındaki Mehmet Ali Erbil ile 21 yaşındaki Eylem Çelik arasında tam 48 yaş bulunması sosyal medyada çok sayıda yorumu da beraberinde getirdi.

Mehmet Ali Erbil ile aşk iddiası çıkan Eylem Çelik'ten iddialara dair ilk açıklama geçtiğimiz dakikalarda geldi.

Mehmet Ali Erbil ile aşk iddiası çıkan Eylem Çelik'ten iddialara dair ilk açıklama geçtiğimiz dakikalarda geldi.

'Son günlerde bazı magazin haberlerinde adımın Mehmet Ali Erbil ile ilişkilendirilerek “sevgilisi” olarak lanse edildiğini görmekteyim. Bu haberlerde yer alan iddialar tamamen asılsızdır ve hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır.

İznim ve bilgim olmaksızın yapılan bu haberler, kişilik haklarımı ve özel hayatımın gizliliğini ihlal etmektedir. Hiçbir doğruluğu bulunmayan bu tür içeriklerin kamuoyunu yanıltmaktan başka bir amacı yoktur.

Yapılan bu haberler beni rahatsız etmektedir. Hiçbir doğruluğu bulunmayan bu tür içeriklerin dikkate alınmamasını rica ederim.

Hakkımda çıkan haberlerin doğru olmadığını kamuoyunun bilgisine sunarım.'

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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