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Safra Kesesi Ameliyatından Sonra Fizik Tedaviye Başlayan İbrahim Tatlıses'in Son Hali Dikkat Çekti!

Safra Kesesi Ameliyatından Sonra Fizik Tedaviye Başlayan İbrahim Tatlıses'in Son Hali Dikkat Çekti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
09.06.2026 - 09:00
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Nisan ayında ağır bir enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılan İbrahim Tatlıses, geçirdiği safra kesesi ameliyatının ardından fizik tedavi sürecine başladı. Son görüntülerinde belirgin şekilde zayıfladığı görülen usta sanatçı, sağlık durumuyla ilgili çıkan iddialara da açıklık getirdi. İşte Tatlıses'in son sağlık durumu ve yaşananlar...

Kaynak: ilikechaosofficial

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Türk müziğinin yaşayan efsanelerinden İbrahim Tatlıses, sadece şarkılarıyla değil yıllardır verdiği yaşam mücadelesiyle de milyonların yakından takip ettiği isimlerden biri olmaya devam ediyor.

Türk müziğinin yaşayan efsanelerinden İbrahim Tatlıses, sadece şarkılarıyla değil yıllardır verdiği yaşam mücadelesiyle de milyonların yakından takip ettiği isimlerden biri olmaya devam ediyor.

'Mavişim', 'Haydi Söyle', 'Yalnızım' ve daha onlarca unutulmaz eseriyle nesiller boyunca dinlenmeye devam eden Tatlıses, geçtiğimiz aylarda yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle sevenlerini oldukça korkutmuştu. Özellikle sosyal medyada yayılan hastane haberleri ve ortaya çıkan görüntüler, sanatçının hayranlarını endişelendirirken gözler bir kez daha Tatlıses'ten gelecek açıklamalara çevrilmişti.

Nisan ayında konser maratonunu tamamladıktan sonra İstanbul'daki evine dönen İbrahim Tatlıses'in aniden rahatsızlandığı ortaya çıkmıştı. İlk etapta ani tansiyon düşüklüğü yaşayan sanatçı, ambulansla hastaneye kaldırılmış ve yapılan detaylı tetkikler sonucunda durumun sanıldığından daha ciddi olduğu anlaşılmıştı. 

Doktorların yaptığı incelemelerde Tatlıses'in vücuduna yayılan ağır bir bakteriyel enfeksiyonla mücadele ettiği belirlenirken, sağlık ekipleri tedbir amacıyla usta sanatçıyı bir süre yoğun bakımda takip altına almıştı.

Tedavi süreci devam ederken rahatsızlığın temel nedeninin safra kesesinden kaynaklandığı ortaya çıktı. Bunun üzerine Tatlıses için operasyon kararı alınırken, usta sanatçı başarılı bir safra kesesi ameliyatı geçirdi. Günlerce süren yoğun tedavi ve doktor gözetiminin ardından sağlık durumunda olumlu gelişmeler yaşanırken, yaklaşık iki haftalık zorlu sürecin sonunda taburcu edilmesi sevenlerine derin bir nefes aldırmıştı.

Ancak hastaneden çıkmasıyla birlikte dikkat çeken başka bir detay gündeme geldi.

Uzun süre hareketsiz kalması, ağır enfeksiyonla mücadele etmesi ve geçirdiği operasyon nedeniyle İbrahim Tatlıses'in ciddi şekilde kilo verdiği görüldü. Özellikle sosyal medyada paylaşılan son görüntülerinde sanatçının yüz hatlarının belirginleştiği, eskiye kıyasla oldukça zayıfladığı ve kas kaybı yaşadığı dikkatlerden kaçmadı. 

Bu süreçte ortaya atılan 'yeniden hastaneye kaldırıldı' iddiaları ise kısa sürede gündem oldu. Ancak İbrahim Tatlıses, yaptığı açıklamalarla söz konusu haberleri yalanladı. Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten sanatçı, şu an uygulanan sürecin acil bir tedavi değil, planlı bir rehabilitasyon programı olduğunu ifade etti.

Öğrenilen bilgilere göre Tatlıses, ameliyat sonrası yaşadığı güç ve kas kaybını telafi edebilmek için Ankara'da fizik tedavi programına başladı. Doktorlarının gözetiminde yürütülen tedavi kapsamında günlük egzersizler yapan sanatçının hareket kabiliyetini artırmak ve kaslarını yeniden güçlendirmek için yoğun bir çalışma programı uyguladığı belirtiliyor.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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