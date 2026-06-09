Safra Kesesi Ameliyatından Sonra Fizik Tedaviye Başlayan İbrahim Tatlıses'in Son Hali Dikkat Çekti!

'Mavişim', 'Haydi Söyle', 'Yalnızım' ve daha onlarca unutulmaz eseriyle nesiller boyunca dinlenmeye devam eden Tatlıses, geçtiğimiz aylarda yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle sevenlerini oldukça korkutmuştu. Özellikle sosyal medyada yayılan hastane haberleri ve ortaya çıkan görüntüler, sanatçının hayranlarını endişelendirirken gözler bir kez daha Tatlıses'ten gelecek açıklamalara çevrilmişti.

Nisan ayında konser maratonunu tamamladıktan sonra İstanbul'daki evine dönen İbrahim Tatlıses'in aniden rahatsızlandığı ortaya çıkmıştı. İlk etapta ani tansiyon düşüklüğü yaşayan sanatçı, ambulansla hastaneye kaldırılmış ve yapılan detaylı tetkikler sonucunda durumun sanıldığından daha ciddi olduğu anlaşılmıştı.

Doktorların yaptığı incelemelerde Tatlıses'in vücuduna yayılan ağır bir bakteriyel enfeksiyonla mücadele ettiği belirlenirken, sağlık ekipleri tedbir amacıyla usta sanatçıyı bir süre yoğun bakımda takip altına almıştı.

Tedavi süreci devam ederken rahatsızlığın temel nedeninin safra kesesinden kaynaklandığı ortaya çıktı. Bunun üzerine Tatlıses için operasyon kararı alınırken, usta sanatçı başarılı bir safra kesesi ameliyatı geçirdi. Günlerce süren yoğun tedavi ve doktor gözetiminin ardından sağlık durumunda olumlu gelişmeler yaşanırken, yaklaşık iki haftalık zorlu sürecin sonunda taburcu edilmesi sevenlerine derin bir nefes aldırmıştı.