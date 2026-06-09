Safra Kesesi Ameliyatından Sonra Fizik Tedaviye Başlayan İbrahim Tatlıses'in Son Hali Dikkat Çekti!
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Nisan ayında ağır bir enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılan İbrahim Tatlıses, geçirdiği safra kesesi ameliyatının ardından fizik tedavi sürecine başladı. Son görüntülerinde belirgin şekilde zayıfladığı görülen usta sanatçı, sağlık durumuyla ilgili çıkan iddialara da açıklık getirdi. İşte Tatlıses'in son sağlık durumu ve yaşananlar...
Kaynak: ilikechaosofficial
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Türk müziğinin yaşayan efsanelerinden İbrahim Tatlıses, sadece şarkılarıyla değil yıllardır verdiği yaşam mücadelesiyle de milyonların yakından takip ettiği isimlerden biri olmaya devam ediyor.
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Ancak hastaneden çıkmasıyla birlikte dikkat çeken başka bir detay gündeme geldi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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