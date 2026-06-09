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Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal Çiftinin 300 Adet Midye Jesti Gündem Oldu

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal Çiftinin 300 Adet Midye Jesti Gündem Oldu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
09.06.2026 - 10:09
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Türk magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, bu kez Bodrum tatilinden gelen eğlenceli görüntülerle gündeme geldi. Yakın dostlarıyla vakit geçiren çiftin tam 300 adet midye sipariş etmesi sosyal medyada dikkat çekerken, kulislerde konuşulan yeni dizi iddiası da heyecan yarattı.

Kaynak: Gazetemagazin

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Türk magazin dünyasının en sevilen, en göz önünde olmayan ama en çok merak edilen çiftlerinden biri hiç kuşkusuz Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal.

Türk magazin dünyasının en sevilen, en göz önünde olmayan ama en çok merak edilen çiftlerinden biri hiç kuşkusuz Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal.

Bir yanda Deli Yürek'ten Ezel'e, Karadayı'dan günümüzün reyting rekortmeni projelerine uzanan kariyeriyle ekranların en karizmatik isimlerinden biri olan Kenan İmirzalıoğlu, diğer yanda Selena ile bir neslin çocukluğuna damga vurup yıllardır güzelliği ve sempatik tavırlarıyla adından söz ettiren Sinem Kobal... Çift, 2016 yılında Cunda Adası'nda gerçekleşen masalsı düğünleriyle evlenmiş ve o günden bu yana magazin dünyasının örnek gösterilen ilişkilerinden birine imza atmıştı.

Mutlu evliliklerini iki kız çocuğuyla taçlandıran çiftin en büyük önceliği ise çocukları Lalin ve Leyla. 2020 yılında dünyaya gelen Lalin'in ardından 2022 yılında ikinci kızları Leyla'yı kucaklarına alan çift, uzun yıllar boyunca kızlarını kameralardan uzak büyütmeyi tercih etti.

Geçtiğimiz haftalarda ise uzun süre uyguladıkları kuralı bozarak kızları Lalin ve Leyla ile ilk kez daha net görüntülenmeleri magazin gündeminde geniş yer bulmuştu. Sosyal medyada yapılan yorumlarda miniklerin anne ve babalarına olan benzerlikleri dikkat çekmişti.

Son günlerde çiftin adının gündeme gelmesinin bir diğer nedeni ise Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolünde yer aldığı A.B.İ. dizisi oldu.

Magazin kulislerinde konuşulan iddialara göre, dizide yaşanacak önemli hikaye değişikliklerinin ardından yapım ekibi yeni sezon için sürpriz bir isimle anlaşmaya hazırlanıyor. İddiaların merkezindeki isim ise Sinem Kobal.

TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım programında da gündeme gelen bu kulis bilgisi kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Eğer iddialar gerçeğe dönüşürse Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal evliliklerinden sonra ilk kez aynı televizyon dizisinde partner olarak kamera karşısına geçmiş olacak.

Tüm bu iddialar konuşulurken, Gazetemagazin'den Umut Ünver'in haberine göre, çift bu kez Bodrum tatilinden gelen renkli görüntülerle gündeme geldi.

Tüm bu iddialar konuşulurken, Gazetemagazin'den Umut Ünver'in haberine göre, çift bu kez Bodrum tatilinden gelen renkli görüntülerle gündeme geldi.

Yaz sezonunu Bodrum Gölköy'de açan Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, yakın arkadaşlarıyla birlikte keyifli bir gün geçirirken objektiflere takıldı. Ancak günün en dikkat çeken detayı, sahilden geçen seyyar midyeciyi fark etmeleriyle yaşandı.

İddiaya göre çift, arkadaş grubuna sürpriz yapmak isteyince tam 300 adet midye siparişi verdi. Kısa sürede plajın en çok konuşulan konusu haline gelen sipariş, çevredeki tatilcilerin de dikkatini çekti.

Daha da dikkat çeken detay ise Sinem Kobal'ın midyeleri tek tek hazırlayıp arkadaşlarına ikram etmesi oldu. Limonu sıkan, midyeleri açan ve yakın dostlarına servis eden Kobal'ın samimi tavırları objektiflere yansırken ortaya oldukça eğlenceli görüntüler çıktı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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