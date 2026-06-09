Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal Çiftinin 300 Adet Midye Jesti Gündem Oldu

Bir yanda Deli Yürek'ten Ezel'e, Karadayı'dan günümüzün reyting rekortmeni projelerine uzanan kariyeriyle ekranların en karizmatik isimlerinden biri olan Kenan İmirzalıoğlu, diğer yanda Selena ile bir neslin çocukluğuna damga vurup yıllardır güzelliği ve sempatik tavırlarıyla adından söz ettiren Sinem Kobal... Çift, 2016 yılında Cunda Adası'nda gerçekleşen masalsı düğünleriyle evlenmiş ve o günden bu yana magazin dünyasının örnek gösterilen ilişkilerinden birine imza atmıştı.

Mutlu evliliklerini iki kız çocuğuyla taçlandıran çiftin en büyük önceliği ise çocukları Lalin ve Leyla. 2020 yılında dünyaya gelen Lalin'in ardından 2022 yılında ikinci kızları Leyla'yı kucaklarına alan çift, uzun yıllar boyunca kızlarını kameralardan uzak büyütmeyi tercih etti.

Geçtiğimiz haftalarda ise uzun süre uyguladıkları kuralı bozarak kızları Lalin ve Leyla ile ilk kez daha net görüntülenmeleri magazin gündeminde geniş yer bulmuştu. Sosyal medyada yapılan yorumlarda miniklerin anne ve babalarına olan benzerlikleri dikkat çekmişti.

Son günlerde çiftin adının gündeme gelmesinin bir diğer nedeni ise Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolünde yer aldığı A.B.İ. dizisi oldu.

Magazin kulislerinde konuşulan iddialara göre, dizide yaşanacak önemli hikaye değişikliklerinin ardından yapım ekibi yeni sezon için sürpriz bir isimle anlaşmaya hazırlanıyor. İddiaların merkezindeki isim ise Sinem Kobal.

TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım programında da gündeme gelen bu kulis bilgisi kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Eğer iddialar gerçeğe dönüşürse Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal evliliklerinden sonra ilk kez aynı televizyon dizisinde partner olarak kamera karşısına geçmiş olacak.